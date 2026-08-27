Los celulares se han convertido en parte de la vida diaria de los estudiantes. Si bien son útiles para mantenerse comunicados, cada vez es más frecuente que los utilicen durante las clases, lo que puede generar distracciones tanto para ellos como para sus compañeros y docentes. Con el objetivo de reducir esta situación, Nueva Jersey limitará el uso de teléfonos y otros dispositivos personales en todas las escuelas públicas. ¿Desde cuándo entrará en vigor la prohibición y qué busca la política “bell-to-bell”? En esta nota te lo explicamos.

No bastará con poner el celular en silencio: los estudiantes deberán apagarlo y mantenerlo guardado durante el día escolar (Foto: Freepik)

NUEVA JERSEY LIMITARÁ EL USO DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

A través de una norma estatal, Nueva Jersey limitará el uso de celulares y otros dispositivos personales conectados a internet durante toda la jornada escolar. Los casi 600 distritos públicos del estado deberán adoptar la regla “bell-to-bell”.

¿Cuándo se implementará?

En Nueva Jersey, la prohibición comienza con el año escolar 2026-2027, es decir, desde el primer día de clases de cada distrito este otoño.

¿A qué estudiantes aplica?

La política abarca a estudiantes de escuelas públicas desde kindergarten hasta 12.º grado (K-12); algunos distritos también la aplican a preescolar, según sus propias reglas locales. Cabe precisar que además de celulares: incluye relojes inteligentes, tabletas, gafas inteligentes y dispositivos personales con acceso a internet.

¿Qué significa “bell-to-bell”?

“Bell-to-bell” significa que los dispositivos deben permanecer apagados y guardados desde la campana de entrada hasta la salida. La restricción también alcanza:

Cambios entre clases.

Hora de almuerzo y recreo.

Salas de estudio.

Viajes en autobús escolar y actividades patrocinadas por la escuela, cuando así lo establezca la norma o la política distrital.

Cada distrito define el método para guardar los equipos –por ejemplo, casilleros, mochilas o fundas especiales– y las consecuencias por incumplir la regla.

¿Qué busca la política “bell-to-bell”?

La política “bell-to-bell” busca reducir las distracciones en el aula y fomentar la concentración, el bienestar mental, la interacción cara a cara y el rendimiento académico. Además, la medida responde a preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales y el uso constante de dispositivos en la salud y la experiencia escolar de los estudiantes.

¿Tiene algunas excepciones?

Sí. La ley estatal contempla excepciones para estudiantes que necesitan un dispositivo como adaptación por una discapacidad documentada, por razones médicas —por ejemplo, el monitoreo de glucosa—, para servicios de traducción en vivo o por necesidades individuales vinculadas al cuidado familiar. Las reglas pueden variar entre distritos, así que las familias deben revisar la política de su escuela, publica el sitio web del Distrito Escolar del Municipio de Lumberton.

¿Cómo deben guardar los dispositivos los estudiantes según la norma?

Debido a que la norma de Nueva Jersey no impone un único método de almacenamiento para todos los estudiantes, deja que cada distrito escolar decida cómo aplicar la regla “bell-to-bell”. Aquí lo que se exige es que los teléfonos y otros dispositivos personales conectados a internet permanezcan apagados y guardados desde el inicio de clases hasta la salida.

Por lo tanto, según la política que adopte cada distrito o escuela, los alumnos pueden tener que dejar los dispositivos: dentro de su mochila o bolso, en su casillero asignado, en una funda o bolsa con cierre (incluso modelos bloqueables), o en otro espacio de almacenamiento designado por el docente y/o la dirección escolar.

IMPORTANTE. No basta con silenciar el equipo: debe estar completamente apagado; es decir, no solo en modo silencio, vibración o “no molestar”.

¿Hay sanciones para los alumnos que incumplan la prohibición?

La ley estatal exige que cada distrito adopte una política “bell-to-bell”, por lo que permite que las escuelas establezcan sus propios procedimientos disciplinarios. En general, los distritos están aplicando medidas progresivas, es decir, se vuelven más severas cuando el alumno reincide:

Advertencia verbal en la primera falta.

Retiro o confiscación temporal del celular u otro dispositivo.

Devolución al final de la jornada escolar.

Obligación de que el padre, madre o tutor recoja el aparato después de una segunda o posterior infracción.

Detención durante el almuerzo o después de clases.

Remisión a la dirección, suspensión dentro de la escuela o, en algunos distritos, suspensión de un día ante faltas reiteradas, publica Patch Media.

¿Tu hijo lleva celular o reloj inteligente a la escuela? Nueva Jersey aplicará restricciones durante clases, recreos y cambios de aula (Foto: Freepik)