Que un estado reconozca el Día de las Elecciones como feriado no significa que todas las actividades se detengan (Foto: Magnific)
Que un estado reconozca el Día de las Elecciones como feriado no significa que todas las actividades se detengan (Foto: Magnific)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Millones de personas acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre, cuando se celebrarán las elecciones legislativas de mitad de mandato en para definir la composición del Congreso. Aunque la jornada movilizará a numerosos votantes, el Día de las Elecciones no es un feriado federal, pero sí está reconocido como día festivo en algunos estados. A continuación, te contamos cuáles son y qué implica esta medida para el funcionamiento de las oficinas públicas.

Antes de ir a las urnas, revisa qué documento tienes disponible para evitar contratiempos el día de la elección (Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)
Antes de ir a las urnas, revisa qué documento tienes disponible para evitar contratiempos el día de la elección (Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)

ESTOS ESTADOS RECONOCEN EL DÍA DE LAS ELECCIONES COMO FERIADO EL 3 DE NOVIEMBRE

El martes 3 de noviembre de 2026, Día de las Elecciones en Estados Unidos, no habrá una suspensión general de actividades, ya que no es un feriado federal. Sin embargo, varios estados reconocen la jornada como feriado legal o día festivo para sus empleados públicos.

Antes de darte a conocer de cuáles se trata, debemos hacer una distinción importante: reconocerlo como feriado no significa que todos los negocios, escuelas y oficinas del estado deban cerrar.

Para la jornada de 2026, los calendarios y disposiciones consultados identifican estos 13 estados, aunque con diferencias en su aplicación:

EstadoAlcance o precisión
DelawareIncluye el 3 de noviembre entre sus feriados legales.
HawáiReconoce el día de elecciones generales como feriado estatal.
IllinoisLo incluye entre los feriados de dependencias estatales.
IndianaLo contempla para empleados estatales elegibles.
LuisianaIncluye el Día de las Elecciones en su calendario estatal.
MarylandReconoce la jornada de elecciones generales como feriado.
MichiganObserva el día de elecciones generales en los años pares; su calendario de 2026 incluye el 3 de noviembre.
MontanaReconoce las elecciones generales estatales como feriado legal.
Nueva JerseyLo incluye entre los feriados de las agencias estatales.
Nueva YorkEs feriado legal, pero determinados empleados reciben un descanso flotante y las oficinas estatales permanecen abiertas.
Rhode IslandFigura en el calendario de feriados de empleados estatales.
VirginiaEstá incluido en el calendario estatal de 2026.
Virginia OccidentalFigura como feriado en calendarios de dependencias públicas.

Es importante precisar que en dichos estados no paralizan todas sus actividades, ya que su alcance varía según la jurisdicción, la dependencia y el grupo de empleados. Por ejemplo, Michigan incluye el 3 de noviembre en su calendario oficial, mientras que Virginia Occidental lo registra como feriado en el calendario de Servicios Generales, .

¿DÓNDE HABRÁ CIERRES Y QUÉ EXCEPCIONES HAY?

Citamos algunos ejemplos para distinguir entre feriado y cierre efectivo el 3 de noviembre:

  • Maryland: la Administración de Vehículos Motorizados anunció el cierre de todas sus sucursales y estaciones de inspección de emisiones de servicio completo el 3 de noviembre. Reabrirán el miércoles 4, .
  • Michigan: el cierre de oficinas ese día, y los Archivos de Michigan también incluyen la fecha entre sus cierres por feriado.
  • Nueva York: el expresamente que las oficinas estatales estarán abiertas. Determinados trabajadores recibirán un crédito de descanso para utilizar en otra fecha; otros grupos, incluidas ciertas unidades de seguridad y policía, tienen reglas diferentes.
  • Virginia: por ejemplo, el condado de Orange cerrará la mayoría de sus oficinas, pero mantendrá abiertos la oficina electoral y determinados servicios de residuos, .

¿HABRÁ CLASES?

En cuanto a las escuelas, puede haber cierres, pero no deben darse por hechos para todo un estado: dependen del calendario de cada distrito, y algunos edificios se utilizan como centros de votación.

Las empresas privadas tampoco están obligadas a cerrar simplemente porque el estado reconozca el feriado.

El descanso por el Día de las Elecciones no se aplica de la misma manera en todo Estados Unidos (Foto: EFE/EPA/Sarah Yenesel)
El descanso por el Día de las Elecciones no se aplica de la misma manera en todo Estados Unidos (Foto: EFE/EPA/Sarah Yenesel)
/ SARAH YENESEL
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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