La temporada de lovebugs o “moscar del amor” ha llegado a la ciudad de Houston, Texas . Quizás consideres que se trataría de un simple insecto que no tendría un efecto negativo, pero estás analizando equivocadamente; estos chinches pueden perjudicar en caso cuentes con un vehículo sin que te des cuenta. ¿De qué manera? En esta nota, te brindaré todos los detalles, con la finalidad de que tomes tus precauciones y no bajes la guardia ante estos pequeños animales que parecen inofensivos.

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En un reporte otorgado por FOX 26 Houston, señalaron que estos insectos se hacen presente con frecuencia en dos temporadas: primavera y verano. Por lo tanto, las “moscas del amor” aparecen en épocas de temperaturas altas, tal como está registrando la ciudad de Houston.

Si bien se distinguen físicamente por ser pequeñas, negras y con tórax rojizo, los llamados lovebugs deben su nombre a su particular comportamiento de permanecer unidos durante el vuelo mientras copulan .

Aunque su ciclo de vida completo se extiende por varias semanas, la etapa madura es breve. Los adultos apenas logran sobrevivir entre 3 y 6 días; este periodo es suficiente para que se reproduzcan, la hembra deposite los huevos y el ciclo culmina con su muerte.

Estas moscas suelen ser inofensivas, pero pueden generar daños en el automóvil. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué las “moscas del amor” pueden perjudicar tu vehículo

De acuerdo al medio citado, estos insectos suelen desplazarse por las carreteras, lo cual pueden impactar contra cualquier coche que se cruce por su camino. En ese caso, sus cuerpos se rompen y quedarán pegados en la pintura, parabrisas, parrillas o espejos.

Dichos residuos, al descomponerse bajo la exposición solar, generan ácidos capaces de corroer el barniz y la pintura de tu coche; dicha situación provoca la aparición de manchas opacas o daños superficiales en caso no las elimines a la brevedad.

Además, los enjambres de “moscas del amor” pueden obstruir rápidamente la visibilidad al cubrir los parabrisas en pocos kilómetros , este posible escenario se convierte en un riesgo elevado, especialmente si conduces de noche o a altas velocidades.

También se pueden acumular en el radiador y la parrilla de tu coche. Una gran cantidad de estas moscas obstruye parcialmente el flujo del aire y elevar un poco la temperatura.

Las moscas del amor pueden ocasionar manchas graves en el auto o tapar la visibilidad a la hora de conducir. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo puedes proteger tu vehículo si se “rompen” las moscas del amor" sobe él

En caso te topaste con un enjambre de lovebugs, tienes que lavar tu coche lo antes posible.

Usa cera protectora o selladores en la carrocería en temporadas de este insecto.

Carga contigo un líquido lavaparabrisas para que lo uses en caso de emergencia.

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