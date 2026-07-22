Cada vez falta menos para el inicio del nuevo ciclo escolar en San Antonio y muchos estudiantes ya se preparan para regresar a clase. Al mismo tiempo, madres y padres hacen cuentas para ver cómo comprar cuadernos, lápices, colores y todo lo que sus hijos necesitan. Con la inflación golpeando obligando a recortar gastos incluso en la comida, apartar dinero para útiles se vuelve muy difícil. La buena noticia es que, si vives en esta ciudad del sur de Texas y estás pasando por un momento complicado, puedes conseguir mochilas y materiales escolares gratis. En esta nota te contamos las fechas, los horarios y los lugares donde podrás obtenerlos.

Si te preocupa cómo pagar cuadernos, lápices y demás materiales para tus hijos, esta guía reúne los eventos confirmados en San Antonio (Foto: Magnific)

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE CONSEGUIR MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES GRATIS EN SAN ANTONIO?

Antes del inicio de clases puedes conseguir mochilas y útiles escolares para que tus hijos vayan con todo lo necesario a la escuela. Para eso, hay varios eventos confirmados en San Antonio donde se hará el reparto. A continuación te contamos los principales, con sus fechas, horarios y lugares.

EVENTOS EN ESCUELAS IDEA (BACKPACKS FOR BRIGHT FUTURES)

IDEA Burke

¿Cuándo? Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. ¿Dónde? 10434 Marbach Road, San Antonio, TX

IDEA Hidden Meadow

¿Cuándo? Viernes 31 de julio

Viernes 31 de julio ¿A qué hora? De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

De 12:00 p.m. a 2:00 p.m. ¿Dónde? 10138 Culebra Road

IDEA Judson

¿Cuándo? Sábado 1 de agosto

Sábado 1 de agosto ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. ¿Dónde? 13427 Judson Road

IDEA Walzem

¿Cuándo? Sábado 8 de agosto

Sábado 8 de agosto ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. ¿Dónde? 6445 Walzem Road

AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL CONDADO DE BEXAR

Back‑to‑school drive con mochilas y útiles esenciales.

¿Cuándo? Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio ¿A qué hora? De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. ¿Dónde? 1954 E. Houston St., sede de la Housing Authority of Bexar County

DISTRITOS Y ORGANIZACIONES LOCALES

SAISD – Young Men’s Leadership Academy

¿Qué entregarán? Útiles escolares y libros gratis para familias del Distrito Escolar Independiente de San Antonio (piden comprobante de inscripción).

Útiles escolares y libros gratis para familias del Distrito Escolar Independiente de San Antonio (piden comprobante de inscripción). ¿Cuándo? Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. ¿Dónde? 415 Gabriel St.

United Way Family Resource Center / American Red Cross

¿Qué entregarán? Mochilas con útiles para los primeros estudiantes que lleguen.

Mochilas con útiles para los primeros estudiantes que lleguen. ¿Cuándo? Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio ¿A qué hora? Desde las 5:30 p.m.

Desde las 5:30 p.m. ¿Dónde? American Red Cross, 3642 E. Houston St.

Brooks Community Market (mercado comunitario)

¿Qué entregarán? Mochilas gratis hasta agotar existencias, más cortes de cabello económicos, vendedores locales y food trucks.

¿Cuándo? Domingo 26 de julio

Domingo 26 de julio ¿A qué hora? De 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

De 12:00 p.m. a 5:00 p.m. ¿Dónde? 8114 City Base Landing

EVENTOS EN BASES MILITARES (JBSA YOUTH PROGRAMS)

Para familias con acceso a las bases de Joint Base San Antonio:

Fort Sam Houston Youth Programs

¿Cuándo? Viernes 31 de julio

Viernes 31 de julio ¿A qué hora? De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. ¿Dónde? Building 1630

Randolph Air Force Base Youth Programs

¿Cuándo? Viernes 31 de julio

Viernes 31 de julio ¿A qué hora? De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. ¿Dónde? Building 584

Lackland Air Force Base Youth Programs

¿Cuándo? Sábado 1 de agosto

Sábado 1 de agosto ¿A qué hora? De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. ¿Dónde? Building 8420

EVENTOS COMUNITARIOS Y DE SALUD

Cherrity Bar – Pop‑up market

¿Qué entregarán? Útiles escolares gratuitos

Útiles escolares gratuitos ¿Cuándo? Miércoles 22 de julio

Miércoles 22 de julio ¿A qué hora? De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. ¿Dónde? 302 Montana St., cerca del Alamodome

CentroMed San Antonio

¿Qué entregarán? Útiles escolares gratis para familias que programen una visita de “niño sano” (well‑child visit) antes del 14 de agosto, mientras haya existencias.

Útiles escolares gratis para familias que programen una visita de “niño sano” (well‑child visit) antes del 14 de agosto, mientras haya existencias. ¿Cómo programar la visita? Agendar cita en centromedsa.com o llamar al 210‑922‑7000.

ENTREGA DE MOCHILAS Y ÚTILES GRATIS ORDENADAS POR FECHAS

A continuación, te presentamos una guía con la entrega de mochilas y útiles gratis en San Antonio ordena por fecha:

Miércoles 22 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección Cherrity Bar Mercado comunitario con útiles escolares gratis para familias, además de servicios y programas comunitarios 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 302 Montana St.

Viernes 24 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección South Texas Vocational Institute (STVI) Campaña para llenar mochilas con útiles escolares; los estudiantes deben llevar su propia mochila 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 734 SE Military Dr., San Antonio, TX 78214

Sábado 25 de julio

En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección IDEA Public Schools Entrega de mochilas y útiles para todos los estudiantes, incluso quienes no pertenecen a IDEA 11:00 a.m. – 1:00 p.m. IDEA Burke, 10434 Marbach Road Agencia de Vivienda del Condado de Bexar Entrega de mochilas con útiles escolares 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 1954 E. Houston St. SAISD Resource Fair Útiles escolares y libros gratuitos para quienes presenten comprobante de inscripción en el distrito 11:00 a.m. – 2:00 p.m. Young Men’s Leadership Academy, 415 Gabriel St. United Way Family Day Mochila con útiles escolares para los primeros 500 estudiantes; el menor debe estar presente para recibir el beneficio 5:30 p.m. American Red Cross, 3642 E. Houston St.

Domingo 26 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección Brooks City Base Back to School Bash Mochilas gratuitas hasta agotar existencias 12:00 p.m. – 5:00 p.m. 8114 City Base Landing

Miércoles 29 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección PicaPica Plaza Mochilas gratuitas para estudiantes de kínder a 12.º grado; los niños deben estar presentes y obtener una pulsera de los organizadores antes del reparto 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 910 SE Military Dr., San Antonio, TX 78214

Viernes 31 de julio

En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección IDEA Hidden Meadow Mochilas y útiles escolares gratuitos 12:00 p.m. – 2:00 p.m. 10138 Culebra Road, San Antonio, TX Joint Base San Antonio Bolsas con útiles escolares 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Building 1630 Fort Sam Houston Bolsas con útiles escolares 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Building 1630 Randolph Air Force Base Útiles escolares antes del inicio de clases 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Building 584

Sábado 1 de agosto

En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección IDEA Judson Mochilas y útiles escolares gratuitos (evento de regreso a clases) 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 13427 Judson Road Joint Base San Antonio – Lackland Entrega de útiles escolares antes del inicio de clases 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Building 8420 Feria de Regreso a Clases del representante estatal Philip Cortez Mochilas y útiles gratis, bolsas de frutas y verduras, vacunas e inmunizaciones a bajo costo o gratuitas y otros recursos para familias 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Palo Alto College Performing Arts Center, 1400 W. Villaret Blvd.

Sábado 8 de agosto

En más de un lugar habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

Evento Qué entregan / actividad Horario Dirección IDEA Walzem Entrega gratuita de mochilas y útiles escolares a los primeros niños en edad escolar que lleguen; distribución hasta agotar existencias 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 6445 Walzem Road Miller’s Pond Community Center Útiles escolares y mochilas gratis, cortes de cabello sin costo, actividades al aire libre, comida, música e información y recursos comunitarios para familias 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 6175 Pearsall Rd., San Antonio, TX

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