Si eres padre o madre y tienes hijos en edad escolar, seguramente te alivia saber que tus niños reciben desayuno y almuerzo gratis en la escuela, porque eso reduce un poco la preocupación diaria por la comida. Sin embargo, esto está a punto de cambiar en las escuelas públicas del condado de Miami‑Dade tras la aprobación de una medida que pondrá fin al almuerzo gratuito universal. ¿Desde cuándo entra en vigor este plan, quiénes perderán ese beneficio y qué deben hacer los padres? En los siguientes párrafos te aclaramos estas dudas.

PONDRÁN FIN AL ALMUERZO GRATUITO UNIVERSAL EN ESCUELAS DE MIAMI-DADE

Durante cuatro años, desde 2022, el condado de Miami‑Dade ofreció almuerzo escolar universal sin costo gracias a reembolsos federales vinculados a altos índices de certificación directa. Sin embargo, ese programa llegará a su fin tras una decisión de la Junta Escolar tomada el miércoles 23 de julio de 2026.

¿Desde cuándo entra en vigor? La medida empezará a aplicarse desde el próximo año escolar y, a partir de entonces, los desayunos y almuerzos ya no serán gratuitos para todos, solamente para quienes cumplan ciertos requisitos de elegibilidad.

La medida empezará a aplicarse desde el próximo año escolar y, a partir de entonces, los desayunos y almuerzos ya no serán gratuitos para todos, solamente para quienes cumplan ciertos requisitos de elegibilidad. ¿Quiénes perderán este beneficio? Los estudiantes que no reúnan esos criterios ya no podrán recibir las comidas escolares sin costo.

Los estudiantes que no reúnan esos criterios ya no podrán recibir las comidas escolares sin costo. ¿Cuál es el requisito de elegibilidad? Para recibir almuerzos escolares gratuitos, la familia del menor debe estar inscrita en algún programa federal de asistencia alimentaria como SNAP, Medicaid, entre otros.

OJO: el plan mantiene el desayuno gratuito para los estudiantes desde el jardín (kindergarten) hasta el octavo grado.

No todos los alumnos perderán el almuerzo gratis: más de cien escuelas seguirán ofreciendo comidas sin costo a toda su comunidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ PONDRÁN FIN A LOS ALMUERZOS ESCOLARES GRATUITOS EN MIAMI-DADE?

La decisión de eliminar el almuerzo gratuito universal en Miami-Dade llega en un momento en que el número de estudiantes con “certificación directa” –es decir, niños y jóvenes de familias inscritas en programas de ayuda como SNAP, Medicaid y otros beneficios federales– ha bajado de forma importante en el condado. El gobierno federal cubre el costo de las comidas escolares cuando al menos el 62.5% de los alumnos del distrito tiene esa certificación.

En 2022, un análisis mostró que el 64% de los estudiantes de escuelas públicas cumplía ese criterio, lo que permitió que durante cuatro años se reembolsara el total del gasto en almuerzos escolares; sin embargo, en la revisión más reciente, ese porcentaje cayó al 45.1%. Por esta razón, ya no será financiado.

LOS ALMUERZOS GRATUITOS YA NO SERÁN PARA TODOS: ¿QUIÉNES DEBERÁN PAGAR?

De acuerdo con las directrices federales, 121 colegios del sistema de Escuelas Públicas de Miami-Dade continuarán ofreciendo comidas gratuitas a todos sus estudiantes, al cumplir individualmente con el umbral federal. Y para los alumnos de escuelas públicas que no califican para comidas gratuitas o a precio reducido habrá un monto que deben pagar:

Almuerzo: $4.20

$4.20 Desayuno: $2.50

Cabe precisar que el precio reducido para los almuerzos escolares en las escuelas públicas de Miami-Dade son:

Desayuno: 30 centavos

30 centavos Almuerzo: 40 centavos

Hay familias que deberán pagar tarifa completa o un precio reducido (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ CAYÓ EL NÚMERO DE ESTUDIANTES CON “CERTIFICACIÓN DIRECTA”?

Según explicó el director de operaciones, Luis Díaz, hay varias razones detrás de la fuerte caída en el número de estudiantes con “certificación directa”. Por un lado, muchas familias se han ido del condado porque el costo de vida es muy alto y, por otro, han disminuido los alumnos inmigrantes y han cambiado las reglas federales de los programas de ayuda como SNAP y Medicaid, dijo en una entrevista con Miami Herald.

La ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act” recortó el dinero federal para SNAP y también reducirá la financiación de Medicaid el próximo año. Un análisis del Florida Policy Institute muestra que los beneficiarios de SNAP han bajado en todos los condados de Florida y que, solo en Miami-Dade, la reducción fue de alrededor del 10% entre julio de 2025 y diciembre de 2026. Aunque ahora los datos indican que apenas cerca del 45% de los estudiantes tiene certificación directa, todavía alrededor de un 30% cumple los requisitos para recibir las comidas escolares a precio reducido.

Habrá un periodo de gracia

Díaz dio a conocer que habrá un período de gracia de 30 días para ofrecer almuerzos gratuitos a todos los estudiantes: “Realmente estamos tratando de abordar la situación desde todos los ángulos posibles para minimizar al máximo el impacto de los costos el próximo año, ya que durante los últimos cuatro años no hubo costo alguno. Pero la realidad es que esto conlleva una carga financiera, y también debemos actuar con responsabilidad fiscal al respecto”.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PADRES?

Si tu hijo cuenta con “certificación directa” para recibir almuerzos gratuitos, los padres no necesitarán presentar una solicitud para obtener comidas escolares gratuitas.

Si tu hijo asiste a las 121 escuelas designadas para mantener las comidas gratuitas para toda su población estudiantil, tampoco hay necesidad de hacer nada.

Si reúnes los requisitos, pero no formas parte del grupo de certificación directa haz lo siguiente:

En caso reúnas los requisitos de elegibilidad para que tu hijo reciba comidas escolares gratuitas o a precio reducido, pero tu familia no forma parte del grupo de certificación directa, el lunes 10 de agosto de 2026 se abrirá un plazo de solicitud, indicó Díaz.

Precisó que el distrito usará el portal para padres para compartir toda la información y que dará capacitación al personal de cada escuela para que pueda acompañar a las familias en el trámite. También indicó que la manera más fácil de aclarar cualquier duda sobre estos cambios es que los padres llamen o se acerquen directamente a la escuela de sus hijos.

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