Cada vez falta menos para el inicio del nuevo ciclo escolar en San Antonio y muchos estudiantes ya se preparan para regresar a clase. Al mismo tiempo, madres y padres hacen cuentas para ver cómo comprar cuadernos, lápices, colores y todo lo que sus hijos necesitan. Con la inflación golpeando obligando a recortar gastos incluso en la comida, apartar dinero para útiles se vuelve muy difícil. La buena noticia es que, si vives en esta ciudad del sur de Texas y estás pasando por un momento complicado, puedes conseguir mochilas y materiales escolares gratis. En esta nota te contamos las fechas, los horarios y los lugares donde podrás obtenerlos.
¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE CONSEGUIR MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES GRATIS EN SAN ANTONIO?
Antes del inicio de clases puedes conseguir mochilas y útiles escolares para que tus hijos vayan con todo lo necesario a la escuela. Para eso, hay varios eventos confirmados en San Antonio donde se hará el reparto. A continuación te contamos los principales, con sus fechas, horarios y lugares.
EVENTOS EN ESCUELAS IDEA (BACKPACKS FOR BRIGHT FUTURES)
IDEA Burke
- ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
- ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Dónde? 10434 Marbach Road, San Antonio, TX
IDEA Hidden Meadow
- ¿Cuándo? Viernes 31 de julio
- ¿A qué hora? De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- ¿Dónde? 10138 Culebra Road
IDEA Judson
- ¿Cuándo? Sábado 1 de agosto
- ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Dónde? 13427 Judson Road
IDEA Walzem
- ¿Cuándo? Sábado 8 de agosto
- ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Dónde? 6445 Walzem Road
AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL CONDADO DE BEXAR
Back‑to‑school drive con mochilas y útiles esenciales.
- ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
- ¿A qué hora? De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- ¿Dónde? 1954 E. Houston St., sede de la Housing Authority of Bexar County
DISTRITOS Y ORGANIZACIONES LOCALES
SAISD – Young Men’s Leadership Academy
- ¿Qué entregarán? Útiles escolares y libros gratis para familias del Distrito Escolar Independiente de San Antonio (piden comprobante de inscripción).
- ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
- ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Dónde? 415 Gabriel St.
United Way Family Resource Center / American Red Cross
- ¿Qué entregarán? Mochilas con útiles para los primeros estudiantes que lleguen.
- ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
- ¿A qué hora? Desde las 5:30 p.m.
- ¿Dónde? American Red Cross, 3642 E. Houston St.
Brooks Community Market (mercado comunitario)
¿Qué entregarán? Mochilas gratis hasta agotar existencias, más cortes de cabello económicos, vendedores locales y food trucks.
- ¿Cuándo? Domingo 26 de julio
- ¿A qué hora? De 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
- ¿Dónde? 8114 City Base Landing
EVENTOS EN BASES MILITARES (JBSA YOUTH PROGRAMS)
Para familias con acceso a las bases de Joint Base San Antonio:
Fort Sam Houston Youth Programs
- ¿Cuándo? Viernes 31 de julio
- ¿A qué hora? De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- ¿Dónde? Building 1630
Randolph Air Force Base Youth Programs
- ¿Cuándo? Viernes 31 de julio
- ¿A qué hora? De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- ¿Dónde? Building 584
Lackland Air Force Base Youth Programs
- ¿Cuándo? Sábado 1 de agosto
- ¿A qué hora? De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- ¿Dónde? Building 8420
EVENTOS COMUNITARIOS Y DE SALUD
Cherrity Bar – Pop‑up market
- ¿Qué entregarán? Útiles escolares gratuitos
- ¿Cuándo? Miércoles 22 de julio
- ¿A qué hora? De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
- ¿Dónde? 302 Montana St., cerca del Alamodome
CentroMed San Antonio
- ¿Qué entregarán? Útiles escolares gratis para familias que programen una visita de “niño sano” (well‑child visit) antes del 14 de agosto, mientras haya existencias.
- ¿Cómo programar la visita? Agendar cita en centromedsa.com o llamar al 210‑922‑7000.
ENTREGA DE MOCHILAS Y ÚTILES GRATIS ORDENADAS POR FECHAS
A continuación, te presentamos una guía con la entrega de mochilas y útiles gratis en San Antonio ordena por fecha:
Miércoles 22 de julio
Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|Cherrity Bar
|Mercado comunitario con útiles escolares gratis para familias, además de servicios y programas comunitarios
|6:00 p.m. a 10:00 p.m.
|302 Montana St.
Viernes 24 de julio
Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|South Texas Vocational Institute (STVI)
|Campaña para llenar mochilas con útiles escolares; los estudiantes deben llevar su propia mochila
|4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|734 SE Military Dr., San Antonio, TX 78214
Sábado 25 de julio
En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|IDEA Public Schools
|Entrega de mochilas y útiles para todos los estudiantes, incluso quienes no pertenecen a IDEA
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|IDEA Burke, 10434 Marbach Road
|Agencia de Vivienda del Condado de Bexar
|Entrega de mochilas con útiles escolares
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1954 E. Houston St.
|SAISD Resource Fair
|Útiles escolares y libros gratuitos para quienes presenten comprobante de inscripción en el distrito
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Young Men’s Leadership Academy, 415 Gabriel St.
|United Way Family Day
|Mochila con útiles escolares para los primeros 500 estudiantes; el menor debe estar presente para recibir el beneficio
|5:30 p.m.
|American Red Cross, 3642 E. Houston St.
Domingo 26 de julio
Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|Brooks City Base Back to School Bash
|Mochilas gratuitas hasta agotar existencias
|12:00 p.m. – 5:00 p.m.
|8114 City Base Landing
Miércoles 29 de julio
Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|PicaPica Plaza
|Mochilas gratuitas para estudiantes de kínder a 12.º grado; los niños deben estar presentes y obtener una pulsera de los organizadores antes del reparto
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|910 SE Military Dr., San Antonio, TX 78214
Viernes 31 de julio
En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|IDEA Hidden Meadow
|Mochilas y útiles escolares gratuitos
|12:00 p.m. – 2:00 p.m.
|10138 Culebra Road, San Antonio, TX
|Joint Base San Antonio
|Bolsas con útiles escolares
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Building 1630
|Fort Sam Houston
|Bolsas con útiles escolares
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Building 1630
|Randolph Air Force Base
|Útiles escolares antes del inicio de clases
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Building 584
Sábado 1 de agosto
En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|IDEA Judson
|Mochilas y útiles escolares gratuitos (evento de regreso a clases)
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|13427 Judson Road
|Joint Base San Antonio – Lackland
|Entrega de útiles escolares antes del inicio de clases
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Building 8420
|Feria de Regreso a Clases del representante estatal Philip Cortez
|Mochilas y útiles gratis, bolsas de frutas y verduras, vacunas e inmunizaciones a bajo costo o gratuitas y otros recursos para familias
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Palo Alto College Performing Arts Center, 1400 W. Villaret Blvd.
Sábado 8 de agosto
En más de un lugar habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.
|Evento
|Qué entregan / actividad
|Horario
|Dirección
|IDEA Walzem
|Entrega gratuita de mochilas y útiles escolares a los primeros niños en edad escolar que lleguen; distribución hasta agotar existencias
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|6445 Walzem Road
|Miller’s Pond Community Center
|Útiles escolares y mochilas gratis, cortes de cabello sin costo, actividades al aire libre, comida, música e información y recursos comunitarios para familias
|9:00 a.m. a 2:00 p.m.
|6175 Pearsall Rd., San Antonio, TX
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