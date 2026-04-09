El miércoles 8 de abril comenzó oficialmente el pago correspondiente al cuarto mes del año. Aunque cada semana habrá un nuevo grupo que recibirá su depósito, a continuación te contamos a quiénes les toca cobrar en los próximos días y durante el resto de 2026, para que puedas apuntarlo en tu agenda con anticipación. De esta manera, las personas que dependen de este dinero evitarán preocupaciones y sabrán con exactitud en qué fecha les llegará el monto que les corresponde para organizar el pago de renta, servicios y compras básicas.

CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL DE ABRIL 2026

El miércoles 8 de abril, el depósito del Seguro Social fue para los beneficiarios cuya fecha de nacimiento cae entre el día 1 y el 10 de cualquier mes. ¿Y qué fechas de este mes le toca al resto?

Miércoles 15 de abril: los nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

los nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 22 de abril: los nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Vale precisar que los pagos del Seguro Social se rigen a la fecha de nacimiento de los beneficiarios y se entregan los miércoles. Así pues, si naciste entre el día 1 y 10 del mes, recibirás tu pago el segundo miércoles de cada mes; si tu fecha de nacimiento es entre el 11 y 20, tu depósito será el tercer miércoles del mes; y si naciste entre el día 21 y 31, recibirás tu dinero el cuarto miércoles del mes.

Es importante señalar que los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se entregan el primer día de cada mes y si ese 1 cae en fin de semana o en un feriado, el pago se adelanta a un día hábil; por tanto, el depósito de este cuarto mes ya se realizó el 1 de abril.

Del 8 de abril a diciembre: así se repartirán los depósitos del Seguro Social durante 2026 (Foto: Freepik / Composición Mag) / Jairo Rúa

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

13 de mayo

10 de junio

8 de julio

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

20 de mayo

17 de junio

15 de julio

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

27 de mayo

24 de junio

22 de julio

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de mayo

1 de junio

1 de julio

1 de septiembre

1 de octubre

1 de diciembre

A lo largo de 2026, los beneficiarios cobrarán su dinero los miércoles, en tres grupos según hayan nacido (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE ABRIL?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

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