El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a equipar a sus agentes con cámaras corporales en los próximos meses, una medida que busca aumentar la transparencia durante los operativos migratorios. Sin embargo, la política de la agencia sobre el manejo de las grabaciones ha generado cuestionamientos debido al control que mantendrá sobre qué videos serán divulgados. A continuación, los alcances de la medida y el detalle que ha generado cuestionamientos sobre la nueva política de ICE.

Tras años de retrasos, ICE informó que sus agentes de campo en todo Estados Unidos contarán con cámaras corporales a finales de septiembre. La implementación ocurre en medio de una creciente presión para que la agencia rinda cuentas por sus operativos, especialmente después de recientes tiroteos fatales protagonizados por agentes que aplican la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El objetivo de las cámaras corporales es proporcionar un registro independiente de las acciones de los agentes durante sus intervenciones. No obstante, el debate se centra en las reglas establecidas por ICE para la publicación de esas imágenes.

Las cámaras corporales de ICE buscan aumentar la transparencia durante los operativos migratorios en EE.UU. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

ICE y su política sobre qué grabaciones se hacen públicas

La política de cámaras corporales de ICE establece que la agencia podrá publicar videos de tiroteos u otros incidentes en los que sus agentes causen muertes o lesiones graves, pero solo cuando determine que hacerlo está en su “mejor interés”, según reportó CNN.

Esta disposición otorga al director de ICE la facultad de decidir si una grabación se divulga o si permanece reservada cuando existan “circunstancias específicas y convincentes” que justifiquen retrasar su publicación.

Expertos en políticas de cámaras corporales consideran que esta medida podría permitir una difusión selectiva de los videos, mostrando aquellos registros que favorezcan la imagen de la agencia y manteniendo otros bajo reserva.

Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y coautor del libro Cámaras Corporales Policiales: Medios de Comunicación y el Nuevo Discurso de la Reforma Policial, señaló que esta práctica refleja una preocupación común sobre el uso de estas herramientas como mecanismos de control de imagen.

“Las cámaras corporales se utilizan como herramientas de imagen contemporáneas para presentar a la policía al público de la manera más favorable posible”, afirmó.

¿Cuándo se publicarían los videos de las cámaras corporales de ICE?

Según la política emitida en febrero de 2025, un comité integrado por funcionarios de alto nivel y abogados de ICE revisará las grabaciones después de enfrentamientos graves y recomendará si deben difundirse.

Si la agencia aprueba la publicación, el video podría estar disponible en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la divulgación si considera que existen razones justificadas.

La política no especifica cuáles serían esas circunstancias, y ICE aún no ha aclarado cuáles son los criterios que utilizará para tomar esas decisiones.

Además, incluso cuando los videos sean publicados, la agencia eliminará información que permita identificar a los agentes, como rostros, nombres y números de placa, con el argumento de proteger su privacidad.

ICE enfrenta cuestionamientos por su política sobre la publicación de videos captados por las cámaras corporales. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP

ICE compró miles de cámaras tras presión por recientes tiroteos

ICE destinó US$30,9 millones en julio para adquirir equipos de cámaras corporales de la empresa Axon, fabricante de tecnología utilizada por diversas agencias policiales en EE.UU.

La compra ocurrió después de dos tiroteos fatales protagonizados por agentes de ICE, uno en Maine y otro en Houston. Ninguno de esos incidentes fue registrado con cámaras corporales, lo que provocó críticas de legisladores que exigían mayor supervisión.

El Congreso había asignado US$20 millones para la adquisición de estos equipos como parte de una ley aprobada para evitar un cierre parcial del gobierno.

ICE informó que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de finalizar septiembre. La agencia indicó que al menos un integrante de cada equipo de arresto deberá portar una cámara durante sus operaciones.

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