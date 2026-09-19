Si vas a moverte por Queens este fin de semana, ya sea para trabajar, visitar a familiares, hacer compras en Jamaica, tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) o regresar a casa después de una salida en Manhattan, conviene revisar la ruta antes de bajar al subway. La MTA programó obras en las vías que modificarán de forma importante el servicio de la línea E desde la noche del viernes 18 de septiembre hasta la madrugada del lunes 21. La medida afectará el acceso habitual a Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport, una estación clave para miles de neoyorquinos que conectan con el AirTrain rumbo a las terminales, así como para quienes se trasladan entre Manhattan, Jamaica y otros vecindarios del este de Queens. Habrá autobuses lanzadera sin costo y opciones mediante el LIRR, las rutas J y Z, la línea A y trenes E desviados por el corredor de la F.

La interrupción comenzó a las 11:45 p. m. del viernes 18 de septiembre y terminará a las 5 a. m. del lunes 21 de septiembre. Durante ese lapso, el tren E no circulará por su recorrido habitual entre Jamaica-Van Wyck y Jamaica Center-Parsons/Archer.

La MTA realizará algunos trabajos que generarán cambios en la línea E del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ ESTACIONES DE LA E CAMBIAN?

La modificación se concentra en Queens y tendrá un impacto especial para los pasajeros que suelen utilizar esta ruta para enlazar con el AirTrain JFK en Sutphin Boulevard.

Estación ¿Habrá servicio regular de la E? Alternativas principales Jamaica-Van Wyck No durante el tramo afectado Autobuses lanzadera gratuitos Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport No Autobuses lanzadera, rutas J/Z, LIRR o línea A vía Howard Beach Jamaica Center-Parsons/Archer No Autobuses lanzadera y trenes J/Z Briarwood La E llegará, pero seguirá por las vías de la F Conexión con autobús lanzadera Jamaica-179 St Recibirá trenes E desviados durante el fin de semana Línea F y operación especial de la E

Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport es uno de los puntos más importantes del cambio. Desde allí, numerosos pasajeros abordan el AirTrain para llegar a JFK, sobre todo quienes parten desde Midtown, Lower Manhattan o sectores de Queens conectados con la E.

A pesar de la suspensión, el acceso al AirTrain en Jamaica continuará disponible a través del LIRR y las líneas J y Z. Otra alternativa es viajar por la A hasta Howard Beach-JFK Airport para realizar la conexión al aeropuerto.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA LÍNEA E?

La línea E no quedará suspendida por completo. Durante el fin de semana, los trenes circularán entre World Trade Center y Briarwood; a partir de ese punto, continuarán por el trazado de la F hasta Jamaica-179 St.

En términos prácticos, quienes salgan de Manhattan aún podrán usar esta ruta para dirigirse a Queens, aunque tendrán que prestar atención a los avisos en andenes, pantallas y vagones. El destino mostrado en el frente del tren será importante antes de abordar.

Tramo o estación Servicio durante el fin de semana World Trade Center La E mantiene operación hacia Queens Kew Gardens-Union Turnpike Punto clave para conexiones Briarwood La E llega y pasa al recorrido de la F Jamaica-Van Wyck Sin atención de la E Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport Sin trenes E Jamaica Center-Parsons/Archer Sin operación de la E Jamaica-179 St Recibe trenes E por el corredor de la F

Para los residentes del área, especialmente quienes se desplazan por Hillside Avenue, las estaciones de la F pueden convertirse en la opción más útil. La E también llegará hasta Jamaica-179 St mediante ese recorrido temporal.

La línea E del Metro de Nueva York sufrirá algunas modificaciones durante este fin de semana (Foto: MTAEnthusiast10 / Wikimedia)

HABRÁ AUTOBUSES LANZADERA GRATIS

La MTA habilitará autobuses lanzadera gratuitos para conservar la conexión entre las estaciones afectadas. El servicio operará entre Kew Gardens-Union Turnpike y Jamaica Center-Parsons/Archer, con paradas en puntos centrales del corredor.

Las paradas previstas incluyen:

Kew Gardens-Union Turnpike

Briarwood

Jamaica-Van Wyck

Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport

Jamaica Center-Parsons/Archer

La medida busca que los usuarios completen el trayecto sin pagar una tarifa adicional por el segmento interrumpido. Sin embargo, será conveniente salir con margen: los transbordos entre el Subway y el shuttle pueden extender el tiempo de viaje, en especial durante los momentos de mayor demanda hacia JFK.

Para muchas familias latinas de Queens que combinan trenes con buses locales, hacen compras en Jamaica Avenue o tienen jornadas laborales en Manhattan, lo más recomendable es consultar el estado del servicio antes de salir. Revisar la app de la MTA y los anuncios en las estaciones puede evitar vueltas innecesarias o retrasos de último minuto.

¿CÓMO LLEGAR A JFK?

Aunque la E no llegará a Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport durante el cierre de fin de semana, JFK seguirá conectado con el transporte público.

Alternativa Cómo usarla Autobuses lanzadera Conectan las estaciones intervenidas del corredor de Jamaica LIRR Puede utilizarse entre Manhattan y Jamaica bajo el esquema especial de aceptación de pasajeros dispuesto por la MTA Líneas J/Z Mantienen operación hacia Sutphin Blvd-Archer Av y Jamaica Center Línea A Permite llegar a Howard Beach-JFK Airport para enlazar con el AirTrain E por el recorrido de la F Llega a Jamaica-179 St; desde allí se puede continuar en shuttle o transporte local

La MTA permitirá a algunos pasajeros usar el LIRR sin costo extra entre Jamaica, Kew Gardens, Forest Hills, Woodside, Grand Central y Penn Station durante las obras. Esta puede ser una alternativa más rápida para quienes parten de Manhattan y deben llegar a Jamaica antes de tomar el AirTrain.

Es importante recordar que el AirTrain no es gratuito para entrar o salir de JFK desde Jamaica o Howard Beach. El plan especial facilita el acceso a los puntos de conexión, pero no elimina el cobro propio de ese sistema aeroportuario.

DOS RUTAS PRÁCTICAS DESDE MANHATTAN

LIRR hasta Jamaica + AirTrain: puede resultar la opción más directa para viajeros que salen de Penn Station o Grand Central, en particular si llevan maletas. Línea A hasta Howard Beach-JFK Airport + AirTrain: es una alternativa conveniente para quienes parten del oeste o sur de Manhattan, Brooklyn u otras estaciones conectadas con la A.

Las líneas J y Z hacia Sutphin Blvd-Archer Av también pueden servir a pasajeros que se encuentren cerca de Lower Manhattan, Delancey Street-Essex Street, Fulton Street o zonas enlazadas con esas rutas.

¿POR QUÉ SE REALIZAN LAS OBRAS?

La MTA ejecuta trabajos de mantenimiento y reconstrucción de vías en el tramo de Jamaica. El proyecto busca reemplazar infraestructura que llegó al final de su vida útil y reducir fallas capaces de provocar demoras o suspensiones inesperadas.

La autoridad de transporte ha indicado que el sector requiere una intervención para mejorar la confiabilidad y resistencia de la operación. Aunque la modificación puede alterar planes de viaje, turnos laborales o traslados al aeropuerto, la obra apunta a reforzar el servicio en el futuro.

FECHAS Y HORARIOS CLAVE

Dato Información Inicio del cambio Viernes 18 de septiembre, 11:45 p. m. Fin del cambio de fin de semana Lunes 21 de septiembre, 5 a. m. Línea afectada E Zona principal Queens Tramo modificado Jamaica-Van Wyck – Jamaica Center-Parsons/Archer Estación clave sin E Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport Servicio alternativo Autobuses lanzadera gratuitos Otras opciones hacia JFK LIRR, J/Z y A vía Howard Beach

Si tienes un vuelo desde JFK, un turno de trabajo, una cita médica o un compromiso familiar, no des por hecho que la E funcionará como un día normal. Calcula tiempo adicional, verifica el destino señalado en el tren y define desde el inicio si te conviene utilizar el LIRR, las rutas J/Z, la A o los autobuses de reemplazo.