En una época en la que los celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos forman parte de la vida diaria de millones de personas, especialmente de niños y adolescentes, el debate sobre su uso dentro de las escuelas gana fuerza. En Texas, el gobernador Greg Abbott impulsa una iniciativa para reducir el tiempo que los estudiantes pasan frente a pantallas durante la jornada escolar, con la intención de reforzar la atención en clase y el aprendizaje. La propuesta todavía debe superar varios pasos antes de convertirse en una regla obligatoria, pero ya abre preguntas entre padres, docentes y alumnos. En esta nota te explicamos qué plantea la medida y todo lo que se conoce hasta ahora.

Abbott ahora plantea revisar cuánto tiempo pasan los alumnos frente a otras pantallas usadas en clase (Foto: Magnific) / Dmytro Sheremeta

ABBOTT BUSCA LIMITAR PANTALLAS EN LAS ESCUELAS DE TEXAS

La propuesta de Greg Abbott busca que las escuelas públicas de Texas reduzcan el uso de pantallas en las aulas de K-12 –desde kínder hasta secundaria– y den mayor prioridad a libros físicos, escritura a mano y enseñanza directa del docente. Por ahora no es una ley ni incluye límites definitivos, pues deberá pasar por la Legislatura de Texas en 2027, publica Texas Tribune.

¿Qué propone exactamente Abbott?

El gobernador quiere ampliar las restricciones que Texas ya aplica a los teléfonos celulares personales en las escuelas públicas. Su nueva iniciativa se enfoca en dispositivos usados para aprender, como computadoras portátiles y tabletas entregadas o permitidas por los distritos.

Según Abbott, esos aparatos deberían usarse únicamente para lecciones y evaluaciones específicas, no como reemplazo permanente del maestro ni de métodos tradicionales de enseñanza, por lo que su objetivo es reducir distracciones y reforzar el rendimiento académico, especialmente en lectura y matemáticas.

Aunque no se ha presentado un proyecto de ley con un número oficial de minutos u horas, el gobernador mencionó como ejemplo un sistema escalonado por edad, pero aclaró que son ideas preliminares y podrían cambiar tras escuchar a docentes, estudiantes, padres, distritos escolares y especialistas.

Nivel escolar Límite orientativo mencionado Kínder a quinto grado Entre 10 y 20 minutos diarios Grados superiores Entre 30 minutos y una hora diaria

¿Qué ya está vigente y en qué se diferencia de la nueva iniciativa?

En 2025, Texas aprobó una prohibición del uso de celulares en escuelas públicas K-12. La medida cubre los teléfonos personales durante la jornada escolar, con el fin de reducir distracciones en el aula.

La propuesta nueva no se limita a teléfonos, ya que apunta a reducir el tiempo de clase con laptops y tabletas, aun cuando sean herramientas proporcionadas por la propia escuela.

¿Qué falta definir?

El planteamiento no se ha especificado detalladamente, por lo que no se conocen aspectos clave como:

El máximo final de pantalla por día o por clase.

Si las reglas cambiarán por grado, materia o tipo de actividad.

Las excepciones para estudiantes con necesidades médicas o planes de educación especial.

La forma de supervisar y hacer cumplir la norma.

El costo para los distritos, que podrían necesitar más libros impresos y materiales no digitales.

Si habrá reglas distintas para tareas en casa, evaluaciones en línea o educación híbrida.

La Texas Classroom Commission, un grupo creado para formular recomendaciones sobre educación, debe recabar opiniones y entregar sugerencias antes de la sesión legislativa que comienza el 12 de enero de 2027. Solo entonces los legisladores podrán debatir y, eventualmente, aprobar una norma estatal, publicó Yahoo! News.

La propuesta incluye estudiar reglas distintas según la edad de los estudiantes y priorizar métodos como los libros impresos, la escritura a mano y la enseñanza dirigida por docentes (Foto: Freepik)

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