Con el inicio de la temporada 2026 de la NFL cada vez más cerca, muchos aficionados se preparan para seguir los partidos y, en algunos casos, realizar apuestas deportivas. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puso el foco en los riesgos relacionados con determinadas plataformas y alertó sobre su vínculo con posibles delitos financieros. De hecho, sus investigaciones sobre juego ilegal se relacionaron con unos US$126 millones en fondos presuntamente lavados. A continuación, te contamos cuál es la advertencia de la agencia, qué pasos seguir para comprobar si una casa de apuestas es legal y cómo denunciar una que labora al margen de la ley.

El IRS puso el foco en las apuestas operadas fuera de la ley y en sus posibles conexiones con delitos financieros (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA ADVERTENCIA DEL IRS SOBRE EL JUEGO ILEGAL

La advertencia del IRS es clara: antes de apostar en la temporada de la NFL 2026, las personas deben usar únicamente plataformas autorizadas por el estado donde se encuentren y evitar sitios ilegales, extranjeros (offshore) o de criptomonedas que permiten anonimato y no cumplen con controles de identidad ni de reporte financiero.

El área de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) advierte que estas operaciones no solo implican apuestas no autorizadas: con frecuencia están vinculadas con lavado de dinero, fraude y evasión fiscal. Durante el último año, la agencia abrió 54 investigaciones de apuestas ilegales que involucraban US$11.5 millones y se relacionaban con unos US$126 millones en fondos lavados.

Además, la agencia informó que, en los casos de juego ilegal que llegaron a proceso, logró una tasa de condena del 84% y que las sentencias promediaron 37 meses de prisión.

Recomendaciones al apostador

Verifica que la casa de apuestas tenga licencia estatal y sea legal en tu jurisdicción antes de depositar dinero.

Evita plataformas extranjeras y casinos de criptomonedas que eluden los protocolos de “conozca a su cliente” (Know Your Customer) y los deberes de reportar operaciones financieras.

Declara todas las ganancias de apuestas como ingreso imponible, para evitar sanciones civiles o penales.

No aceptes dinero para apostar en nombre de otra persona ni uses apuestas para ocultar el origen de fondos: el IRS advierte que podrías quedar involucrado en una conspiración de lavado de dinero.

Quienes planeen apostar durante la nueva temporada de la NFL deben revisar el estatus regulatorio de la plataforma que utilizan (Foto: Freepik)

¿CÓMO VERIFICAR SI UNA CASA DE APUESTAS TIENE LICENCIA ESTATAL EN EE.UU.?

Para comprobar si una casa de apuestas tiene licencia estatal en EE.UU., verifica directamente en el sitio web de la comisión de juegos, control de juegos o lotería de tu estado. La lista oficial del regulador es la fuente más confiable. Que una plataforma opere o tenga licencia en otro estado, no significa que esté autorizada donde tú te encuentras.

Pasos para verificarla

1. Busca en Google: “[nombre del estado] Gaming Commission”, “Gaming Control Board” o “Sports Wagering”. Asegúrate de que el resultado sea un sitio gubernamental, normalmente con dominio .gov .

2. Dentro del portal oficial, busca secciones como:

“Licensed operators”.

“Approved sportsbooks”.

“Sports wagering licensees”.

“Online gaming operators”.

3. Comprueba que aparezcan tanto la marca de la aplicación o sitio como la entidad operadora. Revisa también que la autorización sea para apuestas deportivas en línea, no solo para casino, lotería u otra modalidad.

4. En la web o aplicación de la casa de apuestas, revisa el pie de página, los términos y condiciones o la sección “Responsible Gaming”. Debe indicar el regulador estatal y, en muchos casos, el número de licencia o sello oficial.

5. Si el nombre, dominio web o licencia no coincide exactamente con el registro del regulador, no deposites dinero. Contacta directamente a la comisión estatal para confirmarlo.

Señales de una plataforma legal

Hay otras maneras de verificar si una plataforma de apuestas deportivas es legal:

Solicita comprobar tu ubicación dentro del estado y bloqueará una apuesta si estás fuera de su territorio autorizado.

Pide verificar identidad y edad.

Identifica claramente su licencia y regulador.

Incluye herramientas de juego responsable, como límites de depósito, autoexclusión y recursos de ayuda.

¿Cuáles son las señales de alerta?

El sitio dice estar “registrado internacionalmente”, pero no menciona una licencia de tu estado.

Acepta criptomonedas y promete anonimato o no solicita verificación de identidad.

Ofrece apuestas a personas que están en estados donde no tiene autorización.

No incluye información clara sobre quién opera el sitio, cómo presentar una queja o prácticas de juego responsable.

Las investigaciones de IRS-CI sobre operaciones de juego ilegal iniciadas entre julio de 2025 y junio de 2026 se relacionaron con un estimado de US$126 millones en dinero lavado (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO REPORTAR UNA CASA DE APUESTAS ILEGAL EN UN ESTADO?

La forma principal de reportar una casa de apuestas ilegal es presentar una denuncia ante la comisión de juegos o regulación de apuestas de tu estado. Si sospechas fraude, robo de dinero, operación desde el extranjero o lavado de dinero, también puedes acudir al FBI mediante su portal IC3 y, cuando haya una posible infracción tributaria, al IRS.

Dónde presentar el reporte

Comisión estatal de juegos: busca en internet “[tu estado] Gaming Commission”, “Gaming Control Board” o “Sports Wagering Complaint” y usa exclusivamente la página oficial con dominio .gov. Las infracciones de leyes estatales de juego deben reportarse a la comisión de juegos estatal o a la policía local. Policía local o estatal: comunícate si hay amenazas, extorsión, apuestas en persona no autorizadas, presunto delito organizado o peligro inmediato. Para una emergencia, llama al 911. FBI – IC3: presenta una denuncia en el Internet Crime Complaint Center si la plataforma es un sitio web o una app ilegal, si fuiste víctima de fraude, no te permiten retirar fondos o crees que la operación está vinculada a una actividad criminal. El FBI invita a reportar información sobre operaciones de sportsbooks ilegales a través de IC3. IRS: si sospechas evasión de impuestos, fraude fiscal o lavado de dinero, usa la herramienta Submit a Tip o el Formulario 3949-A. El reporte puede hacerse de manera confidencial.

Información que debes guardar

Antes de reportar, no borres evidencia. Por lo tanto, debes conservar:

Nombre de la plataforma, URL exacta, nombre de la app y usuario utilizado.

Capturas de pantalla de ofertas, licencias que afirma tener, depósitos, apuestas, saldos y errores al intentar retirar dinero.

Fechas, horas y lugar desde el que realizaste o intentaste realizar las apuestas.

Correos, chats y comprobantes de pagos, transferencias, tarjetas o criptomonedas.

El motivo de tu sospecha: por ejemplo, ausencia de licencia estatal, promesas de anonimato, uso de criptomonedas, bloqueo de retiros o apuestas permitidas sin verificación de ubicación.

Si conoces la identidad de responsables o intermediarios, inclúyela, pero no los confrontes ni intentes recuperar el dinero por tu cuenta.

Reguladores como el de Massachusetts recomiendan aportar la mayor cantidad posible de detalles y adjuntar fotos, documentos u otros registros; también permiten reportes anónimos.

¿Qué hacer si la plataforma te estafó?

Contacta primero a tu banco, emisor de tarjeta o proveedor de pagos para avisar de transacciones no autorizadas o pedir que investiguen el cargo.

Cambia tus contraseñas si compartiste datos personales, activa la autenticación de dos factores y vigila tu historial de crédito.

Luego presenta los reportes ante el regulador estatal y el FBI.

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