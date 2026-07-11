Millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos están pendientes de los depósitos mensuales que realiza la agencia federal, porque de ellos dependen para cubrir gastos básicos como vivienda, comida, medicinas y servicios. Tras el primer pago efectuado el 8 de julio, muchos quieren saber en qué fecha les llegará su dinero y si habrá algún cambio en el calendario habitual de depósitos. Esta incertidumbre aumenta en quienes tienen cuentas por pagar o compromisos fijos cada mes, por lo que buscan información clara y actualizada sobre su próximo pago. En los siguientes párrafos te explicamos a quiénes les toca cobrar y cuándo.

Mira también: Cambio en el calendario del Seguro Social en julio de 2026 y quiénes del SSI reciben dos depósitos

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE JULIO

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso de julio, los abonos comenzaron el 8, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?

FECHA DE MAYO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 8 de julio A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Depositado Miércoles 15 de julio A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 del mes Pendiente Miércoles 22 de julio A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 del mes Pendiente

Cabe mencionar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían haber recibido el depósito en sus cuentas. Esto ocurre porque, en esos casos, el SSI se paga el día 1 de cada mes y el Seguro Social se deposita el día 3.

¿CÓMO CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO?

Lo primero que debes saber, es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

Millones de jubilados dependen del depósito del Seguro Social en EE.UU. para pagar renta, servicios, deudas, alimentos y medicinas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

31 de julio (pago de agosto)

1 de septiembre

1 de octubre

30 de octubre (pago de noviembre)

1 de diciembre

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el pago cae sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el depósito al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el pago otro fecha.

cuando el pago cae sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el depósito al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el pago otro fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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