La ciudad de Nueva York anunció la apertura de una de las convocatorias de vivienda asequible más esperadas del 2026: decenas de familias podrán participar de una lotería de 303 apartamentos. Se trata de una excelente oportunidad para quienes pretenden establecerse en la Gran Manzana bajo condiciones favorables. En los siguientes párrafos, te explicaré quiénes son elegibles para participar y el plazo límite para que realices tu inscripción.

TE PUEDE INTERESAR Alimentos gratis en Nueva York del 11 al 14 de mayo: puntos de entrega y horarios confirmados

El aviso oficial ha sido realizado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HDP, por sus siglas en inglés), al señalar que se abrió una “mega lotería” para 303 apartamentos en un edificio de renta regulada en El Bronx.

Lo llamativo de esta convocatoria es que la renta de estos espacios, que pueden ser nuevos o remodelados, serán inferiores a los precios habituales del mercado inmobiliario ; el propósito es beneficiar a las familias de la ciudad que cuenta con ingresos bajos.

Es más, el costo de alquiler cubre los servicios de calefacción y gas de cocina, mientras que el pago del consumo eléctrico quedará bajo la responsabilidad del arrendatario.

Aquella familia que acceda a un apartamento pagará una renta por debajo del promedio ofrecido por el mercado inmobiliario de la Gran Manzana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Según lo señalado por N+ Univision , el desarrollo residencial Península 1221 & 1225, situado en la zona de Hunts Point sobre Spofford Avenue, dispone de departamento de distintos tamaños (desde estudios hasta cuatro habitaciones) e incluye servicios como internet gratuito, espacios comunes y estacionamientos para bicicletas.

Requisitos para participar en la lotería de viviendas de Nueva York

De acuerdo al portal oficial Access NYC y la corporación New York City Housing Development (NYCHDC, por sus siglas en inglés), es necesario contar con un ingreso medio del área, el cual se sitúa actualmente en un rango anual de entre $19,235 y $158,760 .

El ingreso que poseas será determinante en este sorteo de vivienda, ya que definirán el costo de alquiler mensual; se estima que las tarifas se pueden ubicar en un rango de entre $465 y $2,935 .

También deberás contar con al menos 18 años y poseer una estatus migratorio legal, ya sea ciudadanía, residencia permanente o asilo. Para mayor detalle, ingresa a este ENLACE .

Es necesario que cumplas con los requisitos para acceder a la "mega lotería" de apartamentos en Nueva York. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Fecha límite para inscribirte a la lotería de viviendas de Nueva York

De cumplir con los requisitos y estás interesado en participar en esta convocatoria, tendrás plazo hasta el 7 de julio para enviar tu solicitud. Es importante resaltar que se acepta únicamente una postulación mediante Internet o correo físico.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí