La ciudad de Nueva York ya está en alerta máxima por una ola de temperaturas elevadas que, según los pronósticos oficiales, podría dejar índices de calor de hasta 109 °F durante varios días seguidos, incluyendo el fin de semana del 4 de julio. Las autoridades municipales —lideradas por el alcalde Zohran Kwame Mamdani— activaron un Plan de Emergencia por Calor que moviliza decenas de agencias en los cinco distritos con un objetivo claro: mantener a los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables, dentro de espacios frescos y seguros. Esta respuesta está pensada tanto para residentes con aire acondicionado como para quienes no lo tienen —muchos vecindarios de Queens, el Bronx y partes de Brooklyn concentran hogares sin A/C— y para trabajadores que pasan largas horas afuera, como repartidores, vendedores ambulantes y jardineros.

La ciudad también coordina con organizaciones comunitarias latinas, centros parroquiales y redes de apoyo en barrios como Washington Heights, Sunset Park y Jackson Heights para garantizar acceso a agua, transporte hacia centros de enfriamiento y revisiones médicas domiciliarias.

El alcalde Zohran Mamdani busca proteger a los ciudadanos de Nueva York del intenso calor que ya se siente (Foto: AFP)

UN PLAN HISTÓRICO PARA ENFRENTAR EL CALOR EXTREMO

El alcalde Zohran Kwame Mamdani confirmó que el Plan de Emergencia por Calor comenzará a desplegarse desde el miércoles, cuando se esperan temperaturas por encima de 90 °F e índices entre 100 y 105 °F. Para jueves y viernes las condiciones podrían empeorar hasta rondar los 109 °F, y la sensación abrumadora persistiría durante el fin de semana festivo. Si se cumplen los pronósticos, Central Park podría registrar su primer día de 100 °F desde el 18 de julio de 2012, un indicador claro de la magnitud del evento.

El alcalde hizo un llamado directo a la población: “Nos enfrentamos al que podría ser el segundo día más caluroso en la historia de la ciudad de Nueva York en más de una década, y el gobierno municipal está tomando medidas históricas para que todos los neoyorquinos permanezcan en interiores, frescos y seguros”.

También pidió a los residentes permanecer hidratados, revisar el estado de sus vecinos más vulnerables y mantenerse informados mediante Notify NYC.

Ciudades como Nueva York vienen soportando una dura ola de calor (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

PRINCIPALES MEDIDAS ANUNCIADAS POR LA CIUDAD

La respuesta municipal incluye iniciativas nuevas en una emergencia por calor. Aquí están las medidas clave:

Medida ¿En qué consiste? Furgonetas COOL Equipos móviles con agua, electrolitos, protector solar, controles médicos y transporte a centros de climatización. Visitas a domicilio Controles de bienestar para adultos mayores realizados por personal sanitario. Centros de climatización Espacios gratuitos en hospitales, bibliotecas, escuelas públicas y edificios municipales. LinkNYC Más de 2,200 quioscos con indicaciones para llegar al centro de climatización más cercano. Estaciones de enfriamiento Puntos con agua fría, ventiladores con nebulizadores y toallas refrescantes para trabajadores al aire libre. Comunicaciones DCWP Notificaciones a empresas sobre planes y medidas para proteger a trabajadores.

CENTROS DE CLIMATIZACIÓN EN LOS CINCO DISTRITOS

La ciudad abrirá cientos de centros gratuitos distribuidos en:

Hospitales públicos.

Bibliotecas públicas (NYPL y sucursales locales).

Centros para adultos mayores y Community Centers.

Escuelas públicas (donde esté permitido).

Edificios municipales y otros espacios comunitarios.

Además, el Centro Javits y la sede de NYC Emergency Management (NYCEM) operarán como centros de climatización del 3 al 5 de julio, entre las 11:00 a. m. y las 11:00 p. m. Por primera vez, los Centros de Acción para la Salud y los Centros de Prevención de Sobredosis del DOHMH también estarán disponibles como refugios frente al calor.

Los residentes pueden localizar el centro más cercano llamando al 311 o consultando el mapa oficial de opciones de climatización de la ciudad.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES

Las autoridades recuerdan que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor en NYC ocurren tras largas horas en viviendas sin aire acondicionado. Por eso el plan prioriza:

Adultos mayores.

Personas con enfermedades crónicas.

Personas con discapacidad.

Personas sin hogar.

Residentes sin acceso a aire acondicionado.

Las nuevas furgonetas COOL podrán trasladar a pacientes a hospitales o centros de climatización cuando sea necesario. Además, equipos médicos harán visitas preventivas a domicilio para evaluar el estado de adultos mayores.

APOYO PARA TRABAJADORES QUE PERMANECEN BAJO EL SOL

Mamdani y el DOHMH anunciaron medidas específicas para vendedores ambulantes, repartidores y jornaleros:

Estaciones temporales con agua fría, ventiladores con nebulizadores y toallas refrescantes.

Folletos y materiales en español (y otros idiomas) sobre cómo reconocer agotamiento por calor y qué hacer.

Coordinación con organizaciones comunitarias latinas y sindicatos informales para llegar a trabajadores de la economía gig.

El DCWP además informó que mandará comunicaciones a cerca de 45,000 empresas para recordar la obligación de proteger a empleados frente al calor y reportar violaciones.

Nueva York comienza a experimentar las temperaturas más altas en lo que va del presente verano (Foto: AFP)

PLAN CONTRA INUNDACIONES REPENTINAS

Las autoridades advirtieron que la combinación de calor y alta humedad aumenta la probabilidad de tormentas eléctricas. Por eso se activó también el Plan de Inundaciones Repentinas, que incluye:

Limpieza y despeje de desagües pluviales.

Inspección de zonas propensas a inundaciones.

Preparación de equipos de respuesta.

Monitoreo meteorológico continuo.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE DURANTE LA OLA DE CALOR

Las autoridades sanitarias insisten en medidas preventivas claras:

Recomendación Motivo Mantenerse hidratado Reduce el riesgo de deshidratación y golpe de calor. Permanecer en lugares con aire acondicionado Es la medida más efectiva para evitar enfermedades relacionadas con el calor. Evitar actividad física en horas pico Disminuye el riesgo de agotamiento e insolación. Revisar a vecinos y familiares vulnerables Los adultos mayores son de alto riesgo; la red vecinal salva vidas. Nunca dejar personas ni mascotas en vehículos La temperatura interior puede subir a niveles mortales en minutos.

La comisionada de NYC Emergency Management, Christina Farrell, destacó: “El calor es un asesino silencioso, por eso la ciudad de Nueva York está activando su Plan de Emergencia por Calor para proteger a los neoyorquinos durante lo que se prevé que sea una de las olas más intensas que nuestra ciudad haya experimentado en años”.

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