Si estás realizando un trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) , es posible que tu solicitud sea rechazada por un simple descuido al momento de firmar. Esto pone en evidencia que el organismo en mención sigue manteniendo una mayor rigurosidad en cualquier gestión migratoria. A continuación, te revelaré el error con la finalidad de que corrobores si lo cometiste antes de entregar la documentación solicitada.

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Tal como se indica en la regla final interina publicada hoy en el Federal Register , el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “está modificando su normativa sobre la presentación de solicitudes de beneficios”.

La medida autoriza al USCIS a desestimar solicitudes en caso de detectar firmas no válidas, permitiendo la anulación del proceso aunque éste ya hubiera recibido una aprobación inicial.

“Esta norma final provisional (IFR) aclarará los procedimientos del USCIS relativos al rechazo o la denegación de solicitudes de beneficios que no cumplan con los requisitos reglamentarios, a fin de garantizar una mejor aplicación de los requisitos de firma”, se lee en el documento.

USCIS tendrá la autoridad para desestimar o rechazar cualquier trámite que contenga firmas inválidas. (Crédito: JasonDoiy / iStock)

La norma, que entrará en vigor el próximo 10 de julio de 2026 , formaliza una política que la agencia ya implementaba con regularidad; además, surge como una respuesta directa al aumento de expedientes que presentaban errores de firmas.

Qué firmas serán consideradas inválidas por el USCIS

Según William Vásquez, abogado especialista en temas migratorios , el organismo federal podrá negar tu trámite u ocasionar que pierdas tarifas migratorias en caso detecte firmas copiadas, aquellas alteradas digitalmente o los firmantes sin autorización.

“Una solicitud de beneficios del USCIS debidamente presentada significa que incluye un formulario completo y debidamente ejecutado con una firma válida, las tarifas correctas y la evidencia inicial requeridas para fines de admisión”, detalle el DHS en el Federal Register.

Con la implementación de esta nueva medida, los solicitantes deberán tener mayor precaución al momento de estampar una firma. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Es más, bajo esta normativa, ya no será posible corregir una firma inválida una vez se envíe la solicitud. En caso sea rechazada, USCIS no reembolsará las tarifas pagadas al considerar el trámite como finalizado.

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