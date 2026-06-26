Para responder a la creciente necesidad de trabajadores especializados en Texas, el gobernador Greg Abbott presentó una serie de directivas a las agencias estatales para fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral y facilitar el acceso de más texanos a empleos bien remunerados y de alta demanda en oficios y otras industrias clave. Las agencias deberán implementar medidas inmediatas que mejoren el sistema de capacitación y colocación laboral, de modo que los residentes estén preparados para cubrir el creciente número de puestos en estos sectores. ¿De qué trata exactamente la medida para aumentar el número de profesionales calificados y a quiénes beneficiará? En los siguientes párrafos respondemos a estas interrogantes.

“La demanda de mano de obra altamente cualificada nunca ha sido mayor. Encargué al Consejo de Empleo de Texas la elaboración de recomendaciones que pudieran implementarse de inmediato, ya sea mediante acciones ejecutivas o de las agencias, para garantizar que contemos con la fuerza laboral mejor capacitada de Estados Unidos. Con base en esas recomendaciones, ordeno a cuatro agencias estatales que tomen medidas inmediatas”, dijo Abbott durante una conferencia de prensa en la residencia del gobernador el 22 de junio de 2026.

Cabe precisar que en marzo, el gobernador creó el Consejo de Empleo de Texas para elaborar recomendaciones legislativas y medidas concretas que pudieran implementarse de inmediato mediante la autoridad ejecutiva o de las agencias gubernamentales.

Greg Abbott emitió una orden a varias agencias estatales para “preparar a los texanos para empleos bien remunerados y de alta demanda” (Foto: Drazen Zigic / Freepik)

¿QUÉ ORDENÓ ABBOTT A LAS AGENCIAS PARA PREPARAR A LOS TEXANOS PARA EMPLEOS DE ALTA DEMANDA?

El consejo colaboró ​​con la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, la Agencia de Educación de Texas, la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas y el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para desarrollar una serie de recomendaciones. Basándose en ellas, el gobernador Abbott ordenó lo siguiente:

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas

Ampliar las oportunidades de formación identificando nuevas ocupaciones que puedan ofrecer programas de aprendizaje en todos los sectores industriales de Texas.

Crear una plataforma digital completa donde los texanos puedan encontrar, en un solo sitio, todos los recursos estatales para la orientación y planificación de su carrera profesional.

Diseñar rutas profesionales claras para quienes enfrentan obstáculos para acceder al empleo, como veteranos, jóvenes en hogares de acogida y personas con discapacidad.

Poner en marcha registros digitales de aprendizaje y experiencia laboral, a través de la Iniciativa Tri-Agencia para la Fuerza Laboral, para agilizar la comunicación entre empleadores y personas que buscan trabajo.

Agencia de Educación de Texas

Incorporar a más profesionales calificados como docentes de Formación Profesional y Técnica en las escuelas secundarias, ampliando las autorizaciones de enseñanza locales y dando pautas claras a los distritos escolares.

Actualizar el listado de certificaciones industriales reconocidas, para alinearlo mejor con las necesidades actuales del mercado laboral y los empleos de alta demanda.

Llevar actividades prácticas de “prueba un oficio” a distritos rurales y pequeños mediante la expansión de los laboratorios móviles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Extender a todo el estado la Red Regional de Programas de Formación Profesional de Texas, con el fin de aumentar el acceso de estudiantes de secundaria a créditos duales de educación técnica y universitaria.

Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas

Impulsar carreras técnicas y oficios de alta demanda que no requieren título universitario, mediante una nueva campaña llamada “Para eso vas a la universidad”, alojada en la plataforma My Texas Future.

Incorporar módulos de formación práctica y autogestionada en orientación vocacional para orientadores de primaria y secundaria, así como para asesores de educación superior, con foco en empleos de alta demanda.

Crear nuevos paneles de datos para colegios comunitarios que brinden a las autoridades información más precisa sobre credenciales valiosas y programas muy demandados, ayudando a dinamizar la matrícula estudiantil.

Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas

Revisar los requisitos de edad para ampliar, de manera segura, las oportunidades de que jóvenes tejanos ingresen antes a programas de aprendizaje, formación profesional y oficios con licencia.

Eliminar tasas de renovación y reducir exigencias de educación continua para más de 20.000 instructores de formación profesional, incentivando que más especialistas se dediquen a capacitar a un mayor número de trabajadores.

Reconocer las experiencias de capacitación rigurosa como parte del requisito de experiencia laboral, permitiendo obtener licencias en menos tiempo sin bajar los estándares de calidad.

Ampliar las opciones de exámenes de certificación, tanto presenciales como en línea, para que los texanos puedan pasar más rápido de la etapa de formación a carreras profesionales que requieren licencia.

¿A QUIÉNES BENEFICIARÁ?

La orden de Abbott beneficia a una gran cantidad de texanos que necesitan formación o actualización para acceder a empleos bien remunerados y de alta demanda. Entre los principales grupos se encuentran:

Estudiantes de secundaria y de colegios comunitarios que cursan programas de formación profesional y técnica (CTE), especialmente en oficios e industrias clave donde se ampliarán cursos, laboratorios y créditos duales.

Jóvenes texanos que podrán ingresar antes a programas de aprendizaje y formación profesional, gracias a la flexibilización de requisitos de edad y a más experiencias prácticas de “prueba un oficio”, incluso en distritos rurales y pequeños.

Personas desempleadas, subempleadas y trabajadores de bajos ingresos que participen en los programas de empleo financiados por el estado y orientados a ocupaciones con alta demanda.

Más de 20,000 instructores de formación profesional, que se beneficiarán de la exención de tasas de renovación y la reducción de requisitos de educación continua, lo que facilita que sigan formando a más trabajadores calificados.

Veteranos, jóvenes en hogares de acogida y personas con discapacidades, para quienes se diseñarán trayectorias profesionales unificadas y se usarán registros digitales de aprendizaje y empleo para mejorar su conexión con empleadores y reducir barreras de acceso al mercado laboral.

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