De residir en Miami, tienes una buena oportunidad para acceder a productos nutritivos sin gastar un dólar. Sucede que los bancos de alimentos distribuirán alimentos gratis del 12 al 15 de octubre. Se trata de una gran iniciativa que beneficiará a todas las familias que están pasando por una situación económica complicada. De estar interesado, esta nota te brindará más información al respecto, tales como horarios y despensas disponibles.
No todos los hogares de Miami cuentan con los ingresos suficientes para solventar los gastos y deudas que presentan cada mes. Es así que los adultos están en la obligación de laborar a doble turno.
Ante esta realidad, los bancos de alimentos —en unión con cientas de despensas— están dispuestos a brindar un alivio para estas familias con la repartición de alimentos gratis.
Se espera que cada despensa reparta alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. Por lo tanto, cada visitante puede recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados; es más, no se descarta la entrega de comidas calientes o artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Miami del 12 al 15 de octubre
- Lunes 12 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Bethsaida SDA Church
|10185 NW 7th Ave., Miami, FL 33150
|2 a 3 p.m.
|Iglesia de Dios Pent
|1751 NW 115th St., Miami, FL 33167
|5 a 7:30 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Martes 13 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Dade Community Services
|1901 SW 1st St., Miami, FL 33135
|10 a.m. a 4 p.m.
|Curley’s House
|6025 NW 6th Ct., Miami, FL 33127
|11 a.m. a 3 p.m.
|Remar USA
|1871 NW 62nd St., Miami, FL 33147
|11 a.m. a 1 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Bible Baptist Church
|9801 NW 24th Ave., Miami, FL 33147
|7 a 9 a.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Miércoles 14 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Dade Community Services
|1901 SW 1st St., Miami, FL 33135
|10 a.m. a 4 p.m.
|Sunshine Community Group
|3990 West Flagler St., Miami, FL 33134
|10 a.m. a 1 p.m.
|First Inter. Haitian Church
|5832 NE 2nd Ave., Miami, FL 33137
|1 a 2 p.m.
|Good News Food Pantry
|12695 NW 7th Ave., North Miami, FL 33168
|3 a 5 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Jueves 15 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Dade Community Services
|1901 SW 1st St., Miami, FL 33135
|10 a.m. a 4 p.m.
|Ephphatha Baptist Church
|157 NE 78th St., Miami, FL 33138
|3 a 5:30 p.m.
|Ebenezer Spanish SDA Church
|6566 SW 33rd St., Miami, FL 33155
|2 a 5 p.m.
|New Revelation Church
|777 NW 106th St., Miami, FL 33150
|4 a 6 p.m.
|Mispa Missionary Community Church
|11648 NW 7th Ave., Miami, FL 33168
|7 a.m. a 1 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
¿Las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. La plataforma de Feeding South Florida te brinda las opciones más favorables a tu ubicación. En ese sentido, necesitas colocar en el buscador tu dirección o código postal.
Se trata de una excelente ocasión para seguir ahorrando. Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas en los días señalados.