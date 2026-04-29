Actualización crucial en la normativa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, está implementando nuevas medidas en diversos procesos y una de las más recientes tiene que ver con los casos de asilo y la tarifa anual (AAF) de $102 que se debe pagar para mantener un proceso activo. Si bien este monto no debe ser cancelado por todos al mismo tiempo y hay que estar revisando constantemente tu solicitud en línea para saber el momento exacto para hacerlo, la agencia federal encargada de administrar el sistema de inmigración legal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo una advertencia muy clara para quienes no cumplan con este importante paso ya que hay un plazo que no puedes omitir o las consecuencias serán negativas y pondrán en juego tu futuro. Aquí te detallo la información oficial que se conoce hasta el momento, pues se sabe que entrará en vigor el 29 de mayo de 2026.

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Qué cambió en los casos de asilo y pago de tarifa anual

Lo primero que debes saber es que el Departamento de Seguridad Nacional impuso el año pasado la tarifa anual para solicitantes de asilo como una manera de aumentar los ingresos que posibiliten operativos migratorios de acuerdo a la Ley de Reconciliación HR 1 de 2025 (Ley Unificada). Esos $102 (debido a los ajustes por inflación para el año fiscal 2026) deben ser abonados por solicitantes que tienen casos con más de un año de espera.

Una solicitud de asilo en Estados Unidos se realiza con el formulario I-589. Según detallan desde Telemundo Los Ángeles, se estima que existen casi 4,000,000 solicitudes de asilo pendientes, entre las que se encuentran solicitudes presentadas ante USCIS y casos ante jueces de inmigración.

(USCIS) estableció una tarifa anual de asilo (AAF) de $102 para el año fiscal 2026, aplicable a casos pendientes por más de un año. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo en EE.UU. y cómo saber si me toca?

Esta tarifa aplica para personas que están en un proceso de asilo afirmativo y cuyo caso lleva más de un año pendiente. Eso significa que, si presentaste tu solicitud hace tiempo y aún no tienes una decisión, podrías tener que pagar en cualquier momento. Este pago es obligatorio cada año que el caso permanezca abierto tras el primer año.

Para estar seguro que debes abonar, lo ideal es revisar tu caso en línea en la página oficial de USCIS y tener a la mano tu número A (Alien Number) y tu número de recibo de asilo. Con estos datos puedes verificar directamente si ya tienes un pago pendiente.

Paso a paso para revisar tu tarifa anual de asilo en EE.UU.

Sigue estos pasos para comprobar tu estatus:

Ingresa al portal de pagos de USCIS (puedes buscar en Google: “pay my asylum fee online”).

Introduce tu información personal.

Revisa el estado de tu tarifa.

Si te toca pagar: verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (Pagar y enviar).

Si aún no te toca: aparecerá un mensaje indicando que no se requiere el pago por ahora.

El asilo en EE.UU. ahora incluye una posible tarifa anual de $102 si tu solicitud lleva más de un año pendiente. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La advertencia de USCIS sobre el pago de la tarifa anual de $102

En este punto es importante que sepas que la nueva regla exige el pago anual para el asilo y si no lo realizas en 30 días, se puede cerrar tu caso y generar consecuencias graves como perder el permiso de trabajo y enfrentar una posible deportación, según destaca el abogado de inmigración William Vasquez.

Esto también ha sido advertido por USCIS en un comunicado en su página web: “en un esfuerzo por cumplir con el mandato legal que exige al Departamento de Seguridad requerir el pago de la cuota anual, la norma final provisional establece que, si un extranjero no paga la cuota anual dentro de los 30 días siguientes a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si un extranjero no posee estatus legal en los Estados Unidos, el USCIS también iniciará su proceso de remoción”.

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