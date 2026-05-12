Se trata de un fallo que podría cambiar el panorama para miles de inmigrantes detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos. Los primeros días de mayo llegaron con una decisión de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito que determinó que ciertos extranjeros que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden tener derecho a solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, aun cuando hayan ingresado al país de manera irregular como es el caso de cruzar la frontera. Recientemente, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito aprobó una medida similar a la emitida la semana pasada. Eso sí, el fallo no garantiza una liberación automática. Entonces, si conoces a un familiar, amigo o persona cercana que se encuentra en esta situación, es importante tener en mente cuáles son los requisitos que se están contemplando, así como los estados donde aplica, ya que no solo se trata de Florida.

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¿Por qué es importante para inmigrantes detenidos por ICE?

Según el fallo que beneficia a personas detenidas por ICE que ya se encontraban viviendo en EE.UU., la disposición de la ley migratoria que permite la detención obligatoria sin derecho a fianza aplica únicamente a personas que estaban “buscando admisión” o intentando una “entrada legal” al momento de ser arrestadas. Es en beneficio de los inmigrantes que no pudieron solicitar fianza durante la administración de Donald Trump y que ahora sí podrán pedir a un juez su liberación.

“Esto es importante porque existe una tendencia de las cortes federales que están interpretando la ley donde los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos de forma irregular y se encuentran dentro del país deberían calificar para una fianza o por lo menos para una audiencia frente a un juez de inmigración”, explicó el abogado de inmigración John de la Vega citado por Telemundo51.

Por su parte, la abogada de inmigración Carla Casas agregó que “si te detienen en la frontera y tú estás tratando de entrar, ahí es donde aplica que no eres elegible para una fianza, pero ahorita tenemos personas detenidas que tienen 30 años en este país y el gobierno dice que están tratando de entrar”.

Desde que Donald Trump aplicó su política migratorio, miles de inmigrantes se encuentran bajo custodia federal y no todos pueden pedir una fianza. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Requisitos para solicitar una fianza

Como ya te expliqué antes, el fallo no garantiza una liberación automática. Los inmigrantes detenidos deberán solicitar formalmente una audiencia de fianza y demostrar que no representan un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga.

Jesús Reyes, abogado de inmigración, explicó en su cuenta oficial en redes sociales que, según esta decisión, la persona detenida podría solicitar una fianza si logra demostrar factores como:

Vínculos familiares en Estados Unidos

Tiempo viviendo en el país

Buen carácter moral

Que no representa un peligro para la comunidad

Que no existe riesgo de fuga

Hay que tener en cuenta que cada caso es diferente y que solicitar una fianza no garantiza automáticamente la liberación, ya que el juez evaluará múltiples factores antes de tomar una decisión.

En qué estados se puede solicitar una fianza si se ingresó por la frontera

La decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito aplica en estados incluyendo Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee.

En el caso del 11º Circuito, con sede en Atlanta, tiene jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama.

El Onceno Circuito determinó que los detenidos por ICE tienen derecho a audiencia de fianza, en un fallo que impacta a decenas de miles de migrantes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué se espera de esta decisión?

Especialistas consideran que el fallo crea un precedente importante para futuros casos migratorios dentro de la jurisdicción del Onceno Circuito.

“Al final del día esta decisión va a ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, y será ella la que tome una decisión final para tener de manera general una aplicación de la ley consistente”, afirmó el abogado De la Vega.

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