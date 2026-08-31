Con el inicio del mes de septiembre, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) activa su calendario oficial para distribuir los depósitos correspondientes a millones de personas; sin embargo, no todos los beneficiarios verán su dinero al mismo tiempo durante los primeros días del mes. Si quieres saber quiénes reciben estos pagos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Según datos del medio Newsweek, más de 75 millones de ciudadanos estadounidenses recibieron sus respectivos beneficios del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o ambos programas durante el mes de julio.

De la cifra indicada, cerca de 71.3 millones de personas —entre jubilados, sobrevivientes y cónyuges— accedieron a los pagos correspondientes al Seguro Social.

El Seguro Social de Estados Unidos se alista para iniciar pagos durante el mes de septiembre. (Foto: Freepik / SSA)

Quiénes recibirán los pagos del SSA este 1 y 3 de septiembre

De acuerdo al cronograma brindado por la SSA , el primer pago de septiembre del 2026 será para los beneficiarios del SSI, que se realizará este martes 1. Se debe precisar que este programa está destinado para aquellas personas con ingresos y recursos económicos limitados.

El segundo pago se realizará el 3 de septiembre y está dirigido a aquellos que reciben beneficios del SSA antes de mayo de 1997. También estará disponible para las personas que cobran SSI y Seguro Social al mismo tiempo.

Es importante señalar que quienes cobran tanto el SSI como el Seguro Social recibirán estos recursos económicos mediante dos depósitos independientes en las fechas anteriormente mencionadas.

Las personas que reciben pagos del SSI y Seguro Social se les realizará el depósito en las fechas correspondientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

En qué fechas se realizarán los demás pago de septiembre por parte de la SSA

Se debe tener en cuenta que la SSA distribuirá los pagos de septiembre de manera escalonada tomando en cuenta la fecha de nacimiento de los beneficiarios. A continuación, estas son las fechas que se realizarán los abonos:

Nacidos entre el 1 y 10: recibirán el pago el miércoles 9 de septiembre.

Nacidos entre el 11 y 20: recibirán el pago el miércoles 16 de septiembre.

Nacidos entre el 21 y 31: recibirán el pago el miércoles 23 de septiembre.