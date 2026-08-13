Las familias podrán gozar de distintos platos en sus mesas por varios días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Las familias podrán gozar de distintos platos en sus mesas por varios días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

¿Resides en algún condado de Illinois? De ser afirmativo, entonces tendrás que aprovechar el reciente beneficio que ofrecerán distintos bancos de alimentos a los residentes del estado mencionado: entregarán desde el 14 al 16 de agosto. Se trata de una excelente oportunidad para comenzar a ahorrar cada mes. Si estás interesado, sigue leyendo este artículo informativo para saber los horarios y las despensas disponibles.

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Mensualmente, existen familias en Illinois que pasan por complicaciones económicas, ya sea por deudas o cuentas pendientes que necesitan cancelar. Por esa razón, se ven en la obligación de estirar sus ingresos o trabajar en doble turno.

Para calmar esta presión financiera, las despensas han decidido comenzar con esta iniciativa entregando productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Si bien no les quitará todas sus responsabilidades económicas, pueden aliviarse en gran parte.

Los interesados pueden acceder a distintos alimentos, tales como frutas, verduras, lácteos, proteínas, entre otras opciones. Además, ciertas despensas ofrecen artículos de primera necesidad, comidas y más.

Los interesados pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 14 al 16 de agosto en Illinois

  • Viernes 14 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 616049 a.m. a 12 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
School Street Food Pantry211 N School Street, Normal, IL 617614 a 6 p.m.
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510 a.m. a 3 p.m.
  • Sábado 15 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Community Harvest1901 S Fourth Ave., Morton, IL 6155010 a.m. a 12 p.m.
Nannie M. Johnson Community Center3201 NE Madison, Peoria, IL 6160311 a.m. a 1 p.m.
House of Worship Church1321 W Lincoln Ave., Peoria, IL 6160510 a.m. a 12 p.m.
Anglican Charities7561 W Lancaster, Bartonville, IL 616079 a 11 a.m.
The Pantry2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 6170410 a.m. a 12 p.m.
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510 a.m. a 3 p.m.
  • Domingo 16 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. John’s Breadline430 N. 5th St., Springfield, IL 6270210:30 a.m. a 1:30 p.m.
Beardstown Food Pantry121 E 2nd Street, Beardstown, IL 626181 a 3 p.m.
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road, Champaign, IL 618201 a 3 p.m.
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer St., Channahon, IL 6041012 a 2 p.m.
Wesley’s Table Food Pantry500 N. Cleveland Avenue, Bradley, IL 609151 a 3 p.m.
Los interesados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso consideres que estas despensas recomendadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la . Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.

Te recomiendo que lleves contigo una bolsa de tamaño considerable para almacenar los alimentos que te entregan. También carga alguna identificación que corrobore que resides en Illinois, ya que ciertas despensas pueden solicitarla.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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