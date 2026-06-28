Los interesados podrán acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los interesados podrán acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

El estado de Illinois se prepara para poner en marcha una iniciativa clave destinada a aliviar la economía de cientos de hogares mediante la . Desde el 29 de junio hasta el 2 de julio, distintas despensas comunitarias abrirán sus puertas para asegurar que las familias accedan a estos recursos nutritivos. Para conocer más detalles al respecto sobre esta buena causa, lee los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR

Si bien esta ayuda dirigida para las familias que están pasando por una mala situación económica, cualquier habitante del estado puede acercarse a los centros de distribución para que accedan a estos recursos nutritivos.

Para las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos —tal como Northern Illinois Food Bank— ofrecerán alimentos perecederos y no perecederos; es decir, los interesados podrán recibir productos lácteos, frutas y verduras frescas, conservas, carnes congeladas entre otros.

Es más, ciertos centros de distribución no solo entregan comida a los solicitantes, también pueden recibir otros artículos, tales como de higiene personal, productos de papel y útiles escolares.

Distintas despensas se unen a esta causa para el beneficio de los habitantes de Illinois. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Distintas despensas se unen a esta causa para el beneficio de los habitantes de Illinois. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 29 de junio al 2 de julio

  • Lunes 29 de junio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
  • Martes 30 de junio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
Eastview Christian Church Food Pantry1500 Airport Road, Normal, IL 617611 a 3 p.m.
6 a 7:30 p.m.
  • Miércoles 1 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
  • Jueves 2 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Delavan Food Pantry203 W 4th St., Delavan, IL 617348:30 a 10:30 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
Revisa con atención los horarios y los puntos de entrega. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Revisa con atención los horarios y los puntos de entrega. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso consideres que las despensas señaladas en las listas quedan lejos de tu domicilio, el te puede brindar una serie de opciones disponibles en cuestión de segundos; solo necesitas ingresar tu dirección, código postal o ciudad en el buscador.

Si bien la alta demanda y la cantidad de reservas obligan a ciertos puntos de entrega a limitar la frecuencia de atención por usuario, las personas tienen la opción de acudir a diferentes establecimientos a lo largo del mes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 . ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC