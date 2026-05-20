Llega la SB 484 a Florida: la respuesta de DeSantis para evitar que los centros de datos encarezcan tu energía (Foto: Freepik)
Llega la SB 484 a Florida: la respuesta de DeSantis para evitar que los centros de datos encarezcan tu energía (Foto: Freepik)
/ jannoon028
Judith Vicente
Judith Vicente

Una firmada por el impide que las compañías eléctricas trasladen a los hogares y pequeños negocios los costos de infraestructura y el alto consumo de energía de estos centros tecnológicos de gran demanda. La norma, conocida como SB 484, entrará en vigor el 1 de julio de 2026 en Florida y forma parte de una serie de medidas estatales orientadas a regular el impacto de las nuevas industrias intensivas en recursos sobre la economía doméstica. ¿Qué establece exactamente respecto a los costos de electricidad? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

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“La SB 484 garantiza que los gobiernos locales mantengan la autoridad para rechazar el desarrollo de centros de datos en sus comunidades, evita que los costos de estos se trasladen a los consumidores, incluidos los costos de electricidad, y protege los recursos hídricos de Florida del consumo de los centros de datos”, señaló DeSantis el pasado 7 de mayo.

Luz más protegida en Florida: la jugada de DeSantis contra el impacto de los centros de datos en tu factura (Foto: Freepik)
Luz más protegida en Florida: la jugada de DeSantis contra el impacto de los centros de datos en tu factura (Foto: Freepik)

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 484 RESPECTO A LOS COSTOS DE ELECTRICIDAD EN FLORIDA?

La busca impedir que los hogares y pequeños negocios en Florida terminen pagando, a través de su factura de luz, los costos que generan los grandes centros de datos (especialmente los vinculados a inteligencia artificial).

Puntos clave sobre los costos de electricidad

  • La ley prohíbe que las empresas de servicios públicos trasladen a los clientes residenciales y a pequeños comercios los costos de infraestructura y el enorme consumo energético de los centros de datos de gran escala o “hiperescala”.
  • Define a estos centros como “clientes de gran carga” y establece que deben asumir el costo completo de los servicios que utilizan: conexión, ampliación y refuerzo de redes, generación, transmisión, mantenimiento e infraestructura asociada.
  • Ordena al regulador eléctrico estatal (Public Service Commission) crear tarifas diferenciadas y condiciones especiales para estos grandes usuarios, incluyendo tarifas mínimas, garantías financieras, cargos mínimos y posibles penalidades, para que el riesgo económico de impagos no recaiga sobre el resto de los usuarios.
  • El objetivo declarado es proteger a los usuarios residenciales y a los pequeños negocios de futuros aumentos en las tarifas eléctricas vinculados a la instalación y operación de macrocentros de datos en el estado.
  • Además, la norma da más margen a los gobiernos locales para rechazar la instalación de estos centros y establece restricciones sobre el uso de agua para refrigeración, también con la lógica de evitar impactos indirectos en costos y recursos que terminen afectando a los residentes.
El gobierno de Ron DeSantis sostiene que la SB 484 protege el bolsillo de los contribuyentes, blinda a los usuarios de luz frente a riesgos financieros y aumenta la transparencia en los acuerdos con estas empresas (Foto: Joe Raedle / Getty Images via AFP)
El gobierno de Ron DeSantis sostiene que la SB 484 protege el bolsillo de los contribuyentes, blinda a los usuarios de luz frente a riesgos financieros y aumenta la transparencia en los acuerdos con estas empresas (Foto: Joe Raedle / Getty Images via AFP)
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En el , precisan en cuatro puntos principales los beneficios de la ley SB 484:

Protege a los contribuyentes

  • Prohíbe a las empresas de servicios públicos trasladar los costes de los centros de datos, incluidos los costes de electricidad, a los clientes residenciales y a las pequeñas empresas.
  • Requiere que los usuarios a gran escala paguen el costo total del servicio.
  • Evita que el riesgo financiero se traslade al público.

Empodera a las comunidades locales

  • Preserva la autoridad local en materia de zonificación, permisos y uso del suelo.
  • Permite a las comunidades establecer normas más estrictas o rechazar proyectos.
  • Garantiza que los centros de datos estén debidamente clasificados y regulados.

Aumenta la transparencia y la seguridad

  • Requiere la divulgación pública de los acuerdos de desarrollo de centros de datos una vez finalizado el período de exención.
  • Establece definiciones claras en la ley para evitar lagunas legales.
  • Prohíbe a las empresas de servicios públicos prestar servicios a centros de datos que sean propiedad de países extranjeros que susciten preocupación, o que estén controlados por ellos.

Fortalece la infraestructura y los estándares ambientales

  • Crea un proceso de permisos específico para centros de datos a gran escala.
  • Permite el uso de agua regenerada como parte del proceso de obtención de permisos.
  • Requiere modificaciones importantes para ser tratada como nuevas solicitudes.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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