De residir en Estados Unidos, debes tomar en cuenta el reciente anuncio del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Tesoro de EE. UU. Sucede que ambas entidades federales anunciaron un nuevo beneficio fiscal que permitirá acceder a un crédito de hasta $1,700 desde el 1 de enero de 2027. Eso sí, es necesario comprender cómo funciona y qué habitantes pueden accederlo. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Según el comunicado difundido por el IRS , se ha implementado una nueva reglamentación con el propósito de otorgar un Nuevo Crédito Fiscal Federal para Becas, conocido habitualmente como el Crédito Fiscal para la Libertad Educativa.

La iniciativa representaría el primer crédito fiscal en EE. UU. destinado a incentivar la donaciones privadas para becas escolares de primaria y secundaria (K-12).

Con este beneficio, los contribuyentes calificados podrán acceder hasta $1,700 al año, un monto que puede subir a $3,400 para las parejas casadas que presentan su declaración de impuestos en conjunto.

“El Crédito Fiscal para la Libertad Educativa marca un nuevo capítulo en la libertad y la oportunidad educativa al establecer el primer programa nacional de elección de escuela en Estados Unidos y empoderar a los estados para brindar a los estudiantes y sus familias más opciones”, fueron las palabras de Scott Bessent, secretario del Departamento de Tesoro de EE. UU.

Este crédito fiscal tiene como propósito apoyar las contribuciones privadas para becas de educación primaria y secundaria en EE. UU. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Cómo funciona este crédito fiscal y quiénes pueden solicitarlo

Tal como te comenté, este programa comenzará a regir desde el 1 de enero de 2027; sin embargo, no todos los contribuyentes que residen en EE. UU. pueden acceder a esta suma de dinero.

De acuerdo al texto planteado por el IRS, las personas o las parejas casadas que aporten dinero en efectivo a una organización de becas autorizadas están habilitadas para solicitar este crédito fiscal no reembolsable de hasta $1,700 y $3,400, respectivamente.

En caso consideres que no puedes participar en esta contribución privada debido a tu estado de residencia, el IRS asegura que no sería un factor de impedimento; puedes realizar las donaciones hacia una Organización de Otorgamiento de Becas (SOB, por sus siglas en inglés).

En conclusión, todo contribuyente que done dinero en efectivo a una SOB está habilitado para acceder a este crédito federal, según el IRS. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Lo llamativo de estas becas es que no solo cubrirán las matrículas de escuelas privadas; también puede solventar los gastos de tutorías académicas, servicios para estudiantes con necesidades especiales, material educativo, útiles escolares, equipo tecnológico y otros costos relacionados.

De acuerdo con las estimaciones del IRS y del Departamento de Tesoro de EE .UU., este programa contaría entre 600 y 700 organizaciones benéficas especiales participantes, más de 11 millones de contribuyentes donantes, alrededor de $26, 000 millones en donaciones cada año y hasta 2,2 millones de becas anuales hasta el año 2030.