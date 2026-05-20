Convertirse en dueño de una pequeña parte de la Estatua de la Libertad ya no es solo una fantasía para turistas o amantes de la historia de Estados Unidos. Por solo 250 dólares, cualquier persona puede tener en sus manos una moneda acuñada con el mismo cobre que en su día formó parte de la estructura de la colosal escultura ubicada en la Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York. Se trata de una pieza de colección limitada que permite a los participantes llevarse un fragmento simbólico de uno de los monumentos más emblemáticos del país, al tiempo que contribuyen a preservar su legado para las futuras generaciones. ¿Cómo conseguirla? Te lo contamos en los siguientes párrafos.

Aunque no es moneda emitida por el gobierno ni un producto de inversión, sí está concebida como un objeto histórico de colección (Foto: Freepik)

UNA MONEDA ACUÑADA CON EL MISMO COBRE DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD

Esta moneda representa la primera vez que el cobre original de la Estatua de la Libertad de 1886, retirado durante su restauración, se transforma en una pieza histórica nacional disponible al público como objeto conmemorativo. Además, es la última vez que este cobre estará disponible.

El material restante se reserva para el Proyecto de la Moneda de la Estatua de la Libertad del 250 Aniversario de los Estados Unidos, lo que convierte a cada pieza en un artefacto de edición limitada permanente.

“Para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, 250 años de libertad estadounidense, el cobre de la Estatua de la Libertad se transforma en historia viva. Un legado familiar, una pieza auténtica verificada, disponible para todos aquellos que aprecian la historia estadounidense”, publicó la empresa Alchemist Mint, que anunció el lanzamiento.

LO QUE NO ES: no se trata de moneda emitida por el gobierno, ni de un producto de inversión, ni de un valor. Son objetos históricos de colección autenticados con documentación que acredita su procedencia.

La Estatua de la Libertad durante su construcción en Francia (Foto: Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos)

CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS REAL LIBERTY COPPER

La moneda Real Liberty Copper tendrá un diseño octagonal de 30 milímetros. Cada una llevará un número único y contará con un grabado en el canto que acreditará su autenticidad. Además, vendrá acompañada de documentación oficial que certificará el origen del cobre empleado en su elaboración.

El diseño está pensado para destacar símbolos patrióticos propios de Estados Unidos.

En el anverso: se mostrará el perfil de la Estatua de la Libertad rodeado por 50 estrellas, mientras sostiene la antorcha a la altura del corazón.

se mostrará el perfil de la Estatua de la Libertad rodeado por 50 estrellas, mientras sostiene la antorcha a la altura del corazón. En el reverso: figurarán una corona de laurel, fragmentos de la Declaración de Independencia y una bandera estadounidense como fondo.

Quienes deseen obtener una de estas monedas ya pueden reservarla con un pago inicial de 25 dólares a través de la página oficial del proyecto. Ahora, si el comprador quiere un número de serie concreto vinculado a una fecha especial, deberá realizar un depósito de 50 dólares.

Según la empresa, los envíos de las monedas comenzarán a realizarse durante el otoño de este año.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DE LA MONEDA

Peso: 16,7 g (0,59 oz)

16,7 g (0,59 oz) Cobre 99% puro: 0,59 onzas

0,59 onzas Diámetro: 30 mm

30 mm Publicación por entregas: serializado individualmente

serializado individualmente Identificación: grabada en el borde

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