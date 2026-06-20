El condado de Miami-Dade tomó una medida contundente que afectará a miles de conductores de la zona. Tras una evaluación de la situación actual de movilidad en esta área, las autoridades ordenaron la cancelación masiva de permisos de estacionamiento . ¿Cuál es la razón de esta radical medida? Todos los detalles podrás descubrirlos en la siguiente nota.

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La auditoría de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade está aplicando esta medida regulatoria que ha causado la cancelación de más de 5,500 permisos , pero la cifra puede seguir incrementándose conforme transcurra los días.

De acuerdo al último reporte de Dariel Fernández, líder de la oficina mencionada, se ha revocado cerca del 14% de las 42,000 solicitudes de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad que fueron sometidas a revisión por su personal.

“Una costa está clara: este sistema necesitaba una limpieza profunda. Cancelar 5,656 permisos no es un simple trámite administrativo; significa sacar de circulación miles de permisos que no debían haber permanecido activos”, señaló Fernández.

Los permisos revocados están vinculados a supuestos usuarios con discapacidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué se han cancelado permisos de estacionamiento en Miami-Dade

El propósito de este proceso de fiscalización es detectar posibles anomalías y suspender cualquier permiso que pueda representar un fraude. De esa manera, se pretende fortalecer el sistema y garantizar que dichos permisos sean destinados a los verdaderos solicitantes.

Un informe previo emitido por la misma dependencia este mes reveló que se anularon 4,707 autorizaciones de un total de 40,992 expedientes que fueron sometidos a auditoría.

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade señaló que esta radical medida pretende identificar irregularidades. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En qué consiste un permiso de estacionamiento en EE. UU.

En este país, existen dos tipos de autorizaciones: el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad y el permiso de estacionamiento residencial.

Respecto al permiso de estacionamiento para personas con discapacidad, es una acreditación oficial que autoriza a las personas con discapacidades a estacionar en lugar reservados y marcados con el símbolos internacional de accesibilidad . De esa manera, el usuario accede a espacios más amplios y cercanos a las entradas de edificios.

Ahora, el permiso de estacionamiento residencial son permisos que obtienen los residentes de un área en específica para que puedan estacionar sus vehículos en las calles de su propio vecindario sin restricciones de tiempo .

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