El estado de Illinois se prepara para poner en marcha una iniciativa clave destinada a aliviar la economía de cientos de hogares mediante la entrega de alimentos gratis. Desde el 29 de junio hasta el 2 de julio, distintas despensas comunitarias abrirán sus puertas para asegurar que las familias accedan a estos recursos nutritivos. Para conocer más detalles al respecto sobre esta buena causa, lee los siguientes párrafos.
Si bien esta ayuda dirigida para las familias que están pasando por una mala situación económica, cualquier habitante del estado puede acercarse a los centros de distribución para que accedan a estos recursos nutritivos.
Para las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos —tal como Northern Illinois Food Bank— ofrecerán alimentos perecederos y no perecederos; es decir, los interesados podrán recibir productos lácteos, frutas y verduras frescas, conservas, carnes congeladas entre otros.
Es más, ciertos centros de distribución no solo entregan comida a los solicitantes, también pueden recibir otros artículos, tales como de higiene personal, productos de papel y útiles escolares.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 29 de junio al 2 de julio
- Lunes 29 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
- Martes 30 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Eastview Christian Church Food Pantry
|1500 Airport Road, Normal, IL 61761
|1 a 3 p.m.
6 a 7:30 p.m.
- Miércoles 1 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
- Jueves 2 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|Delavan Food Pantry
|203 W 4th St., Delavan, IL 61734
|8:30 a 10:30 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
En caso consideres que las despensas señaladas en las listas quedan lejos de tu domicilio, el sitio web de Northern Illinois Food Bank te puede brindar una serie de opciones disponibles en cuestión de segundos; solo necesitas ingresar tu dirección, código postal o ciudad en el buscador.
Si bien la alta demanda y la cantidad de reservas obligan a ciertos puntos de entrega a limitar la frecuencia de atención por usuario, las personas tienen la opción de acudir a diferentes establecimientos a lo largo del mes.
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