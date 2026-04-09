¿Dependes del Seguro Social? Organiza tu presupuesto con el calendario de pagos 2026 (Foto: Saul Loeb / AFP)
¿Dependes del Seguro Social? Organiza tu presupuesto con el calendario de pagos 2026 (Foto: Saul Loeb / AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

El . Aunque cada semana habrá un nuevo grupo que recibirá su depósito, a continuación te contamos a quiénes les toca cobrar en los próximos días y durante el resto de 2026, para que puedas apuntarlo en tu agenda con anticipación. De esta manera, las personas que dependen de este dinero evitarán preocupaciones y sabrán con exactitud en qué fecha les llegará el monto que les corresponde para organizar el pago de renta, servicios y compras básicas.

CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL DE ABRIL 2026

El miércoles 8 de abril, el depósito del Seguro Social fue para los beneficiarios cuya fecha de nacimiento cae entre el día 1 y el 10 de cualquier mes. ¿Y qué fechas de este mes le toca al resto?

  • Miércoles 15 de abril: los nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
  • Miércoles 22 de abril: los nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Vale precisar que los pagos del Seguro Social se rigen a la fecha de nacimiento de los beneficiarios y se entregan los miércoles. Así pues, si naciste entre el día 1 y 10 del mes, recibirás tu pago el segundo miércoles de cada mes; si tu fecha de nacimiento es entre el 11 y 20, tu depósito será el tercer miércoles del mes; y si naciste entre el día 21 y 31, recibirás tu dinero el cuarto miércoles del mes.

Es importante señalar que los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se entregan el primer día de cada mes y si ese 1 cae en fin de semana o en un feriado, el pago se adelanta a un día hábil; por tanto, el depósito de este cuarto mes ya se realizó el 1 de abril.

Del 8 de abril a diciembre: así se repartirán los depósitos del Seguro Social durante 2026 (Foto: Freepik / Composición Mag)
Del 8 de abril a diciembre: así se repartirán los depósitos del Seguro Social durante 2026 (Foto: Freepik / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

  • 13 de mayo
  • 10 de junio
  • 8 de julio
  • 12 de agosto
  • 9 de septiembre
  • 14 de octubre
  • 10 de noviembre
  • 9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

  • 20 de mayo
  • 17 de junio
  • 15 de julio
  • 19 de agosto
  • 16 de septiembre
  • 21 de octubre
  • 18 de noviembre
  • 16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

  • 27 de mayo
  • 24 de junio
  • 22 de julio
  • 26 de agosto
  • 23 de septiembre
  • 28 de octubre
  • 25 de noviembre
  • 23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

  • 1 de mayo
  • 1 de junio
  • 1 de julio
  • 1 de septiembre
  • 1 de octubre
  • 1 de diciembre
A lo largo de 2026, los beneficiarios cobrarán su dinero los miércoles, en tres grupos según hayan nacido (Foto referencial: Freepik)
A lo largo de 2026, los beneficiarios cobrarán su dinero los miércoles, en tres grupos según hayan nacido (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE ABRIL?

  • Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
  • Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
  • Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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