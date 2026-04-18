La ciudad de Los Ángeles , en California, ha tomado una decisión definitiva para reforzar la vigilancia en sus carreteras más transitadas. Se pretende implementar una red estratégica de cámaras que comenzará a vigilar corredores críticos con la finalidad de mejorar la seguridad y la movilidad de todos los conductores y transeúntes. ¿En qué áreas exactas se instalarán estos equipos y cuál será el cronograma para que entren en funcionamiento? Todos los detalles sobre esta implementación tecnológica te los revelaré en los siguientes párrafos.

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El Concejo de Los Ángeles fue el encargado de autorizar la implementación de este sistema de control automatizado de velocidad en las carreteras con mayor circulación de coches. La iniciativa se fundamenta en la Ley AB-645, la cual otorga facultades a diversas jurisdicciones locales para instalar y operar estos dispositivos.

De acuerdo a las autoridades, esta medida legal pretende disminuir los accidentes y fortalecer la seguridad vial en las carreteras de Florida antes de que entre en vigor el esquema de multas económicas.

Este total de 125 cámaras de vigilancia estarán distribuidas en los 15 distritos municipales de Los Ángeles. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Dónde y cuándo serán instaladas este sistemas de cámaras de vigilancia en Los Ángeles

Según lo planificado, se prevé que la instalación de las 125 cámaras sea entre abril y julio de presente año en los corredores más críticos del estado . En ese mismo periodo de tiempo, también se llevará a cabo una serie de pruebas técnicas.

Cuando se finalice este periodo de prueba, recién se aplicarán las multas en caso cometas una infracción por exceso de velocidad; se estima que estas sanciones se aplicarán a fines del 2026.

Respecto a las ubicaciones de estas cámaras de vigilancia, el plan contempla la distribución de estos equipos en los 15 distritos municipales ; de esa manera, se asegurará una cobertura equitativa.

De acuerdo al mapa interactivo de Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT, por sus siglas en inglés), las cámaras estarán posicionadas en estos puntos:

Hollywood y centro de Los Ángeles.

En el oeste y la costa de Los Ángeles.

Valle de San Fernando.

En el sur de Los Ángeles.

En el este y noreste y zonas portuarias de Los Ángeles.

Entonces, cada distrito contará entre 8 y 9 dispositivos, los cuales serán instalados estratégicamente en puntos cercanos a centros escolares, áreas próximas a centros para adultos mayores y calles con alto índice de accidentes.

Estas cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, tales como escuelas o centros para el cuidado de adultos mayores. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Estas son las multas por cámaras automáticas de velocidad en California

Por conducir a una velocidad entre 11 y 15 mph: $50 .

. Por conducir a una velocidad entre 16 y 25 mph: $100 .

. Por conducir a una velocidad que supera los 26 mph: $200 .

. Por conducir a una velocidad igual o superior a 100 mph: $500.

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