Los profesores de Los Ángeles han anunciado que irán a huelga el martes 14 de abril si las autoridades locales no acceden a sus demandas, lo que podría dejar a cientos de miles de estudiantes sin clases y paralizar el sistema escolar por varios días. El sindicato de los maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) sostiene que la medida es el último recurso tras meses de negociaciones sin acuerdo. ¿Qué está pidiendo exactamente la organización que los representa? A continuación, te detallamos sus principales exigencias.

Los maestros también exigen proteger sus puestos ante la subcontratación y la inteligencia artificial (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES EXIGENCIAS DE LOS MAESTROS DE LOS ÁNGELES?

Los maestros de Los Ángeles han puesto sobre la mesa varias exigencias claras como:

Aumentos salariales de alrededor de 17% repartidos en dos años, argumentando que con los sueldos actuales muchos docentes no pueden costear el alto costo de vida en la ciudad.

Garantía de que no haya despidos de maestros ni de personal escolar asociado.

Más horas y más personal para servicios estudiantiles (apoyo directo a alumnos).

Que se tomen medidas de protección contra la subcontratación y la inteligencia artificial que podría reemplazar a los educadores.

Reducir el tamaño de las clases para mejorar la atención a los estudiantes.

Contratar más personal de salud mental, educación especial y consejeros.

Ampliar los programas de arte y educación física.

Si el distrito (LAUSD) y el sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA) llegan a un acuerdo que incluya estos puntos o una versión aceptable para ambas partes, la huelga podría evitarse; de lo contrario, la medida comenzará el 14 de abril.

“Se siente muy injusto que nosotros como maestros estemos peleando por dinero para nuestras escuelas. Tenemos casi 14 meses negociando con el distrito para que haga lo correcto (…). Es un ridiculez, el distrito tiene una reserva de más de cinco billones de dólares, mientras que en nuestras escuelas hacen falta maestros, programas ayuda de salud mental y más”, señaló Jéssica Rodarte, maestra y representante de UTLA, a N+ Univision Los Ángeles.

¿QUÉ LES PROPONEN PARA EVITAR EL PARO?

El distrito les ha propuesto un incremento salarial cercano al 8% acompañado de un pago extra único. Además, planteó disminuir el número de alumnos por salón, aunque advierte que conceder más de lo ofrecido podría comprometer la estabilidad de sus finanzas a largo plazo, publica ABC 7.

Vale precisar que los docentes llevan más de un año trabajando sin un contrato vigente. Pese a que alcanzaron un nuevo convenio hace menos de tres años, los más de 30,000 integrantes del sindicato sostienen que ese acuerdo ya quedó corto frente al costo de vida y las necesidades actuales.

La quincena de marzo de 2026, los funcionarios del LAUSD emitieron un comunicado para informar que participaban activamente en las negociaciones: “[El LAUSD] mantiene su compromiso de alcanzar acuerdos que equilibren las necesidades de los estudiantes, las familias y el personal, al tiempo que garantizan la estabilidad fiscal a largo plazo”.

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