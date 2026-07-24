Si tienes un vehículo y viajas por Orlando, debes saber que ya no habrá que poner monedas en el parquímetro en esta ciudad de Florida, pero eso no significa que estacionar en la calle vaya a ser más complicado. A partir de ahora, los conductores seguirán usando los mismos espacios sobre la vía pública, solo que el cobro se hará de forma digital y sin efectivo. En esta nota te contamos cómo funciona el nuevo sistema, qué cambios debes tener en cuenta cuando llegues al centro y cómo pagar tu estacionamiento sin tener que buscar monedas ni volver corriendo al carro para extender el tiempo.

El nuevo sistema no solo elimina las monedas, también introduce tarifas escalonadas según el tiempo que te quedes y normas distintas para garajes y estacionamientos fuera de la vía pública (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SE PAGA AHORA POR ESTACIONAR EN LAS CALLES DE ORLANDO?

El nuevo sistema de pago de estacionamiento en la vía pública en Orlando funciona de forma totalmente digital, sustituyendo por completo los parquímetros de monedas. En la práctica, sigues estacionando en los mismos espacios, pero ya no hay parquímetros físicos ni ranuras para monedas.

Para pagar, solamente debes usar uno de estos métodos indicados en la nueva señalización de cada zona:

Aplicación ParkMobile en el celular.

Servicio de “Pay by Text” (pago por mensaje de texto).

Llamada telefónica al número que aparece en el letrero y seguir las instrucciones del sistema automatizado.

En cada espacio o cuadra verás un código o zona que tienes que introducir en la app, el texto o la llamada para que el sistema reconozca dónde estás estacionado y cuánto tiempo quieres pagar.

Cabe precisar que durante la transición de pago, Orlando ofrece hasta dos horas de estacionamiento gratuito usando el código promocional ParkDTO dentro de la app ParkMobile, en espacios participantes del centro.

Fases del proyecto de modernización del sistema de estacionamiento

Este proyecto se desarrollará en dos fases; la fase actual incluye la eliminación de parquímetros y la transición a un sistema sin efectivo. La siguiente fase contempla más cambios en las tarifas de estacionamiento, las restricciones de tiempo y las opciones de estacionamiento de larga duración.

Fase I: eliminación de contadores y pagos sin efectivo

A partir de julio de 2026, se inició una transición gradual hacia el pago sin efectivo en los estacionamientos (tanto en la vía pública como en aparcamientos cerrados). Esta fase se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, con el objetivo de implementar completamente el sistema de pago sin efectivo para el 1 de octubre.

Este esfuerzo de modernización incluirá:

Retirada de parquímetros.

Señalización de estacionamiento actualizada.

Cambios en los métodos de pago.

Conversiones de garajes e instalaciones.

Nuevas instrucciones para clientes en los estacionamientos.

Fase II: cambios en las normas de estacionamiento, tarifas y multas

“Actualmente, Orlando cuenta con más de 9,000 plazas de aparcamiento fuera de la vía pública y aproximadamente 1,200 plazas de aparcamiento de pago en la vía pública. Esto genera un desequilibrio en la oferta que buscamos corregir mediante cambios en la normativa general de aparcamiento, las multas y las tarifas. Como parte de nuestros esfuerzos por mejorar el acceso a la vía pública y la rotación de vehículos, brindar a los conductores mayor flexibilidad y ofrecer opciones de estacionamiento rentables, la siguiente fase de este proyecto se pondrá en marcha el 1 de octubre de 2026”, se lee en el sitio web de la Ciudad de Orlando.

Por lo tanto, a partir del 1 de octubre, se ajustarán las tarifas de las multas. Los demás cambios se implementarán gradualmente durante el cuarto trimestre de 2026. El resto, respecto a cambios y medidas de cumplimiento, se indicará con nueva señalización en las ubicaciones afectadas, proporcionando instrucciones claras sobre las nuevas regulaciones y las tarifas de pago para esa área o estacionamiento específico.

Orlando empezó a retirar los parquímetros con monedas y a reemplazarlos por un sistema de cobro digital en la vía pública (Foto: Freepik)

LAS NUEVAS NORMAS DE ESTACIONAMIENTO EN ORLANDO

Estacionamiento en la calle

El nuevo horario de vigilancia será de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado. El estacionamiento seguirá siendo gratuito de 20:00 a 8:00, los domingos y los días festivos municipales.

La duración del estacionamiento se incrementará hasta cuatro o seis horas, dependiendo de la ubicación.

Aumento de las multas y ampliación del plazo de pago de 14 a 21 días.

Se introducirán tarifas de estacionamiento progresivas:

Cantidad de horas Costo Primera hora 2 dólares Segunda hora 2 dólares Tercera hora 3 dólares Cuarta hora 4 dólares

*Las horas adicionales seguirán aumentando gradualmente, hasta un máximo de seis horas.

Garajes y estacionamientos (estacionamiento fuera de la vía pública)

Precios basados ​​en la proximidad durante las noches de eventos.

Cambios en las tarifas de estacionamiento

Cantidad de horas Costo Primeras cuatro horas $2 por hora Después de cuatro horas $3 por hora Máximo diario $20

PASO A PASO PARA USAR PARKMOBILE

A continuación, una guía para usar ParkMobile con el fin que puedas pagar el estacionamiento en la calle en Orlando. Recuerda que antes de salir del auto debes hacer bien tres cosas: leer bien los letreros cerca de donde estacionaste, identificar el número de zona ParkMobile (suele estar en el poste o señal más cercana) y tener a la mano la placa de tu vehículo.

1. Crear tu cuenta en ParkMobile

Descarga la app ParkMobile (iOS o Android) y ábrela.

Regístrate con tu correo electrónico o número de teléfono.

Agrega tu vehículo: escribe el número de placa exactamente. Ojo: en Florida, las placas no usan la letra “O”, solo el número “0” (cero).

en Florida, las placas no usan la letra “O”, solo el número “0” (cero). Añade un método de pago: tarjeta de crédito/débito, monedero ParkMobile, etc.

2. Iniciar una sesión de estacionamiento

En la app, busca la opción “Iniciar estacionamiento” o similar.

Ingresa el número de zona que viste en el letrero junto al espacio.

Confirma que la ubicación y la tarifa que muestra la app coinciden con el cartel.

Elige cuánto tiempo quieres estacionarte (por ejemplo, 1 hora, 2 horas).

Revisa el resumen y toca “Iniciar sesión” o “Confirmar”.

La app te mostrará que tu sesión está activa y te dará la hora de expiración.

3. Durante tu estacionamiento

Puedes cerrar la app; tu sesión sigue activa.

En cualquier momento, abre ParkMobile para ver cuánto tiempo te queda.

Si aún no alcanzas el máximo permitido en esa cuadra, podrás extender tiempo desde el teléfono sin regresar al auto.

4. Extender el tiempo (si lo necesitas)

Abre la app y busca tu sesión actual.

Si la app lo permite (y las reglas de la calle también), selecciona “Extender tiempo”.

Añade minutos u horas extra y confirma el pago.

Ten en cuenta que si ya llegaste al límite máximo de horas publicado en el letrero, no podrás seguir sumando tiempo; deberás mover el auto a otro bloque para evitar multas.

5. Al terminar

La sesión se cerrará automáticamente cuando llegue la hora.

Puedes revisar el historial en la app y ver tu recibo digital de pago.

Conserva el registro por si necesitas comprobar después que pagaste correctamente.

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