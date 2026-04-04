Por primera vez en 50 años, se oficializó que cualquier residente de Nueva York puede consumir algún pescado proveniente del río Hudson. Esta nueva actualización permitiría a que los pescadores naveguen por estas aguas y realicen sus labores para comercializar este alimento. Sin embargo, esta autorización tiene algunas consideraciones que es necesario tomar en cuenta antes de preparar tu próxima cena. En esta nota, te revelaré todos los detalles relacionados a este nuevo cambio que beneficio exponencialmente a los neoyorquinos.

Este anuncio oficial fue realizado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés), ya que actualizó sus guías respecto al consumo de pescado capturado, incluyendo aquellos que provienen del río Hudson.

Por más de cinco décadas, los residentes de la región se acostumbraron a no consumir este alimento que se sitúan en la parte baja de estas aguas debido a una alta contaminación de bifenilos policlorados (PCBs).

Por más de 50 años, los ciudadanos de Nueva York no podrían ingerir algún pescado proveniente del río Hudson. (Crédito: Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Se tratan de diversos residuos químicos de origen industrial, que han sido vertidos continuamente en dicho periodo de tiempo ; éstos se acumulaban en el tejido graso de los peces, lo que representaba un peligro para el organismo del ser humano.

Ahora, el NYSDOH confirmó que los niveles actuales de estas sustancias químicas en el río Hudson se han reducido considerablemente.

Es una nueva oportunidad para que los neoyorquinos puedan pescar y alimentarse de este recurso natural renovable. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué tener en cuenta al consumir pescado proveniente del río Hudson

Ante esta nueva disposición, es clave que tengas en cuenta algunas advertencias emitidas por el NYSDOH. El consumo de pescado de este río debe ser precavido, ya que la presencia de sustancias químicas aún persiste.

Con la finalidad de prevenir riesgos, el departamento sanitario de Nueva York sugiere evitar la ingesta de la carpa común y las lubinas rayada y de boca pequeña, aclarando que estos peces no están libres de toxicidad provocada por estos residuos.

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