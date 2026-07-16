El Servicio de Impuestos Internos (IRS) hizo oficial nuevas tarifas para calcular el kilometraje a partir del 1 de julio. Este ajuste afecta directamente a quienes usan su vehículo como parte de su trabajo y necesitan llevar registro de esos trayectos para fines fiscales. La idea es reflejar mejor el costo real de conducir en un contexto de cambios en el precio de la gasolina, el mantenimiento y otros gastos del auto. En esta nota te contamos quién puede beneficiarse con la actualización y qué pasos seguir para incluir estos costos en la declaración de impuestos.

Kilometraje más caro, deducción más alta: las nuevas tasas del IRS para negocio, salud y mudanzas (Foto: Shutterstock)

LAS NUEVAS TARIFAS DE KILOMETRAJE

Las nuevas tarifas estándar de kilometraje del IRS benefician sobre todo a personas que usan su vehículo para actividades de negocio o trabajo calificadas (por cuenta propia o en ciertos casos como empleados) y que pueden deducir esos gastos en su declaración de impuestos usando la tasa por milla en lugar de detallar cada gasto real, tal como lo detalla el Tema 510, Uso del automóvil para fines de negocio.

Desde el 1 de julio, la tarifa estándar por milla del IRS subió 3.5 centavos y pasa a ser de 76 centavos por cada milla recorrida en automóvil para usos comerciales, según un boletín interno fechado el 13 de julio. Aunque el organismo no difundió nota de prensa específica sobre este ajuste de la tasa, estas nuevas cifras solo se aplican a las millas manejadas desde la fecha indicada en adelante y se verán reflejadas en las declaraciones del impuesto federal sobre la renta correspondientes al año fiscal 2026, que se presentarán el próximo año, publica USA Today.

A continuación, un resumen de los nuevos costos de kilometraje según Forbes:

76 centavos por milla para uso comercial, en lugar de los 72.5 centavos anteriores.

23.5 centavos por milla para desplazamientos con fines médicos, frente a los 20.5 centavos previos.

23.5 centavos por milla para mudanzas de miembros elegibles en servicio activo de las Fuerzas Armadas y ciertos integrantes de la comunidad de inteligencia, comparado con los 20.5 centavos que regían antes.

14 centavos por milla para actividades benéficas, sin modificación respecto a la tarifa vigente.

Estas tarifas actualizadas se aplican a los gastos de transporte que se paguen o generen desde el 1 de julio de 2026. Las tarifas anunciadas al inicio de 2026 seguirán siendo válidas para los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 30 de junio de ese mismo año.

El cambio de tarifas se suma a la actualización anual del estándar por milla y beneficia especialmente a contribuyentes que manejan mucho por trabajo (Foto: Pixabay)

¿A QUIÉNES BENEFICIAN LAS NUEVAS TARIFAS?

En términos generales, las tarifas estándar por milla del IRS aplican a:

Personas trabajadoras por cuenta propia (freelancers, contratistas independientes, dueños de pequeños negocios) que utilizan su auto para actividades de negocio. Ellas pueden deducir el uso comercial del vehículo.

Agricultores y ganaderos que utilizan vehículos en su actividad agropecuaria (declaran en Anexo F del Formulario 1040).

En casos específicos, reservistas de las Fuerzas Armadas, artistas calificados y ciertos funcionarios estatales o locales que cobran por honorarios, que pueden usar el Formulario 2106 para deducir gastos de vehículo.

La tarifa estándar por milla se actualiza cada año, aunque en ocasiones a mitad de año cuando cambian los costos, por lo que el ajuste desde el 1 de julio de 2026 beneficia a quienes conducen mucho por motivos de trabajo, ya que cada milla comercial se deduce a una tasa mayor.

¿CÓMO RECLAMAR GASTOS DE KILOMETRAJE EN LA DECLARACIÓN?

El IRS permite dos métodos para deducir el uso del auto para fines de negocio:

1. Tarifa estándar por milla (standard mileage rate)

Usas la tasa fijada por el IRS (centavos por milla) multiplicada por las millas de negocio que condujiste. Para ello, debes cumplir estas condiciones: ser dueño o arrendatario del vehículo, no operar una flota de cinco autos o más, no haber tomado ciertas deducciones de depreciación especiales y elegir este método desde el primer año que usas ese coche en tu negocio.

Además, tienes que llevar un registro detallado de millas: fecha, destino, propósito del viaje y lectura del odómetro o registro en una app.

2. Método de gastos reales (actual expenses)

Calculas el costo real de operar el vehículo y asignas la parte de esos gastos que corresponde al uso de negocio (gasolina, aceite, reparaciones, llantas, seguro, matrícula, licencias y depreciación o arrendamiento). Para esto se requiere guardar recibos y dividir el uso entre personal y negocio.

¿Dónde se reclama en la declaración?

Si trabajas por cuenta propia, deduces los gastos de vehículo en el Anexo C (Schedule C, Form 1040) para negocios, o en el Anexo F si es actividad agropecuaria.

Si eres reservista, artista calificado o funcionario estatal/local con ingresos por honorarios, calculas los gastos en el Formulario 2106, Employee Business Expenses, y luego trasladas la deducción a tu Formulario 1040 según las instrucciones vigentes.

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