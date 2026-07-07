Con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y reforzar la seguridad de los peatones, California comenzó a aplicar la Ley “Daylighting”, conocida oficialmente como el Proyecto de Ley AB 413 “Para Salvar Vidas”. La norma introduce nuevas restricciones para quienes se detienen o estacionan cerca de los cruces peatonales y contempla multas de hasta 63 dólares para quienes no la respeten. La medida busca mejorar la visibilidad en las intersecciones y evitar que los vehículos estacionados obstruyan la vista entre conductores, peatones y ciclistas. Por ello, las autoridades advierten que incluso una práctica común, como dejar el auto “en la puntita” de la esquina para aprovechar un espacio, ahora puede derivar en una sanción.

¿Qué cambia con la nueva ley “Daylighting” en California?

La legislación establece que ningún conductor puede detener, parar o estacionar un vehículo, aunque permanezca dentro de él, en determinadas zonas cercanas a los cruces peatonales, estén estos marcados o no.

Distancias que ahora están prohibidas

Situación Distancia mínima permitida Cruce peatonal (marcado o no marcado) Debes estacionarte a más de

20 pies

de la esquina por donde se aproximan los vehículos. Cruce peatonal con extensión de acera (curb extension) Debes estacionarte a más de

15 pies

del cruce.

Como referencia, las autoridades explican que un SUV de tamaño mediano mide aproximadamente 15 pies de largo, por lo que el vehículo debe quedar a una distancia mayor que la longitud de uno de estos automóviles antes de llegar a la esquina.

En California, la ley "Daylighting" prohíbe estacionarse a menos de 20 pies de un cruce peatonal. | Crédito: City of Oxnard / California

¿Por qué California implementó esta medida?

El concepto de “daylighting”, que puede traducirse como “iluminación natural”, consiste en mantener libres las esquinas para ofrecer una visión despejada de la intersección.

Cuando no hay vehículos estacionados junto al cruce, los conductores pueden detectar con mayor facilidad a peatones y ciclistas, mientras que quienes cruzan la calle también tienen mejor visibilidad del tráfico que se aproxima.

Las autoridades señalan que la medida responde a un problema de seguridad vial. De acuerdo con estadísticas oficiales, casi el 36% de las muertes de peatones por accidentes de tránsito en las zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles ocurren en intersecciones, por lo que mejorar la visibilidad en estos puntos es una prioridad.

Las multas ya están vigentes, incluso sin pintura roja o letreros

Uno de los aspectos que más destacan las autoridades es que la ley no depende de que exista señalización visible.

Esto significa que un conductor puede recibir una infracción aunque la banqueta no esté pintada de rojo o no haya un letrero que prohíba estacionarse en ese lugar.

La infracción está contemplada en el código vehicular estatal y actualmente conlleva una multa de 63 dólares, aunque el monto puede modificarse y las sanciones pueden ser mayores para conductores reincidentes.

La nueva ley de California busca mejorar la visibilidad en las intersecciones y proteger a los peatones. | Crédito: City of Oxnard / California

Así será la aplicación de la ley

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) será el encargado de hacer cumplir la normativa mediante la emisión de multas cuando corresponda.

Por su parte, el Departamento de Obras Públicas (DPW) trabajará en la instalación de señalización y pintura vial en los puntos considerados de mayor riesgo para facilitar el cumplimiento de la nueva regulación.

Además, las autoridades indicaron que mantendrán coordinación con la Junta de Supervisores (BOS) para evaluar el impacto de la ley y atender las inquietudes que puedan surgir entre los residentes conforme avance su implementación.

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