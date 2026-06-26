Tras destinar una cifra millonaria a asegurar la frontera mediante la Operación Lone Star, el gobernador Greg Abbott pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que le reembolse esos gastos. Según explicó, su administración ha utilizado más de US$10,000 millones de dinero de los contribuyentes para subsanar las “peligrosas deficiencias creadas por la negativa de la administración Biden” a cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad fronteriza, desembolsos realizados a lo largo de cuatro años. ¿Qué establece la ley que permite a Texas reclamar ese monto al gobierno de Estados Unidos? A continuación, te lo contamos.

“En marzo de 2021, lancé la Operación Lone Star (…), durante cuatro años bajo el mandato de Biden, Texas gastó más de 10 mil millones de dólares de los contribuyentes para asegurar la frontera. He presentado formalmente la solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional para el reembolso de los gastos en los que incurrió Texas”, señaló el 24 de junio de 2026.

“Texas quiere su dinero de vuelta”. La ley que autoriza a Greg Abbott a exigir el reembolso por la Operación Lone Star (Foto: Brandon Bell / Getty Images vía AFP)

¿QUÉ DICE LA LEY QUE AUTORIZA A TEXAS A PEDIR UN REEMBOLSO AL GOBIERNO DE EE.UU.?

La ley en la que se apoya Texas para reclamar al gobierno estadounidense el reembolso de la cifra millonaria invertida en la Operación Lone Star es One Big Beautiful Bill. Según el sitio web Texas Scorecard, en 2025 el Congreso aprobó que se asignen US$13,500 millones para compensar a los estados por los gastos de seguridad fronteriza que asumieron durante los años de gobierno de Joe Biden.

De acuerdo con el gobierno de Texas, esa norma permite solicitar la devolución de parte (incluso hasta el 100%) de los fondos utilizados para reforzar la vigilancia en la frontera sur, incluyendo los recursos invertidos en la Operación Lone Star.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) son las agencias encargadas de administrar estos recursos y abrir las convocatorias para que los estados presenten su documentación de gastos y pidan el reembolso. Texas sostiene que, al haber asumido una porción muy significativa del costo de la seguridad fronteriza, tiene derecho a recuperar miles de millones de dólares invertidos en esa operación.

Cabe precisar que el Estado de la Estrella Solitario presentó la documentación completa necesaria para solicitar la devolución.

Texas desplegó Guardia Nacional, levantó barreras y reforzó la vigilancia en la frontera (Foto: DAVID SWANSON / AFP)

LA OPERACIÓN LONE STAR

Desde el lanzamiento de la Operación Lone Star, Texas ha realizado lo siguiente para asegurar su frontera:

Ha desplegado soldados de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública.

Construido barreras fronterizas y ha utilizado tecnología para detener los cruces ilegales.

Capturar delincuentes e interceptar drogas letales.

“El gobierno federal ha reservado fondos para reembolsar a los estados estos costos a través de la Ley Integral de Financiamiento (OBBB, por sus siglas en inglés), que son administrados por el DHS y el DOJ. Dichas agencias abrieron el plazo de solicitud a principios de este mes. Texas asumió la mayor parte de los gastos de seguridad fronteriza, más de $10 mil millones, y esta solicitud al DHS permite al estado recuperar fondos de los contribuyentes y devolverlos a los texanos que trabajan arduamente. Texas solicitará el reembolso al DOJ próximamente”, se lee en el sitio web de la Oficina del Gobernador de Texas.

El gobernador Abbott trabajará con la delegación del Congreso de Texas, el presidente Trump y las agencias federales para reembolsar a Texas la totalidad de los gastos lo antes posible.

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