Ante condiciones climáticas y ambientales que todavía ponen en riesgo vidas, propiedades, infraestructura y actividades económicas en varios condados de Texas, el gobernador Greg Abbott renovó las declaraciones de desastre para mantener activo el aparato estatal de respuesta de emergencia. En los últimos meses, el estado acumula varias proclamaciones por fenómenos distintos: riesgo extremo de incendios forestales, sequía y tormentas severas con inundaciones y vientos fuertes. Estas disposiciones comenzaron en 2025 y a inicios de 2026, y se han ido ajustando y extendiendo conforme los eventos y las amenazas se mantienen o se agravan en nuevas zonas. ¿En qué consisten estas nuevas renovaciones y qué condados están en emergencia? A continuación te lo contamos.

Las declaraciones, vigentes desde 2025 y 2021 según el caso, se han ido ampliando con el tiempo y hoy abarcan desde condados rurales golpeados por la sequía hasta zonas urbanas y fronterizas clave (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS RENOVACIONES Y QUÉ CONDADOS PERMANECEN EN EMERGENCIA?

Abbott renovó, el 16 de junio de 2026, las declaraciones porque la situación de desastre todavía no ha terminado, pues hay daños recientes o un riesgo alto y constante para la gente y la economía local, y los gobiernos locales no pueden enfrentarlo solos. Con la renovación, el estado mantiene encendidos los sistemas de emergencia mientras sigan presentes las señales de peligro, como incendios, sequía, lluvias muy fuertes o plagas como el gusano barrenador en algunos condados.

En total, 164 de los 254 condados de Texas están en emergencia. Cada una de las órdenes autoriza el uso de “todos los recursos disponibles del gobierno estatal y de las subdivisiones políticas que sean razonablemente necesarios para hacer frente a este desastre”. A continuación, las renovaciones de declaraciones y las jurisdicciones que están sujetas a ellas:

1. ABBOTT MODIFICÓ Y RENOVÓ LA DECLARACIÓN DE DESASTRE POR INUNDACIONES

La modificación y renovación consiste en mantener y ajustar la declaración de desastre para que Texas pueda seguir usando recursos de emergencia frente a las tormentas severas y el riesgo de inundaciones en decenas de condados.

Para ello, Abbott emitió y/o actualizó el 16 de junio una declaración de catástrofe estatal que abarca 101 condados por el impacto de tormentas fuertes y la posibilidad de inundaciones significativas. Asimismo, ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) mantener activos recursos adicionales y operaciones 24/7 en el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia, dado que el mal tiempo y el riesgo de inundaciones seguían en curso.

En la práctica, amplió y actualizó una declaración previa para adaptarla a la nueva fase de la tormenta y a los condados afectados en ese momento.

¿En qué consiste? Con esta renovación, el gobernador:

Mantiene vigentes los poderes de emergencia del estado para movilizar personal, equipos y fondos sin los plazos y trámites ordinarios, a fin de proteger vidas y bienes.

Asegura que los gobiernos locales tengan acceso a “toda la gama de recursos y apoyo estatales” mientras duren las lluvias intensas y las inundaciones asociadas al sistema tropical que afecta Texas y áreas vecinas.

Además, deja abierta la posibilidad de agregar más condados a la declaración si las condiciones meteorológicas empeoran o si se registran daños adicionales.

¿Qué condados están en emergencia por las lluvias e inundaciones?

En total son 101 condados fuertemente afectados por las lluvias, entre ellos están: Bandera, Bastrop, Bexar, Burnet, Caldwell, Coke, Comal, Concho, Edwards, Gillespie, Guadalupe, Hamilton, Harris, Hays, Hidaldo, Kendall, Kerr, Kimble, Kinney, Lampasas, Llano, Mason, Maverick, McCulloch, Menard, Real, Reeves, San Saba, Schleicher, Sutton, Tom Green, Travis, Uvalde, Webb y Williamson.

2. ABBOTT MODIFICÓ Y RENOVÓ LA DECLARACIÓN DE DESASTRE POR SEQUÍA

La modificación y renovación mantiene vigente la declaración de desastre por sequía en decenas de condados de Texas y ajusta su alcance para que el estado siga usando poderes de emergencia mientras persistan estas condiciones y sus impactos.

Por tal motivo, Abbott extendió la proclamación de desastre por sequía a más de medio centenar de condados que siguen afectados por la falta de lluvias y sus efectos en agua, agricultura y economía local. La medida se basa en que los criterios de “desastre en curso” continúan: la sequía no ha cedido lo suficiente y los gobiernos locales, por sí solos, no tienen capacidad plena para enfrentar la situación.

Se trata de la prórroga de una declaración ya vigente, con pequeños ajustes en la redacción y el listado de condados.

¿En qué consiste? Con esta renovación, el gobernador:

Mantiene habilitado el uso de recursos estatales extraordinarios (fondos, personal, equipos) para apoyar a las zonas rurales y urbanas afectadas por la escasez de agua.

Facilita la colaboración con agencias estatales y federales, agilizando contratos, ayudas y programas de apoyo relacionados con la sequía.

¿Qué condados están en emergencia por las lluvias e inundaciones?

Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bowie, Brewster, Briscoe, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Camp, Carson, Cass, Castro, Childress, Clay, Cochran, Collingsworth, Comal, Cottle, Crosby, Dallam, Dawson, Deaf Smith, DeWitt, Dickens, Donley, Fayette, Fisher, Floyd, Foard, Franklin, Garza, Gillespie, Gonzales, Gray, Guadalupe, Hale, Hall, Hansford, Hardeman, Hardin, Harrison, Hartley, Hays, Hemphill, Henderson, Hidalgo, Hockley, Hutchinson, Jim Wells, Kendall, Kent, Kerr, King y Kleberg.

También La Salle, Lamar, Lamb, Lipscomb, Live Oak, Llano, Lubbock, Lynn, Marion, Martin, Maverick, McMullen, Medina, Moore, Morris, Motley, Nueces, Ochiltree, Oldham, Orange, Panola, Parmer, Potter, Rains, Randall, Real, Red River, Roberts, San Patricio, Scurry, Shelby, Sherman, Smith, Stonewall, Swisher, Terry, Titus, Travis, Upshur, Uvalde, Van Zandt, Wheeler, Wilbarger, Willacy, Williamson, Wilson, Wood y Yoakum.

3. ABBOTT MODIFICÓ Y RENOVÓ LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD FRONTERIZA

La orden original se emitió el 31 de mayo de 2021 por el “aumento repentino de individuos que cruzaban ilegalmente la frontera entre Texas y México y que representaba una amenaza continua e inminente de desastre para varios condados de Texas y para todas las agencias estatales afectadas por este desastre”.

Aunque en un inicio abarcaba a 34 condados, Abbott realizó la modificación de la lista de jurisdicciones afectadas y, por lo tanto, la declaración del estado de emergencia incluyó a dichos estados y a las agencias estatales por considerarla una amenaza continua e inminente.

¿En qué consiste? Con esta renovación, el gobernador:

Mantener poderes ampliados del gobernador para desplegar recursos estatales (Policía de Texas, Guardia Nacional, DPS) en condados fronterizos y de tránsito de migrantes.

Facilitar acuerdos y coordinación con agencias locales y federales, así como contratos de emergencia para operativos, detenciones y construcción de infraestructura (como barreras o centros de detención).

¿Qué condados están en emergencia por seguridad fronteriza?

Aransas, Atascosa, Bee, Brewster, Brooks, Caldwell, Calhoun, Cameron, Chambers, Coleman, Colorado, Crane, Crockett, Culberson, DeWitt, Dimmit, Duval, Edwards, El Paso, Frio, Galveston, Goliad, Gonzales, Hidalgo, Hudspeth, Jackson, Jeff Davis, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kerr, Kimble, Kinney, Kleberg, La Salle, Lavaca, Live Oak, Mason, Matagorda, Maverick, McCulloch, McLennan, McMullen, Medina, Menard, Midland, Pecos, Presidio, Real, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Schleicher, Shackelford, Starr, Sutton, Terrell, Throckmorton, Upton, Uvalde, Val Verde, Victoria, Webb, Wharton, Wilbarger, Willacy, Wilson, Zapata y Zavala.

Las órdenes renuevan y reajustan emergencias ya existentes. Aquí el DHS reforzando ña seguridad en EE.UU. con el envío de agentes a Texas (Foto: Herika Martínez / AFP)

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