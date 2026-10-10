Conoce las despensas y los horarios disponibles en las fechas señaladas para recibir alimentos gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Conoce las despensas y los horarios disponibles en las fechas señaladas para recibir alimentos gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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De residir en Miami, tienes una buena oportunidad para acceder a productos nutritivos sin gastar un dólar. Sucede que los bancos de alimentos distribuirán alimentos gratis del 12 al 15 de octubre. Se trata de una gran iniciativa que beneficiará a todas las familias que están pasando por una situación económica complicada. De estar interesado, esta nota te brindará más información al respecto, tales como horarios y despensas disponibles.

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No todos los hogares de Miami cuentan con los ingresos suficientes para solventar los gastos y deudas que presentan cada mes. Es así que los adultos están en la obligación de laborar a doble turno.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos —en unión con cientas de despensas— están dispuestos a brindar un alivio para estas familias con la repartición de alimentos gratis.

Se espera que cada despensa reparta alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. Por lo tanto, cada visitante puede recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados; es más, no se descarta la entrega de comidas calientes o artículos de aseo personal.

La ayuda está dirigida especialmente a los residentes que pasan complicaciones económicas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
La ayuda está dirigida especialmente a los residentes que pasan complicaciones económicas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Miami del 12 al 15 de octubre

  • Lunes 12 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Bethsaida SDA Church10185 NW 7th Ave., Miami, FL 331502 a 3 p.m.
Iglesia de Dios Pent1751 NW 115th St., Miami, FL 331675 a 7:30 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Martes 13 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Curley’s House6025 NW 6th Ct., Miami, FL 3312711 a.m. a 3 p.m.
Remar USA1871 NW 62nd St., Miami, FL 3314711 a.m. a 1 p.m.
Glory Temple Ministry FP7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 3314711 a.m. a 2 p.m.
Bible Baptist Church9801 NW 24th Ave., Miami, FL 331477 a 9 a.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Miércoles 14 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Sunshine Community Group3990 West Flagler St., Miami, FL 3313410 a.m. a 1 p.m.
First Inter. Haitian Church5832 NE 2nd Ave., Miami, FL 331371 a 2 p.m.
Good News Food Pantry12695 NW 7th Ave., North Miami, FL 331683 a 5 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Jueves 15 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Ephphatha Baptist Church157 NE 78th St., Miami, FL 331383 a 5:30 p.m.
Ebenezer Spanish SDA Church6566 SW 33rd St., Miami, FL 331552 a 5 p.m.
New Revelation Church777 NW 106th St., Miami, FL 331504 a 6 p.m.
Mispa Missionary Community Church11648 NW 7th Ave., Miami, FL 33168 7 a.m. a 1 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Cada persona puede recibir una caja de alimentos que puede durarle por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada persona puede recibir una caja de alimentos que puede durarle por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. La plataforma de te brinda las opciones más favorables a tu ubicación. En ese sentido, necesitas colocar en el buscador tu dirección o código postal.

Se trata de una excelente ocasión para seguir ahorrando. Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas en los días señalados.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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