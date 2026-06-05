Un juez federal de Estados Unidos anuló las políticas migratorias que el presidente Donald Trump promulgó el año pasado, las cuales impedían que personas de 39 países afectados por el veto migratorio recibieran resoluciones sobre trámites de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia (green cards) y naturalización. El fallo ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reiniciar de forma inmediata el procesamiento de esos beneficios. ¿Qué trámites exactamente deberán reanudarse? En los siguientes párrafos, te lo detallamos.

Cabe precisar que esta decisión la tomó el juez principal de la Corte de Distrito de Rhode Island, John McConnell, este viernes 5 de junio de 2026, la misma fecha en que el Senado estadounidense aprobó el presupuesto necesario para sostener la estricta y controvertida política de control migratorio de la administración Trump, publica The Guardian.

Juez tumba políticas migratorias de Trump (Foto: Kent Nishimura / AFP) / KENT NISHIMURA

¿CUÁLES SON LOS TRÁMITES QUE USCIS DEBERÁ REANUDAR PARA CIUDADANOS DE 39 PAÍSES EN EE.UU.?

A continuación, cada uno de los trámites clave que USCIS debe reanudar para las personas de los 39 países afectados por la pausa.

Solicitudes de asilo afirmativo y casos de asilo pendientes que estaban congelados por la política ahora declarada ilegal.

Permisos de trabajo (EAD) vinculados a esos casos, incluyendo renovaciones que quedaron en pausa durante la suspensión.

Trámites de residencia permanente (green cards), ajustes de estatus y expedientes que estaban detenidos solo por el origen nacional del solicitante dentro de la lista de 39 países.

Procesos de naturalización, incluidas ceremonias de ciudadanía que habían sido reprogramadas o suspendidas para personas de esos países.

El fallo obliga a USCIS a retomar el procesamiento de beneficios que habían sido “congelados” sin decisión final, no a otorgarlos automáticamente. Esto implica volver a mover expedientes; es decir, reprogramar entrevistas, avanzar revisiones de seguridad, emitir decisiones pendientes y liberar casos retenidos bajo la política de suspensión.

El juez federal John McConnell anuló las normas que mantenían congelados los asilos, permisos de trabajo, residencias y naturalizaciones de personas de 39 países (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA DECISIÓN DEL JUEZ

La resolución judicial surgió a raíz de una demanda interpuesta en marzo por un bloque de sindicatos y grupos de asistencia a migrantes. El objetivo de la acción legal era frenar una serie de normativas aplicadas desde noviembre por el USCIS, las cuales se enmarcan en la política antimigratoria del mandatario estadounidense. Debido a las prohibiciones de viaje de Trump, se congelaron los procesos migratorios de personas de 39 países. El presidente justificó esta pausa para mejorar la seguridad y la revisión de antecedentes.

Los países afectados fueron:

En África: Angola, Benín, Burundi, Chad, Costa de Marfil, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Malaui, Malí, Mauritania, Nigeria, Níger, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia.

Angola, Benín, Burundi, Chad, Costa de Marfil, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Malaui, Malí, Mauritania, Nigeria, Níger, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia. En América: Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Haití y Venezuela.

Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Haití y Venezuela. En Asia y Medio Oriente: Afganistán, Birmania (Myanmar), Irán, Laos, Siria, Turkmenistán, Yemen y Palestina (documentos emitidos por la Autoridad Palestina).

“[Esta política] sumió las vidas de innumerables inmigrantes residentes en Estados Unidos en un limbo jurídico indefinido (…). La retención de las resoluciones por parte del USCIS no puede atribuirse a ningún error cometido por estas personas; más bien, surge únicamente por la casualidad de su nacimiento”, escribió McConnell.

Asimismo, señaló que al implementar dichas políticas migratorias, el USCIS cometió varias irregularidades y que sus acciones fueron “contrarias a la ley, además de arbitrarias y caprichosas”. Entre ellas:

Se atribuyó una autoridad legal y reglamentaria que no posee.

Tomó decisiones sin ofrecer las explicaciones fundamentadas que está obligado a proporcionar.

Actuó sin tener en cuenta las expectativas legítimas de los solicitantes, algo que debían considerar.

“Justificó sus acciones alegando pretextos de ‘seguridad nacional’ que ocultan sentimientos antiinmigrantes, los cuales tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones”, indicó.

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