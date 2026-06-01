La seguridad vial en Los Ángeles será más rigurosa tras la implementación progresiva de un sistema de vigilancia que pretende reducir el exceso de velocidad en las vías más críticas. Se trata de una medida que pretende modificar la conducta al volante y disminuir los accidentes en puntos específicos. En caso tengas un auto y conduzcas por las distintas calles de la ciudad, es importante que sepas la ubicación de estas cámaras automáticas con la finalidad de que tomes mayores precauciones.

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Según información compartida por FOX 11 LA , las autoridades locales aprobaron el plan para continuar con un programa de cámaras de control de velocidad; esto significa que se instalarán un total de 125 dispositivos en toda la ciudad.

La iniciativa, autorizada por la Ley estatal AB 645, pretende reducir los accidentes mortales y fomentar una mejor educación vial en Los Ángeles; sin embargo, existen dudas respecto a los costos, la privacidad de los conductores, entre otros puntos.

A diferencias de las iniciativas de supervisión previas, las autoridades locales determinaron que este programa será gestionado por el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT, por sus siglas en inglés) en lugar de las fuerzas del orden.

La iniciativa parte ante los constantes accidentes de tránsito que se han registrado en las principales calles de Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Dónde serán instaladas las 125 cámaras de seguridad en la ciudad de Los Ángeles

De acuerdo al mapa interactivo del LADOT , estos dispositivos serán instalados en calles identificados como de “alto riesgo”, debido a los frecuentes accidentes de tránsito que se registran. A continuación, estas son algunas de las áreas clave:

N Figueroa St between W Avenue 45 y S Cessna Ln.

Cypress Ave between Cazador St y Macon St (midblock).

Wilshire Blvd between S La Fayette Park Pl y S Park View St.

W 8th St between S Westmoreland Ave y S Hoover St.

W Olympic Blvd between Elden Ave y S Hoover St.

W Washington Blvd between S New Hampshire Ave y S Vermont Ave.

Beverly Blvd between Belmont Ave y Witmer St

Sherman Way between N Cedar Rd y Costello Ave.

Victory Blvd between Mammoth Ave y Ventura Canyon Ave.

Coldwater Canyon Ave between Vanowen St y Bassett St.

Vanowen St between Morse Ave y Goodland Ave.

Victory Blvd between Ethel Ave y Coldwater Canyon Ave.

Oxnard St between Ethel Ave y Coldwater Canyon Ave.

Laurel Canyon Blvd between Archwood St y Vanowen St.

Magnolia Blvd between Tujunga Ave y Klump Ave.

Ventura Blvd between Winnetka Ave y Chalk Hill.

Victory Blvd between Belmar Ave y Tampa Ave.

Vanowen St between Hatillo Ave y Corbin Ave.

Winnetka Ave between Arminta St y Strathern St.

Sherman Way between Calvin Ave y Vanalden Ave.

Reseda Blvd between Wyandotte St y Valerio St.

Sherman Way between Lindley Ave y Zelzah Ave.

Victory Blvd between Newcastle Ave y LA River.

Victory Blvd between Canby Ave y LA River.

Reseda Blvd between Erwin St y Victory Blvd.

White Oak Ave between Margate St y Ventura Blvd.

Mulholland Dr between Corda Dr y Calvena Dr.

Burbank Blvd between Kester Ave y Sepulveda Blvd.

Hollywood Blvd between N Vista St y Camino Palmero St.

N Highland Ave between Franklin Pl y Camrose Dr.

Para que conozcas a fondo la distribución de la red de vigilancia en las calles de Los Ángeles, tienes que revisar el mapa interactivo. Mediante esta herramientas, los conductores pueden revisar la ubicación de cada uno de los dispositivos implementados.

Estas cámaras serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cronología de la implementación de sistema de vigilancia en Los Ángeles

Febrero y marzo de 2026: en este periodo se realizó la revisión pública y presentación de comentarios sobre las ubicaciones y políticas propuestas.

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fase prevista de la instalación de las 125 cámaras. Verano de 2026: se lanzará una campaña de información pública de 60 días para concientizar a los conductores.

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