La trata de personas, también conocida como tráfico humano, es el traslado y control ilegal de seres humanos con fines de explotación, ya sea laboral, sexual, reproductiva o mental, para trabajos forzados, extracción de órganos u otras formas modernas de esclavitud. Al tratarse de una actividad comercial clandestina que opera en distintos lugares del mundo, el gobernador Greg Abbott impulsó y promulgó dos leyes que endurecen las sanciones contra los traficantes en Texas. Aunque ambas normas fueron aprobadas en agosto de 2025, aquí te contamos cuáles son las penas que contemplan.

“Agradezco a todas las sobrevivientes de la trata de personas por alzar la voz y contar sus historias, compartir sus experiencias y hablar sobre lo que se necesita hacer para mejorar sus vidas. Queremos asegurarnos de hacer todo lo posible para que los traficantes de personas jamás vuelvan a caminar por las calles de Texas. Estos dos proyectos de ley contribuyen a lograr ese objetivo”, señaló Abbott.

Greg Abbott firmó leyes contra los traficantes de personas en Texas (Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿CUÁLES SON LAS LEYES CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS EN TEXAS?

Se trata de las leyes HB 2306 y SB 1212, que endurecen las penas contra la trata y el tráfico de personas en Texas. Ambas forman parte de un paquete estatal dirigido específicamente a quienes transportan, esconden o explotan a migrantes y otras víctimas de tráfico de personas.

HB 2306: elimina la libertad condicional para los acusados ​​condenados por trata de personas en todos los casos en que la víctima sea un niño o una persona con discapacidad.

elimina la libertad condicional para los acusados ​​condenados por trata de personas en todos los casos en que la víctima sea un niño o una persona con discapacidad. SB 1212: mejora la capacidad de enjuiciar y castigar con mayor eficacia a los acusados ​​de trata de personas. También eleva la pena por cualquier conducta que constituya el delito de tráfico de personas a delito grave de primer grado.

¿Cuáles son las sanciones que contemplan?

Aumento de penas de prisión: el tráfico de personas pasa a castigarse como delito grave con mínimos de cárcel más altos que antes, alineado con otras medidas como la SB 4, que ya elevó penas mínimas a 10 años en escenarios de contrabando de migrantes.

el tráfico de personas pasa a castigarse como delito grave con mínimos de cárcel más altos que antes, alineado con otras medidas como la SB 4, que ya elevó penas mínimas a 10 años en escenarios de contrabando de migrantes. Penas más duras para casos agravados: cuando el tráfico implica violencia, lesiones graves, explotación de menores o uso de “casas de seguridad”, las sentencias pueden aumentar varios años adicionales y tratarse como felonías de segundo o primer grado.

cuando el tráfico implica violencia, lesiones graves, explotación de menores o uso de “casas de seguridad”, las sentencias pueden aumentar varios años adicionales y tratarse como felonías de segundo o primer grado. Multas económicas elevadas: las nuevas normas permiten imponer multas importantes, además de la cárcel, en línea con el esquema de sanciones ya existente para contrabando de personas en Texas (multas de hasta decenas de miles de dólares).

las nuevas normas permiten imponer multas importantes, además de la cárcel, en línea con el esquema de sanciones ya existente para contrabando de personas en Texas (multas de hasta decenas de miles de dólares). Posible decomiso de bienes: se refuerza la posibilidad de confiscar vehículos, inmuebles y otros bienes usados para transportar o alojar víctimas de tráfico, algo ya previsto en la regulación de contrabando pero que estas leyes buscan aplicar de forma más estricta.

En conjunto, HB 2306 y SB 1212 refuerzan la línea de Texas de castigar con penas largas de cárcel y fuertes sanciones económicas a quienes participen en redes de tráfico de personas, especialmente cuando hay ánimo de lucro o se ponen vidas en riesgo.

¿A quiénes apunta?

Personas que transportan, esconden o alojan a migrantes o víctimas de trata.

Integrantes de redes que obtienen ganancias económicas explotando a las personas traficadas.

Casos donde se usan “casas de seguridad” o rutas peligrosas para el traslado.

Medidas adicionales

Posible decomiso de vehículos, casas y otros bienes usados para el tráfico de personas.

Refuerzo de la coordinación con otras leyes estatales, como las que penalizan el transporte de inmigrantes indocumentados, para perseguir a las redes criminales.

HB 2306 y SB 1212 consolidan la estrategia de Texas de castigar con mayor rigor a los traficantes de personas (Foto referencial: Reuters) / Agencia Reuters

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