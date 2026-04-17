Las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) ya no lucirán igual. El gobernador Gavin Newsom anunció la implementación de un sistema de verificación digital con la que se busca reforzar controles contra el fraude y optimizar la atención en oficinas públicas. Y es que ahora este documento incorpora códigos de barras digitales y un sistema de registro por QR para reducir los tiempos de espera en las oficinas. Lo más importante es que ahora se podrá validar en tiempo real la autenticidad de la credencial mediante dispositivos de lectura compatibles. Ante este escenario, la duda ha crecido en más de un residente o inmigrante que logró gestionar el permiso para manejar por todo el estado, ¿desde cuándo funcionará y qué pasa si acabo de renovar la mía? Hoy te detalle la información que se tiene hasta el momento para que tomes precaución y no tengas inconvenientes mientras vas al trabajo, a realizar las compras o de vacaciones. Además, para la comunidad latina es un tema de gran interés porque muchos dependen de ella como identificación para trabajar, rentar vivienda o abrir cuentas bancarias.

¿Qué cambió en las licencias de conducir en California?

El gobernador Gavin Newsom fue el encargado de anunciar la incorporación de tecnología de verificación digital en las licencias de conducir y tarjetas de identificación. Esto quiere decir que las nuevas incluirán códigos de barras con firma digital y sistemas que permiten verificar más rápido si una identificación es auténtica, lo que busca combatir el robo de identidad y otros tipos de fraude.

Esto también permitirá reducir tiempos en trámites presenciales como renovar, sacar una nueva licencia o actualizar datos. Autoridades estatales explican que la meta es mejorar dos cosas al mismo tiempo: la seguridad de los documentos y la experiencia de los usuarios cuando acuden a una oficina del DMV.

El secretario de Transporte de California señaló que esta tecnología busca “proteger a los californianos contra el robo de identidad y el fraude”, poniendo herramientas modernas tanto en manos de negocios como de consumidores. Para la comunidad latina, que muchas veces depende de su licencia como principal identificación para trabajar, rentar vivienda o abrir cuentas bancarias, tener un documento más seguro puede reducir el riesgo de que alguien se haga pasar por ellos.

El gobernador Gavin Newsom anunció la incorporación de tecnología de verificación digital en las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

¿En qué licencias se aplicará el cambio?

Lo primero que hay que saber es que lo que cambia es el diseño interno del documento y la forma en que se verifica su autenticidad, no quién puede o no puede solicitarlo.

El cambio aplica a todas las licencias de conducir e identificaciones que emite el DMV de California, sin distinguir entre ciudadanos, residentes permanentes o personas que tienen licencia bajo leyes como la AB 60, que permite manejar aun sin estatus migratorio regular.

Es decir, cualquier persona que viva en el estado verá reflejada esta nueva tecnología en su documento cuando toque renovar o sacar una nueva.

Si tu licencia de California fue renovada hace poco, sigue siendo válida hasta la fecha de vencimiento que aparece en el plástico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿Qué pasa si acabo de renovar mi licencia?

Si tu licencia de California fue renovada hace poco, sigue siendo válida hasta la fecha de vencimiento que aparece en el plástico, aunque no tenga todavía el nuevo código de barras con firma digital. El DMV ha aclarado que la actualización hacia estas licencias más seguras es, por ahora, opcional, lo que significa que no se está obligando a los conductores a cambiar su documento antes de la fecha normal de expiración.

Cuando llegue el momento de renovar de nuevo, tu nueva licencia ya debería incorporar la tecnología de verificación digital sin que tengas que hacer un trámite extra, más allá del proceso habitual de renovación.

Quienes deseen acceder al nuevo formato antes de ese plazo podrán solicitar un duplicado a través de los canales oficiales del DMV. Este trámite implica el pago de la tarifa correspondiente por reposición y no hay un cobro adicional por incluir las modificaciones.

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