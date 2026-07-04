A pocas días de iniciar una nueva semana, los habitantes de Texas resultarán beneficiados tras confirmarse nuevas jornadas de entrega de alimentos gratis en el estado. Desde el 06 hasta el 09 de julio, los interesados pueden acercarse a decenas de despensas para recibir estos productos nutritivos. Si estás interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para conocer los horarios y los centros de distribución.
Si bien la iniciativa está dirigida para las familias de escasos recursos, cualquier ciudadano puede acercarse a solicitar estos alimentos gratuitos; es necesario mostrar alguna identificación que compruebe que realmente se reside en algún condado de Texas.
Estos centros de distribución no solo entregarán productos enlatados; también es posible que repartan frutas, verduras, carnes, cereales lácteos, entre otras opciones. También existe la posibilidad de que algunos puntos ofrezcan comidas calientes.
Con esta ayuda, cientos de familias podrán aliviar la carga económica que presentan cada mes. De esta manera, disfrutarán de distintos platos en su mesa sin gastar un dólar.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 06 al 09 de julio
- Lunes 06 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Martes 07 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Miércoles 08 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 09 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
¿No localizaste una despensa cercana a tu hogar? Hay solución para ello. Te recomiendo que ingreses a las sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank; solo necesitas colocar tu dirección, código postal o ciudad para que el sistema te arroje las opciones disponibles.
Si encuentras una despensa de tu interés, te aconsejo que te contactes previamente con la finalidad de que verifiques el horario de atención y validar cualquier otro dato de importancia.
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