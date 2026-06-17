Si eres maestro en una escuela pública de Texas, podrías acceder a bonificaciones anuales que van desde US$3,000 hasta US$32,000 gracias a un programa estatal impulsado por el gobernador Greg Abbott para mejorar los salarios docentes. ¿Cómo acceder a estos incentivos? En los siguientes párrafos te explicamos qué requisitos debes cumplir y cuáles son los pasos básicos para saber si calificas. Cabe precisar que este esquema forma parte de un esfuerzo más amplio del estado por retener a los buenos docentes, responder a la escasez de maestros y reconocer el impacto que tienen en el rendimiento de los estudiantes, además de aumentar sus sueldos.

“Texas tiene la fortuna de contar con maestros que han educado e inspirado a estudiantes durante generaciones. Estos fondos de incentivo garantizan que los mejores maestros sean reconocidos por sus esfuerzos para mejorar la vida de sus alumnos. Al empoderar a los maestros para que alcancen el éxito, Texas seguirá en el camino para convertirse en el estado número uno en educación en el país”, señaló Abbott.

El gobernador Greg Abbott destinó más de US$750 millones en fondos del Programa de Incentivos para Maestros (Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿CÓMO ACCEDER A LAS BONIFICACIONES DOCENTES DE HASTA US$32,000?

Las bonificaciones de entre US$3,000 y US$32,000 al año forman parte del programa estatal Teacher Incentive Allotment (TIA), administrado por la Agencia de Educación de Texas (TEA), y solo se accede a ellas si el distrito escolar participa en el programa y el maestro obtiene una “designación” basada en su desempeño. Por lo tanto, estas ayudas no se otorgan de forma automática, sino a través de un sistema de incentivos por desempeño que premia a los educadores con mejores resultados y que trabajen en distritos inscritos en el plan.

Para ello, Abbott destinó más de US$750 millones adicionales al TIA para reforzar el pago a docentes y retener a unos 65,000 maestros en más de 800 distritos escolares. El monto dependerá de la designación del docente, su campus y las características del distrito (rural, alto índice de pobreza, etc.).

Requisitos básicos para acceder a las bonificaciones

Para que un maestro pueda recibir esos bonos, se necesitan dos cosas:

Que el distrito escolar esté aprobado por la TEA para participar en el TIA y tenga un sistema local de designación de maestros validado por el estado.

Que el docente obtenga una designación oficial (por ejemplo, “Recognized”, “Exemplary” o “Master Teacher”) basada en resultados de aprendizaje de los alumnos, evaluaciones de desempeño en el aula y otros indicadores definidos por el distrito y la TEA. Con esto se deja claro que se trata de un esquema de “mérito” que premia a quienes el sistema califica como de alto impacto.

Pasos prácticos para un maestro que quiere acceder

Si eres docente en Texas y quieres aspirar a estos montos, el camino es:

Verifica si tu distrito participa en el TIA. Consulta la web de tu distrito o de la TEA para confirmar que el sistema escolar donde trabajas está aprobado dentro del Teacher Incentive Allotment.

Consulta la web de tu distrito o de la TEA para confirmar que el sistema escolar donde trabajas está aprobado dentro del Teacher Incentive Allotment. Revisa el sistema local de designación. Cada distrito tiene su propio plan: qué indicadores usa (progreso académico, evaluaciones de observación en clase, etc.), cómo se ponderan y qué puntajes se requieren para cada nivel de designación.

Cada distrito tiene su propio plan: qué indicadores usa (progreso académico, evaluaciones de observación en clase, etc.), cómo se ponderan y qué puntajes se requieren para cada nivel de designación. Verifica si cumples con los criterios de desempeño. Mejorar resultados de tus alumnos, mantener evaluaciones altas de observación en aula y cumplir otros requisitos que el distrito haya fijado para optar a una designación.

Mejorar resultados de tus alumnos, mantener evaluaciones altas de observación en aula y cumplir otros requisitos que el distrito haya fijado para optar a una designación. Asegúrate de tener certificación vigente y estar en un puesto elegible. Se requiere estar en un puesto docente frente a estudiantes en un campus participante y con la certificación adecuada del estado.

Texas abre la puerta a bonos de hasta US$32,000 para maestros (Foto referencial: Pixabay)

¿CÓMO SON LAS DESIGNACIONES DE LOS INCENTIVOS PARA DOCENTES?

“El Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes estableció el Programa de Incentivos para Maestros, mediante el cual los maestros destacados de Texas pueden obtener una distinción, un reconocimiento otorgado a los docentes de escuelas públicas de alto rendimiento. Los maestros que posean esta distinción pueden acceder a ella mediante una búsqueda pública para obtener su certificado virtual. La distinción también aparecerá en el certificado de educador de la SBEC para aquellos maestros que la posean. Los tres niveles de la distinción son Reconocido, Ejemplar y Maestro”, se lee en el sitio web de TEA Texas.

Los maestros de Texas pueden obtener una designación a través de:

Sistema local de certificación docente. Los distritos escolares autorizados pueden otorgar certificaciones a docentes de alto rendimiento que cumplan con los criterios establecidos localmente. Las certificaciones emitidas por un distrito tienen una validez de cinco años escolares completos.

Los distritos escolares autorizados pueden otorgar certificaciones a docentes de alto rendimiento que cumplan con los criterios establecidos localmente. Las certificaciones emitidas por un distrito tienen una validez de cinco años escolares completos. Certificación del Consejo Nacional. Los docentes certificados por el Consejo Nacional que trabajan en escuelas públicas y cuentan con un certificado vigente pueden obtener automáticamente la designación de “Reconocido”. Esta designación expirará el 31 de julio siguiente a la fecha de vencimiento del certificado.

¿En qué casos las designaciones podrán ser revocadas?

Las designaciones podrán ser revocadas si:

El docente recibe una sanción que conlleva la suspensión de su certificado de enseñanza. En caso de sanción, la acreditación vigente se reactivará al restablecerse el certificado. La fecha de vencimiento original seguirá vigente.

El profesor figura en el registro de personas a las que no se debe contratar.

Se revocó el sistema de designación del distrito emisor.

Se revoca el certificado del Consejo Nacional de Educación del profesor.

La TEA determina que la designación se emitió de forma incorrecta.

¿Cómo es el financiamiento para incentivos docentes?

Las designaciones de maestros generarán fondos de asignación anual para su distrito si:

El profesor designado aparece registrado con el ID de rol de profesor 087 en la presentación de la lista de clase de invierno.

El docente designado fue contratado por el distrito durante un año de servicio computable y recibió una remuneración por dicho empleo. Vale mencionar que un año de servicio computable se define como 90 días a tiempo completo (equivalente a cuatro meses y medio o un semestre completo) o 180 días a tiempo parcial (entre el 50 % y el 99 %).

Las asignaciones se recalculan anualmente y están vinculadas al campus donde trabaja el docente designado, según la fecha del último viernes de febrero. La financiación de la asignación generada por una designación se calcula en función del nivel de designación del docente, así como de la situación socioeconómica y rural del campus. Los rangos de asignación para cada nivel de designación son:

Reconocido: US$3,000 - US$9,000

US$3,000 - US$9,000 Ejemplar: entre US$6,000 y US$18,000

entre US$6,000 y US$18,000 Máster: US$12,000 a US$32,000

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