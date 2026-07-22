El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio un paso fuerte contra el llamado “turismo de nacimiento” al firmar una orden ejecutiva que busca detener que mujeres extranjeras embarazadas viajen al estado solo para dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus bebés. La orden, emitida el 21 de julio de 2026, pone la lupa sobre estos paquetes de parto y sobre quienes los ofrecen. En esta nota te contamos qué dice exactamente la disposición y qué consecuencias pueden tener los hospitales y las clínicas involucradas.

Con estas medidas, el gobierno estatal envía un mensaje claro: la ciudadanía “no está en venta” y los centros médicos que participen en esquemas de turismo de nacimiento pueden enfrentarse a consecuencias serias (Foto: AFP / Pexels / Pixabay)

¿QUÉ ESTABLECE LA ORDEN EJECUTIVA PARA FRENAR EL “TURISMO DE MATERNIDAD” EN TEXAS?

La orden ejecutiva de Greg Abbott está dirigida a identificar y frenar lo que él define como “esquemas ilegales de turismo de parto” en el Estado de la Estrella Solitaria, y a castigar a los proveedores de salud que participen en ellos. “Texas no tolerará que personas que viajan a Estados Unidos ilegalmente o bajo falsas pretensiones abusen de nuestras leyes de inmigración para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos”, declaró.

La orden ejecutiva GA-57 instruye a las agencias estatales a investigar las estafas de turismo de maternidad y a exigir responsabilidades a cualquier proveedor que facilite este fraude. “La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y Texas detendrá a quienes buscan lucrarse con el turismo de maternidad”, añadió.

Las agencias estatales de salud y de licencias que investigarán dentro del sector sanitario cualquier esquema que implique fraude migratorio o de visados son: la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), el Departamento de Servicios de Salud del Estado, la Oficina del Inspector General (OIG) de la HHSC, la Junta Médica de Texas, la Junta de Enfermería de Texas y el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas.

Según la orden ejecutiva, estas agencias deben tomar medidas coercitivas contra cualquier persona o entidad con licencia o regulada que anuncie, promocione, colabore u ofrezca servicios de turismo de maternidad ilegales, es decir, paquetes o servicios orientados a que extranjeras den a luz en dicho estado con el objetivo principal de obtener ciudadanía estadounidense para su hijo aprovechando una visa de turista u otro estatus que no corresponde.

Asimismo, se les faculta a compartir información con fiscales estatales y, en algunos casos, con autoridades federales, cuando detecten posibles violaciones de leyes migratorias o fraude, para que se evalúen acciones civiles o penales.

Un punto importante es que la orden se centra en el uso fraudulento del sistema de visados y en la promoción comercial de esos servicios; no convierte en delito el mero hecho de que una extranjera dé a luz en Estados Unidos, sino que apunta a las “tramas” organizadas y a quienes se lucran de ellas.

La orden ejecutiva busca que cualquier posible fraude migratorio sea remitido al fiscal general y a los fiscales locales (Foto: Freepik)

¿QUÉ SANCIONES CONTEMPLA LA ORDEN EJECUTIVA CONTRA EL “TURISMO DE PARTO”?

La orden ejecutiva habilita distintas consecuencias para hospitales, clínicas y profesionales de la salud que, tras la investigación, sean considerados parte de esquemas de “turismo de parto” ilegal. Estas son:

Sanciones administrativas

Suspensión o revocación de licencias médicas o de funcionamiento.

Restricciones internas, multas y otras medidas disciplinarias que las agencias pueden imponer bajo la ley estatal.

Sanciones civiles

Remisión de los casos al fiscal general de Texas para que estudie demandas civiles por violaciones de leyes estatales.

Posible imposición de multas y órdenes judiciales (por ejemplo, prohibiciones de seguir ofreciendo determinados servicios).

Sanciones penales

Envío de la información a los fiscales de distrito o condado para que evalúen si corresponde abrir procesos penales por fraude, abuso del sistema de visados u otros delitos relacionados.

Además, la orden contempla medidas adicionales, como impedir que proveedores sancionados participen en contratos públicos o reciban ciertos beneficios estatales, reforzando el mensaje de que el estado puede cerrar el acceso a recursos públicos a quienes considere implicados en “turismo de maternidad ilegal”.

La ofensiva de Abbott se suma a investigaciones previas sobre hospitales que anunciaban “paquetes de maternidad” a mujeres en México. En la imagen, vallas en el país azteca donde ofrecían los “paquetes de parto” en Texas (Foto: @MayraFlores4TX / X)

SE ADOPTARON MEDIDAS PREVIAS PARA FRENAR EL “TURISMO DE PARTO”

Esta orden ejecutiva se basa en medidas previas adoptadas por el gobernador Abbott, cuando el 7 de julio pasado ordenó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) que iniciara una investigación inmediata sobre los hospitales de Texas, que anunciaban paquetes de “turismo de maternidad”. Asimismo, le pidió que remitiera cualquier violación de la ley estatal a la Fiscalía General para su aplicación civil y al fiscal de distrito o condado correspondiente para su enjuiciamiento penal.

La HHSC actuó de inmediato remitiendo dos hospitales de Texas a la Fiscalía General en relación con la supuesta publicidad de “paquetes de maternidad” en México.

Cabe precisar que cualquier residente de Texas que tenga información sobre estafas de turismo de maternidad debe reportarla de inmediato a la Oficina del Inspector General de la HHSC:

Número de teléfono principal: 512-491-2000

Correo postal: Oficina del Inspector General del HHS, Apartado de correos 85200, Austin, TX 78708

Correo electrónico: oig.generalinquiries@hhs.texas.gov

Para denunciar sospechas de fraude, despilfarro o abuso, haz lo siguiente:

Ingresa al sitio web de la Oficina del Inspector General

Haz clic en el enlace “Denunciar fraude”, que está en la parte superior de esta página

También puedes llamar a su línea directa gratuita para denunciar fraudes: 800-436-6184.

Si deseas puede enviar información al Departamento de Justicia o a la Fiscalía Federal correspondiente en Texas.

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