Quienes hoy reciben un pago más alto obtendrán un aumento mayor en dólares, aunque el porcentaje de ajuste será el mismo para los beneficios elegibles (Foto: Magnific)
Quienes hoy reciben un pago más alto obtendrán un aumento mayor en dólares, aunque el porcentaje de ajuste será el mismo para los beneficios elegibles (Foto: Magnific)
Judith Vicente
Judith Vicente
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por el ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. Para el trabajador jubilado promedio, ese porcentaje equivale a unos US$75 más al mes, aunque el monto exacto dependerá de la prestación que reciba cada persona. Por ello, quienes obtienen beneficios de la , incluidos jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad, así como los beneficiarios de SSI, se preguntan cómo consultar su nuevo pago y quiénes recibirán un aumento mayor. A continuación, respondemos ambas preguntas.

¿Recibes Seguro Social? Así puedes ver tu pago de 2027 tras el aumento de 3.6% (Foto: Pexels / Imagen referencial)
¿Recibes Seguro Social? Así puedes ver tu pago de 2027 tras el aumento de 3.6% (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿CÓMO CONSULTAR EL NUEVO MONTO DEL SEGURO SOCIAL?

Sigue estos pasos para averiguar el monto exacto que te corresponde tras el :

1. Ingresa o crea una cuenta personal en my Social Security en .

2. Para ver el aviso de COLA en línea desde finales de noviembre, debes tener la cuenta creada e inscribirte en notificaciones electrónicas antes del 18 de noviembre de 2026.

3. Busca la notificación en el Centro de Mensajes de tu cuenta; allí aparecerán el monto exacto que cobrarás en 2027, las fechas de pago y las deducciones aplicables.

4. Si no te inscribes en avisos electrónicos, la SSA enviará el aviso impreso por correo durante diciembre.

IMPORTANTE: las personas que reciben SSI verán el aumento reflejado desde el 31 de diciembre de 2026; para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, el alza comienza en enero de 2027.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN MÁS?

Aunque el porcentaje será el mismo para los beneficiarios elegibles (3.6%), quienes hoy reciben una prestación mensual más alta obtendrán un aumento en dólares mayor.

En la siguiente tabla, una de las prestaciones de la Seguridad Social a pagar en enero de 2027:

Tipo de beneficiarioPromedio mensual antes del COLA de 3.6%Promedio mensual después del COLA de 3.6%
Todos los trabajadores jubiladosUS$2,095US$2,170
Pareja de adultos mayores, ambos beneficiariosUS$3,238US$3,355
Madre viuda con dos hijosUS$3,932US$4,074
Viudo o viuda de edad avanzada que vive soloUS$1,936US$2,005
Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijosUS$2,970US$3,077
Todos los trabajadores con discapacidadUS$1,642US$1,701

El y, junto con el SSI, a unos 76 millones de personas. Los jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y algunos familiares elegibles pueden recibir prestaciones del Seguro Social, mientras que el SSI cubre a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen sus requisitos.

¿CÓMO SE CALCULÓ EL AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL?

El COLA se calcula según la inflación. La SSA comparó el incremento de precios registrado entre julio y septiembre de 2026 con el mismo período de referencia de 2025; el porcentaje resultante es el incremento de los beneficios en 2027.

Así se calcula el COLA:

  • El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el CPI-W, que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios pagados por trabajadores urbanos y administrativos.
  • Para el COLA, el Seguro Social toma los valores de julio, agosto y septiembre y calcula el promedio del tercer trimestre del año en curso.
  • Ese promedio se compara con el promedio más alto del tercer trimestre del año anterior en el que entró en vigor un COLA.
  • Si el promedio reciente es mayor, la diferencia porcentual se convierte en el aumento. Si no hay incremento, no se aplica COLA.
El CPI-W es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida (Foto: MAG El Comercio)
El CPI-W es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida (Foto: MAG El Comercio)

La fórmula para el aumento del Seguro Social en 2027

La SSA usa el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

1. Suma los valores del CPI-W de julio, agosto y septiembre de 2026.

2. Calcula el promedio de esos tres meses.

3. Compara ese promedio con el promedio más alto del tercer trimestre de un año anterior que sirvió para establecer un COLA, en este caso el de 2025.

4. Si el promedio de 2026 es mayor, la variación porcentual se redondea a la décima más cercana y se convierte en el COLA de 2027. Si no aumenta, no se aplica un ajuste.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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