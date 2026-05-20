Una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis impide que las compañías eléctricas trasladen a los hogares y pequeños negocios los costos de infraestructura y el alto consumo de energía de estos centros tecnológicos de gran demanda. La norma, conocida como SB 484, entrará en vigor el 1 de julio de 2026 en Florida y forma parte de una serie de medidas estatales orientadas a regular el impacto de las nuevas industrias intensivas en recursos sobre la economía doméstica. ¿Qué establece exactamente respecto a los costos de electricidad? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

“La SB 484 garantiza que los gobiernos locales mantengan la autoridad para rechazar el desarrollo de centros de datos en sus comunidades, evita que los costos de estos se trasladen a los consumidores, incluidos los costos de electricidad, y protege los recursos hídricos de Florida del consumo de los centros de datos”, señaló DeSantis el pasado 7 de mayo.

Luz más protegida en Florida: la jugada de DeSantis contra el impacto de los centros de datos en tu factura (Foto: Freepik)

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 484 RESPECTO A LOS COSTOS DE ELECTRICIDAD EN FLORIDA?

La SB 484 busca impedir que los hogares y pequeños negocios en Florida terminen pagando, a través de su factura de luz, los costos que generan los grandes centros de datos (especialmente los vinculados a inteligencia artificial).

Puntos clave sobre los costos de electricidad

La ley prohíbe que las empresas de servicios públicos trasladen a los clientes residenciales y a pequeños comercios los costos de infraestructura y el enorme consumo energético de los centros de datos de gran escala o “hiperescala”.

Define a estos centros como “clientes de gran carga” y establece que deben asumir el costo completo de los servicios que utilizan: conexión, ampliación y refuerzo de redes, generación, transmisión, mantenimiento e infraestructura asociada.

Ordena al regulador eléctrico estatal (Public Service Commission) crear tarifas diferenciadas y condiciones especiales para estos grandes usuarios, incluyendo tarifas mínimas, garantías financieras, cargos mínimos y posibles penalidades, para que el riesgo económico de impagos no recaiga sobre el resto de los usuarios.

El objetivo declarado es proteger a los usuarios residenciales y a los pequeños negocios de futuros aumentos en las tarifas eléctricas vinculados a la instalación y operación de macrocentros de datos en el estado.

Además, la norma da más margen a los gobiernos locales para rechazar la instalación de estos centros y establece restricciones sobre el uso de agua para refrigeración, también con la lógica de evitar impactos indirectos en costos y recursos que terminen afectando a los residentes.

El gobierno de Ron DeSantis sostiene que la SB 484 protege el bolsillo de los contribuyentes, blinda a los usuarios de luz frente a riesgos financieros y aumenta la transparencia en los acuerdos con estas empresas (Foto: Joe Raedle / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

En el sitio web de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, precisan en cuatro puntos principales los beneficios de la ley SB 484:

Protege a los contribuyentes

Prohíbe a las empresas de servicios públicos trasladar los costes de los centros de datos, incluidos los costes de electricidad, a los clientes residenciales y a las pequeñas empresas.

Requiere que los usuarios a gran escala paguen el costo total del servicio.

Evita que el riesgo financiero se traslade al público.

Empodera a las comunidades locales

Preserva la autoridad local en materia de zonificación, permisos y uso del suelo.

Permite a las comunidades establecer normas más estrictas o rechazar proyectos.

Garantiza que los centros de datos estén debidamente clasificados y regulados.

Aumenta la transparencia y la seguridad

Requiere la divulgación pública de los acuerdos de desarrollo de centros de datos una vez finalizado el período de exención.

Establece definiciones claras en la ley para evitar lagunas legales.

Prohíbe a las empresas de servicios públicos prestar servicios a centros de datos que sean propiedad de países extranjeros que susciten preocupación, o que estén controlados por ellos.

Fortalece la infraestructura y los estándares ambientales

Crea un proceso de permisos específico para centros de datos a gran escala.

Permite el uso de agua regenerada como parte del proceso de obtención de permisos.

Requiere modificaciones importantes para ser tratada como nuevas solicitudes.

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