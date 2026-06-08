Cuando un perro ladra constantemente, puede generar mucha incomodidad entre los vecinos, hasta el punto de que existan conflictos. Te comentaré que muchos residentes de Texas sufren este inconveniente, pero existe una legislación estatal y normativas locales que contemplan medidas específicas para regular este ruido molestoso. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.

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En caso residas en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’, debes entender que una sola ley estatal no rige de igual manera para todas las ciudades, pues cada una cuenta con sus propios criterios para evaluar la incomodidad que genera el ladrido de un perro y así aplicar una multa.

En pocas palabras, el vecino no puede realizar un llamado y señalar que el can de su vecino está ladrando sin parar, ya que se trata de un hábito frecuente que realizan estos canes. Para presentar una queja, la persona debe mostrar serie de pruebas que varía según el área.

Cada ciudad de Texas tiene distintos procedimientos para recibir una queja sobre ladridos constantes de perros. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo presentar una queja ante los ladridos constantes de un perro, según cada ciudad de Texas

Dallas

En esta ciudad, el denunciante puede presentar su queja sobre ladridos mediante la línea 311. En ese punto, las autoridades solicitarán datos precisos como la ubicación, el día, la hora y una descripción detallada de lo sucedido.

Eso sí, Dallas Animal Services advirtió que para elevar una denuncia formal ante la fiscalía, se debe presentar una grabación donde el animal esté ladrando por un lapso mínimo de 15 minutos.

Fort Worth

Deberás comunicarte al teléfono 817-392-1234 o denunciar formalmente para que se inicie un monitoreo detallado del ruido durante un periodo de 7 a 10 días, anotando los días exactos, los momentos del día y el tiempo que dura la molestia.

Houston

En esta ciudad, se presenta una denuncia formal contra el dueño de la mascota que está perturbando la tranquilidad de los vecinos. Para realizar el trámite, deberás entregar un testimonio por escrito, firmado y notarizado ante el BARC Animal Shelter & Adoptions.

San Antonio

Si quieres alertar sobre problemas causados por animales, como el caso de perros que ladran continuamente, debes contactar primero al 311 mediante llamada telefónica, Internet o la app 311SA.

Austin

Esta ciudad cuenta con una normativa sobre “animales ruidosos” que penaliza la permanencia de perros cuyos ladridos sean continuos e incomoden a un ciudadano promedio.

Es cuestión de crianza para que un perro pueda controlar sus impulsos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué hacer si un perro ladra continuamente en mi vecindario en Texas

Lo más importante es manifestar pacíficamente tu molestia al dueño de la mascota; de esa manera, la otra parte tratará de enmendar la solución y así no habrá conflicto alguno.

Ahora, si estos ruidos continúan y son molestosos, lo conveniente será que recabes las pruebas necesarias para presentar tu queja, tales como fecha, hora, duración, dirección aproximada y un video (si tu ciudad lo permite).

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