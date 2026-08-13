¿Resides en algún condado de Illinois? De ser afirmativo, entonces tendrás que aprovechar el reciente beneficio que ofrecerán distintos bancos de alimentos a los residentes del estado mencionado: entregarán alimentos gratis desde el 14 al 16 de agosto. Se trata de una excelente oportunidad para comenzar a ahorrar cada mes. Si estás interesado, sigue leyendo este artículo informativo para saber los horarios y las despensas disponibles.
Mensualmente, existen familias en Illinois que pasan por complicaciones económicas, ya sea por deudas o cuentas pendientes que necesitan cancelar. Por esa razón, se ven en la obligación de estirar sus ingresos o trabajar en doble turno.
Para calmar esta presión financiera, las despensas han decidido comenzar con esta iniciativa entregando productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Si bien no les quitará todas sus responsabilidades económicas, pueden aliviarse en gran parte.
Los interesados pueden acceder a distintos alimentos, tales como frutas, verduras, lácteos, proteínas, entre otras opciones. Además, ciertas despensas ofrecen artículos de primera necesidad, comidas y más.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 14 al 16 de agosto en Illinois
- Viernes 14 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|School Street Food Pantry
|211 N School Street, Normal, IL 61761
|4 a 6 p.m.
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 3 p.m.
- Sábado 15 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Community Harvest
|1901 S Fourth Ave., Morton, IL 61550
|10 a.m. a 12 p.m.
|Nannie M. Johnson Community Center
|3201 NE Madison, Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 1 p.m.
|House of Worship Church
|1321 W Lincoln Ave., Peoria, IL 61605
|10 a.m. a 12 p.m.
|Anglican Charities
|7561 W Lancaster, Bartonville, IL 61607
|9 a 11 a.m.
|The Pantry
|2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 61704
|10 a.m. a 12 p.m.
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 3 p.m.
- Domingo 16 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. John’s Breadline
|430 N. 5th St., Springfield, IL 62702
|10:30 a.m. a 1:30 p.m.
|Beardstown Food Pantry
|121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618
|1 a 3 p.m.
|Friends of Champaign County
|201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820
|1 a 3 p.m.
|Living Hope SDA Food Pantry
|25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410
|12 a 2 p.m.
|Wesley’s Table Food Pantry
|500 N. Cleveland Avenue, Bradley, IL 60915
|1 a 3 p.m.
En caso consideres que estas despensas recomendadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Northern Illinois Food Bank. Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.
Te recomiendo que lleves contigo una bolsa de tamaño considerable para almacenar los alimentos que te entregan. También carga alguna identificación que corrobore que resides en Illinois, ya que ciertas despensas pueden solicitarla.
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