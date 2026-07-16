Para miles de viajeros del Bronx, en Nueva York, el tiempo que pasan en un autobús no es solo una cifra: son minutos que restan a la familia, al trabajo y al descanso. La ciudad confirmó que Tremont Avenue será la primera calle con una busway en el distrito, un carril exclusivo que busca acelerar la línea Bx36, mejorar cruces y ordenar el comercio local. El proyecto, parte del plan Next Stop: Fast Buses, Better Service —lanzado junto a la gobernadora Kathy Hochul, el NYC DOT y la MTA— promete beneficiar a alrededor de 39,000 pasajeros diarios y transformar un tramo crítico que conecta bodegas, clínicas y comunidades con fuerte presencia puertorriqueña y dominicana.

Zohran Mamdani hizo oficial una de las medidas que tomará con los buses de la MTA (Foto: AP)

LA PRIMERA BUSWAY DEL BRONX ESTARÁ EN TREMONT AVENUE

La administración de Mamdani confirmó que el primer carril exclusivo para autobuses del Bronx se construirá sobre Tremont Avenue, uno de los corredores más transitados del distrito y ruta principal de la línea Bx36. Actualmente, los autobuses de esa línea avanzan a velocidades cercanas a las 5 millas por hora, lo que provoca retrasos constantes para miles de usuarios. Con el nuevo diseño, la ciudad espera reducir significativamente esos tiempos de viaje, mejorar la puntualidad del servicio y facilitar la conexión con estaciones de metro cercanas, comercios latinos y paradas clave del barrio.

Según el NYC DOT, el proyecto beneficiará directamente a 39,000 pasajeros diarios, además de favorecer una mejor circulación para vehículos de carga y entregas comerciales utilizadas por supermercados y bodegas locales.

Característica Detalle Ubicación Tremont Avenue, Bronx Longitud Aproximadamente media milla Sentido este Desde Third Avenue hasta Southern Boulevard Sentido oeste Desde Southern Boulevard hasta Belmont Avenue Ruta beneficiada Bx36 Pasajeros diarios Más de 39,000

Además, entre Webster Avenue y Third Avenue se habilitará un carril compartido para autobuses y bicicletas en dirección este.

¿CUÁNDO SERÁ INAUGURADA?

La ciudad confirmó que la busway de Tremont Avenue abrirá durante 2026, aunque todavía no anunció una fecha exacta para su inauguración. El proyecto llevaba varios años pendiente y la nueva administración lo retomó como prioridad en materia de transporte.

En palabras del alcalde: “Los neoyorquinos no deberían perder horas de sus vidas atrapados en el tráfico dentro de un autobús. Desde el Bronx hasta Brooklyn estamos construyendo calles que muevan personas, no embotellamientos”.

Los buses de Nueva York seguirán recibiendo mejoras en los siguientes meses (Foto: MTA)

LAS MEJORAS QUE TRAERÁ EL PROYECTO

La intervención no consiste únicamente en pintar un carril. El plan contempla una transformación integral del corredor para hacerlo más seguro y eficiente. Entre las principales mejoras destacan:

Carriles exclusivos para autobuses en ambos sentidos.

Mayor puntualidad y velocidad del servicio.

Cruces peatonales más seguros.

Extensiones de acera pintadas para reducir la distancia de cruce.

Elementos físicos para impedir el estacionamiento ilegal.

Espacios para bicicletas.

Mejor organización del tránsito para camiones y servicios de emergencia.

El NYC DOT recuerda que las busways implementadas anteriormente en la ciudad han logrado:

Resultado observado en otras busways de NYC Impacto Incremento en la velocidad de los autobuses Hasta 60% Reducción de lesiones de peatones y ciclistas Hasta 45%

INTERSECCIONES QUE TAMBIÉN SERÁN MODERNIZADAS

El proyecto incluye mejoras de seguridad en varios cruces considerados de alto riesgo. Las principales intersecciones intervenidas serán:

Tremont Avenue y Webster Avenue.

Tremont Avenue y Third Avenue.

Tremont Avenue, Southern Boulevard y Crotona Parkway.

Third Avenue y East 175th Street.

Southern Boulevard, Crotona Parkway y 180th Street.

Crotona Avenue y 180th Street.

Third Avenue y 180th Street.

Tremont Avenue y Washington Avenue.

Estas obras buscan reducir accidentes en un corredor que registró cerca de 630 personas lesionadas entre 2020 y 2024, además de 46 heridos graves y cuatro fallecimientos por incidentes de tránsito.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA BUSWAY?

Horario Funcionamiento Todos los días 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Podrán circular durante todo el recorrido:

Autobuses.

Vehículos de emergencia.

Access-A-Ride.

Camiones de seis ruedas o más.

En cambio, los automóviles particulares, taxis y vehículos de transporte contratado solo podrán ingresar cuando necesiten acceder a una propiedad local y deberán salir en el siguiente giro permitido.

UN PASO MÁS DENTRO DEL PLAN “NEXT STOP”

La busway de Tremont Avenue representa otro avance del programa Next Stop: Fast Buses, Better Service. El plan busca acelerar más de 175 rutas de autobuses en toda la ciudad, reduciendo los tiempos de viaje hasta en seis minutos. Con el proyecto del Bronx y las futuras mejoras en Brooklyn, la administración calcula que cerca de 200,000 pasajeros diarios se beneficiarán.

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