Si estás estudiando una carrera en Texas, hay una gran noticia para ti: la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) otorgó más de 2,5 millones de dólares en subvenciones a escuelas del noreste del estado. Estos recursos, respaldados por el gobernador Greg Abbott, se destinarán a fortalecer la capacitación laboral en sectores con alta demanda de trabajadores calificados. El objetivo es que más estudiantes puedan acceder a entrenamientos actualizados y orientados al mercado laboral actual, aumentando sus posibilidades de conseguir empleos bien remunerados al terminar sus estudios. ¿Qué estudiantes resultarán beneficiados y cómo se repartirán los fondos? En esta nota te lo contamos.

“Estas subvenciones brindarán a los estudiantes del este de Texas la capacitación práctica y la educación técnica que necesitan para tener una carrera exitosa. El futuro de nuestro estado está en buenas manos gracias a la educación que ofrecemos hoy a los jóvenes tejanos”, señaló Abbott en un comunicado oficial.

Los fondos se repartirán entre nueve instituciones educativas (Foto: Pixabay)

¿A QUÉ ESTUDIANTES CAPACITARÁN CON ESTAS SUBVENCIONES EN TEXAS?

Se verán beneficiados principalmente un total de 700 estudiantes de nueve escuelas del este de Texas que cursan programas de formación técnica y profesional (CTE) orientados a empleos de alta demanda. Cabe precisar que los fondos provienen del programa Empleos y Educación para Tejanos (JET) que depende de la TWC.

En total son nueve becas por $2.524.300 distribuidas en las siguientes escuelas y distritos escolares:

Escuela / Distrito Monto (USD) Nro. estudiantes Distrito Escolar Independiente de Central Heights (ISD) $219,849 50 Distrito Escolar Independiente de Frankston $321,458 147 Distrito Escolar Independiente de Hawkins $334,330 20 Distrito Escolar Independiente de Kemp $226,442 130 Kilgore College $354,490 60 Distrito Escolar Independiente de Martinsville $192,032 5 Distrito Escolar Independiente de Mineola $274,989 165 Colegio Comunitario del Noreste de Texas $275,416 96 Tyler Junior College $325,293 27

MAYORES DETALLES DE LAS ESCUELAS O DISTRITOS ESCOLARES BENEFICIADOS

El Distrito Escolar Independiente de Central Heights (ISD) recibirá 219,849 dólares para formar a 50 alumnos como flebotomistas, en alianza con Angelina College.

El Distrito Escolar Independiente de Frankston obtendrá 321,458 dólares destinados a la formación de 147 estudiantes en soldadura, en coordinación con Trinity Valley Community College.

El Distrito Escolar Independiente de Hawkins contará con 334,330 dólares para preparar a 20 alumnos como técnicos de emergencias médicas, junto con Tyler Junior College.

El Distrito Escolar Independiente de Kemp dispondrá de 226,442 dólares para entrenar a 130 estudiantes como auxiliares de enfermería, mediante un convenio con Trinity Valley Community College.

Kilgore College recibirá 354,49 dólares para capacitar a 60 estudiantes como mecánicos e instaladores de sistemas de climatización.

El Distrito Escolar Independiente de Martinsville tendrá 192,032 dólares para formar a cinco alumnos como auxiliares de enfermería, en colaboración con Panola College.

El Distrito Escolar Independiente de Mineola accederá a 274,989 dólares para entrenar a 165 estudiantes como técnicos y mecánicos de servicio automotriz, de la mano de Tyler Junior College.

El Colegio Comunitario del Noreste de Texas contará con 275,416 dólares para preparar a 96 alumnos como enfermeros titulados.

Tyler Junior College recibirá 325,293 dólares para capacitar a 27 estudiantes como tecnólogos y técnicos veterinarios.

Las subvenciones del programa JET cubren los costos iniciales necesarios para crear o ampliar programas de capacitación laboral dirigidos a estudiantes de colegios comunitarios, instituciones estatales y técnicas públicas, distritos escolares y escuelas chárter de matrícula abierta. El equipamiento adquirido con estos fondos debe destinarse exclusivamente a preparar a los alumnos para empleos en ocupaciones con alta demanda en el mercado.

De acuerdo con estimaciones del ámbito educativo en Texas, alrededor de 2,6 millones de personas tienen algunos créditos universitarios, pero no lograron completar un título; es decir, comenzaron una carrera pero no la terminaron. Para el gobierno estatal, este grupo, junto con los estudiantes de colegios comunitarios, representa una parte clave de la futura fuerza laboral que se busca impulsar mediante este tipo de programas de formación.

El gobierno estatal ve en los estudiantes de formación técnica y en quienes retomarán sus estudios una pieza clave para cubrir la falta de trabajadores calificados en sectores estratégicos de la economía texana (Foto: Pexels/Fox) / Pexels

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