Miles de inmigrantes en Estados Unidos siguen con atención el nuevo memorando emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una medida que ahora no solo pone bajo la lupa a solicitantes de asilo, sino también a abogados de inmigración acusados de participar en supuestos fraudes migratorios. El documento, dirigido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordena endurecer las investigaciones relacionadas con casos de asilo presuntamente falsos y advierte que los profesionales que hayan colaborado conscientemente en este tipo de solicitudes podrían enfrentar consecuencias civiles, administrativas e incluso criminales.

De acuerdo con el memorando fechado el 26 de mayo y obtenido por CBS News, el asesor general del DHS, James Percival, instruyó a los abogados de ICE a desarrollar políticas “anti-fraude” para reforzar la aplicación de las leyes federales existentes. El objetivo, según el gobierno, es frenar el aumento de solicitudes de asilo fraudulentas dentro del sistema migratorio estadounidense.

La directriz forma parte de una estrategia más amplia de la administración federal para acelerar deportaciones y endurecer el control sobre los procesos de asilo en EE.UU., un tema que continúa generando fuertes debates políticos y legales en el país. El DHS sostiene que estas medidas buscan proteger la integridad del sistema migratorio y garantizar que los casos sean evaluados bajo criterios de legalidad y veracidad.

La nueva medida de ICE en EE.UU. podría traer sanciones civiles y criminales para los abogados de inmigración. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El abogado de inmigración José Guerrero explicó a N+ Univision que esta ofensiva surge de una orden ejecutiva firmada por el presidente el año pasado y que ahora busca identificar tanto a solicitantes como a abogados involucrados en irregularidades.

“Esto viene de una orden ejecutiva que firmó el presidente el año pasado, que habla específicamente de los casos de asilo que el Gobierno debe perseguir y castigar a estos individuos, incluyendo abogados que han cometido fraude a la hora de presentar una aplicación de asilo político o cualquier tipo de asilo”, señaló Guerrero.

Sanciones que enfrentarían abogados investigados por fraude de asilo en EE.UU.

Según el experto, las autoridades intentarán determinar quién presentó documentación falsa, mintió en la solicitud o fabricó historias para fortalecer un caso migratorio. Además, advirtió que si se demuestra que un abogado sabía de las irregularidades o incluso ayudó a organizarlas, también podría ser considerado responsable.

“Dependiendo de la evidencia, de lo que ellos puedan probar, si el abogado conspiró, si el abogado sabía, si el abogado fue el que organizó todo, ese abogado va a tener un problema, tanto con el Colegio de Abogados, como con el sistema de inmigración, con los fiscales de ICE, pero a la misma vez puede ser referido a una Corte Criminal”, afirmó.

Entre las posibles sanciones se encuentran procesos administrativos, investigaciones civiles, sanciones disciplinarias ante colegios de abogados y hasta acusaciones penales en los casos más graves. Guerrero explicó que las consecuencias dependerán de la evidencia que las autoridades logren reunir durante las investigaciones.

ICE endureció controles en EE.UU. y advirtió posibles acciones contra abogados ligados a fraude de asilo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué se considera fraude en los casos de asilo en EE.UU.

El abogado también aclaró que no toda solicitud rechazada constituye fraude. Explicó que el problema aparece cuando una persona inventa una historia o presenta documentos falsos para tratar de obtener protección migratoria.

“Si pueden comprobar que la evidencia que se presentó es fraudulenta, no es verdadera y a la misma vez que la historia que se ha presentado es fabricada, no es real, ahí está el problema”, indicó. Como ejemplo, señaló que una persona podría relatar un hecho real ocurrido en su país, aunque ese incidente no alcance el estándar legal para recibir asilo. En esos casos no necesariamente existe fraude, siempre que la información presentada sea auténtica.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes han advertido que este tipo de medidas podría generar temor entre solicitantes legítimos y aumentar aún más la presión sobre los tribunales migratorios en Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!