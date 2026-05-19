Si eres inmigrante en Nueva York y, por miedo a ser arrestado bajo las políticas migratorias de la administración Trump, evitabas ir a la corte para ver tu caso, hay una buena noticia: un juez federal en ese estado ordenó nuevas protecciones para las personas migrantes dentro de esos recintos. Esta decisión busca que nadie deje de presentarse a sus audiencias por temor a ser detenido cuando solo está cumpliendo con un trámite legal. A continuación, te contamos qué cambió con esta orden y cómo podría beneficiarte si tienes procesos pendientes en la corte.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE. UU., aplicó una política migratorio rigurosa que afectó considerablemente a los inmigrantes extranjeros (Foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

¿QUÉ ORDENÓ UN JUEZ EN NUEVA YORK?

El juez federal P. Kevin Castel emitió una orden que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar detenciones de inmigrantes dentro y en las inmediaciones de tres edificios de cortes migratorias en Manhattan que están ubicados en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway.

En su resolución por escrito, Castel reconoció que el gobierno tiene “un fuerte interés” en hacer cumplir las leyes de inmigración, pero subrayó que también es fundamental garantizar que las personas puedan acudir a sus audiencias de deportación y a sus citas de asilo “sin miedo a ser arrestadas”. Cabe precisar que la medida no es nacional, publica Telemundo Los Ángeles.

Aunque ICE seguirá operando con normalidad fuera de estos tribunales, dentro de ellos ya no podrá detener a personas únicamente por su estatus migratorio, salvo en situaciones de riesgo grave para la seguridad pública (Foto: AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

¿QUÉ YA NO PUEDEN HACER LOS AGENTES DE ICE?

En esos tres edificios de cortes migratorias en Manhattan, los agentes de ICE ya no pueden realizar las siguientes acciones:

Detener a personas dentro de las cortes de inmigración solo por su estatus migratorio.

Hacer arrestos civiles en pasillos, salas de espera y accesos a esos tribunales.

Esperar fuera de las cortes para detener a inmigrantes que entran o salen de audiencias, salvo en casos excepcionales.

Aunque la orden es clara, hay algunos casos en los que se les permite actuar en dichos espacios. Estos se dan cuando hay:

Una amenaza grave a la seguridad pública.

Peligro de violencia inminente.

Riesgo serio para evidencia en un caso penal.

Fuera de estos tres edificios, ICE puede seguir operando bajo las normas habituales, es decir, la orden no cambia su actuación en otras cortes o lugares de Nueva York ni del resto del país.

La sentencia se emitió a raíz de una demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Make the Road NY y otras organizaciones de defensa de inmigrantes. Tras conocerse el fallo, Amy Belsher, directora de litigios de derechos de inmigrantes en la NYCLU, dijo que esta es una gran victoria para los neoyorquinos sin ciudadanía que buscan acudir con seguridad a sus audiencias migratorias.

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