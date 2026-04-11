Obtener la Real ID en Illinois está a punto de volverse una tarea mucho más práctica para aquellos que poseen una agenda complicada durante la semana. Con la finalidad de agilizar el proceso antes de cumplirse el plazo límite federal, las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) anunció la extensión de su servicio hasta los días sábado. En esta nota, te mencionaré qué oficinas del estado participarán en esta iniciativa, qué horarios se aplicarán en dicho y otros datos relevantes que necesitas conocer.

Recientemente, se pudo conocer que existe una alta demanda de los residentes del estado por obtener este importante documento; durante el último lunes se contabilizó un total de 58,000 personas en el sitio web oficial para agendar una cita con el fin de tramitar el Real ID .

Entonces, para reducir esta alta presión de solicitudes, el secretario del Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, confirmó que 12 oficinas del DMV en el área de Chicago implementarán los “sábados de Real ID” para agilizar los trámites.

“Las oficinas del DMV en todo el país han experimentado colas y tiempos de espera sin precedentes. En Miami, la gente duerme durante la noche fuera de las instalaciones del DMV y en sus autos solo para mejorar sus posibilidades de obtener una Real ID”, declaró.

Los interesados en tramitar la Real ID en Illinois tendrán plazo hasta el 7 de mayo. (Crédito: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SCOTT OLSON

Qué oficinas del DMV de Illinois atenderán los sábados y en qué horarios

Bajo el nuevo esquema operativo, este total de oficinas brindará atención para tramitar la Real ID sin necesidad de agendar una cita, operando todos los sábados en el horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. (hora local) hasta el próximo 10 de mayo. Estas serán las sedes disponibles:

Addison Aurora Chicago West Des Plaines Elgin Joliet Lake Zurich Melrose Park Plano St. Charles Waukegan Woodstock

Es importante resaltar que otras seis oficinas del DMV en Chicago y sus suburbios ofrecerán atención los sábados en el mismo horario; sin embargo, la diferencia radica que en estos espacios es necesario reservar una cita.

El propósito de esta iniciativa es evitar largas colas para tramitar la Real ID durante la semana. (Crédito: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SCOTT OLSON

Quiénes no necesitan una Real ID

Según el secretario Giannoulias, las personas que poseen un pasaporte estadounidense, una tarjeta de Global Entry o una identificación militar no tendrás la necesidad de tramitar la Real ID. Además, tampoco será necesario si no tienes planificado un vuelo comercial alrededor de la fecha del 7 de mayo.

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