Antes de que comience el nuevo ciclo escolar, madres y padres de San Antonio tendrán la posibilidad de acudir a eventos especiales donde sus hijos recibirán mochilas y materiales gratuitos, sin importar si pertenecen o no a ciertas escuelas o distritos (Foto: Magnific)
Antes de que comience el nuevo ciclo escolar, madres y padres de San Antonio tendrán la posibilidad de acudir a eventos especiales donde sus hijos recibirán mochilas y materiales gratuitos, sin importar si pertenecen o no a ciertas escuelas o distritos (Foto: Magnific)
Judith Vicente
Judith Vicente

Cada vez falta menos para el inicio del nuevo ciclo escolar en San Antonio y muchos ya se preparan para regresar a clase. Al mismo tiempo, madres y padres hacen cuentas para ver cómo comprar cuadernos, lápices, colores y todo lo que sus necesitan. Con la inflación golpeando obligando a recortar gastos incluso en la comida, apartar dinero para útiles se vuelve muy difícil. La buena noticia es que, si vives en esta ciudad del sur de Texas y estás pasando por un momento complicado, puedes conseguir mochilas y materiales escolares gratis. En esta nota te contamos las fechas, los horarios y los lugares donde podrás obtenerlos.

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Si te preocupa cómo pagar cuadernos, lápices y demás materiales para tus hijos, esta guía reúne los eventos confirmados en San Antonio (Foto: Magnific)
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¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE CONSEGUIR MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES GRATIS EN SAN ANTONIO?

Antes del inicio de clases puedes conseguir mochilas y útiles escolares para que tus hijos vayan con todo lo necesario a la escuela. Para eso, hay varios eventos confirmados en San Antonio donde se hará el reparto. A continuación te contamos los principales, con sus fechas, horarios y lugares.

EVENTOS EN ESCUELAS IDEA (BACKPACKS FOR BRIGHT FUTURES)

IDEA Burke

  • ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
  • ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • ¿Dónde? 10434 Marbach Road, San Antonio, TX

IDEA Hidden Meadow

  • ¿Cuándo? Viernes 31 de julio
  • ¿A qué hora? De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
  • ¿Dónde? 10138 Culebra Road

IDEA Judson

  • ¿Cuándo? Sábado 1 de agosto
  • ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • ¿Dónde? 13427 Judson Road

IDEA Walzem

  • ¿Cuándo? Sábado 8 de agosto
  • ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • ¿Dónde? 6445 Walzem Road

AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL CONDADO DE BEXAR

Back‑to‑school drive con mochilas y útiles esenciales.

  • ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
  • ¿A qué hora? De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • ¿Dónde? 1954 E. Houston St., sede de la Housing Authority of Bexar County

DISTRITOS Y ORGANIZACIONES LOCALES

SAISD – Young Men’s Leadership Academy

  • ¿Qué entregarán? Útiles escolares y libros gratis para familias del Distrito Escolar Independiente de San Antonio (piden comprobante de inscripción).
  • ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
  • ¿A qué hora? De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • ¿Dónde? 415 Gabriel St.

United Way Family Resource Center / American Red Cross

  • ¿Qué entregarán? Mochilas con útiles para los primeros estudiantes que lleguen.
  • ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
  • ¿A qué hora? Desde las 5:30 p.m.
  • ¿Dónde? American Red Cross, 3642 E. Houston St.

Brooks Community Market (mercado comunitario)

¿Qué entregarán? Mochilas gratis hasta agotar existencias, más cortes de cabello económicos, vendedores locales y food trucks.

  • ¿Cuándo? Domingo 26 de julio
  • ¿A qué hora? De 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
  • ¿Dónde? 8114 City Base Landing

EVENTOS EN BASES MILITARES (JBSA YOUTH PROGRAMS)

Para familias con acceso a las bases de Joint Base San Antonio:

Fort Sam Houston Youth Programs

  • ¿Cuándo? Viernes 31 de julio
  • ¿A qué hora? De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • ¿Dónde? Building 1630

Randolph Air Force Base Youth Programs

  • ¿Cuándo? Viernes 31 de julio
  • ¿A qué hora? De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • ¿Dónde? Building 584

Lackland Air Force Base Youth Programs

  • ¿Cuándo? Sábado 1 de agosto
  • ¿A qué hora? De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • ¿Dónde? Building 8420

EVENTOS COMUNITARIOS Y DE SALUD

Cherrity Bar – Pop‑up market

  • ¿Qué entregarán? Útiles escolares gratuitos
  • ¿Cuándo? Miércoles 22 de julio
  • ¿A qué hora? De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • ¿Dónde? 302 Montana St., cerca del Alamodome

CentroMed San Antonio

  • ¿Qué entregarán? Útiles escolares gratis para familias que programen una visita de “niño sano” (well‑child visit) antes del 14 de agosto, mientras haya existencias.
  • ¿Cómo programar la visita? Agendar cita en centromedsa.com o llamar al 210‑922‑7000.

ENTREGA DE MOCHILAS Y ÚTILES GRATIS ORDENADAS POR FECHAS

A continuación, te presentamos una guía con la entrega de mochilas y útiles gratis en San Antonio ordena por fecha:

Miércoles 22 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
Cherrity BarMercado comunitario con útiles escolares gratis para familias, además de servicios y programas comunitarios6:00 p.m. a 10:00 p.m.302 Montana St.

Viernes 24 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
South Texas Vocational Institute (STVI)Campaña para llenar mochilas con útiles escolares; los estudiantes deben llevar su propia mochila4:00 p.m. a 6:00 p.m.734 SE Military Dr., San Antonio, TX 78214

Sábado 25 de julio

En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
IDEA Public SchoolsEntrega de mochilas y útiles para todos los estudiantes, incluso quienes no pertenecen a IDEA11:00 a.m. – 1:00 p.m.IDEA Burke, 10434 Marbach Road
Agencia de Vivienda del Condado de BexarEntrega de mochilas con útiles escolares10:00 a.m. – 12:00 p.m.1954 E. Houston St.
SAISD Resource FairÚtiles escolares y libros gratuitos para quienes presenten comprobante de inscripción en el distrito11:00 a.m. – 2:00 p.m.Young Men’s Leadership Academy, 415 Gabriel St.
United Way Family DayMochila con útiles escolares para los primeros 500 estudiantes; el menor debe estar presente para recibir el beneficio5:30 p.m.American Red Cross, 3642 E. Houston St.

Domingo 26 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
Brooks City Base Back to School BashMochilas gratuitas hasta agotar existencias12:00 p.m. – 5:00 p.m.8114 City Base Landing

Miércoles 29 de julio

Habrá un lugar de reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
PicaPica PlazaMochilas gratuitas para estudiantes de kínder a 12.º grado; los niños deben estar presentes y obtener una pulsera de los organizadores antes del reparto10:00 a.m. a 1:00 p.m.910 SE Military Dr., San Antonio, TX 78214

Viernes 31 de julio

En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
IDEA Hidden MeadowMochilas y útiles escolares gratuitos12:00 p.m. – 2:00 p.m.10138 Culebra Road, San Antonio, TX
Joint Base San AntonioBolsas con útiles escolares4:00 p.m. – 6:00 p.m.Building 1630
Fort Sam HoustonBolsas con útiles escolares4:00 p.m. – 6:00 p.m.Building 1630
Randolph Air Force BaseÚtiles escolares antes del inicio de clases4:00 p.m. – 6:00 p.m.Building 584

Sábado 1 de agosto

En varios lugares habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
IDEA JudsonMochilas y útiles escolares gratuitos (evento de regreso a clases)11:00 a.m. – 1:00 p.m.13427 Judson Road
Joint Base San Antonio – LacklandEntrega de útiles escolares antes del inicio de clases10:00 a.m. – 12:00 p.m.Building 8420
Feria de Regreso a Clases del representante estatal Philip CortezMochilas y útiles gratis, bolsas de frutas y verduras, vacunas e inmunizaciones a bajo costo o gratuitas y otros recursos para familias9:00 a.m. – 12:00 p.m.Palo Alto College Performing Arts Center, 1400 W. Villaret Blvd.

Sábado 8 de agosto

En más de un lugar habrá reparto de materiales y mochilas antes del inicio de clases en San Antonio.

EventoQué entregan / actividadHorarioDirección
IDEA WalzemEntrega gratuita de mochilas y útiles escolares a los primeros niños en edad escolar que lleguen; distribución hasta agotar existencias11:00 a.m. – 1:00 p.m.6445 Walzem Road
Miller’s Pond Community CenterÚtiles escolares y mochilas gratis, cortes de cabello sin costo, actividades al aire libre, comida, música e información y recursos comunitarios para familias9:00 a.m. a 2:00 p.m.6175 Pearsall Rd., San Antonio, TX

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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