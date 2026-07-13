Una excelente oportunidad de asistencia llega esta semana entrante para aliviar los gastos del hogar de miles de familias que residen en Illinois. Desde el 13 al 16 de julio, distintas organizaciones comunitarias y despensas locales entregarán alimentos gratis a todos los interesados. Si vives en alguna ciudad del mencionado estado, te invito a leer esta nota para que sepas los horarios y las despensas disponibles.
Habitualmente, esta iniciativa pretende ayudar a las personas más necesitadas o que carecen de recursos económicos. Entonces, la entrega de estos productos nutritivos gratuitos les permite ahorrar o invertir su dinero en otras metas.
Para las fechas señaladas, los interesados pueden recibir productos perecibles y no perecibles, tales como cereales, proteínas, frutas, verduras, lácteos y enlatados. También existe la posibilidad de que algunos puntos entreguen comidas calientes.
Lo ideal es que acudas a estas despensas antes de la hora señalada, ya que es posible una gran presencia de gente para acceder a este beneficio. Como medida preventiva, lleva contigo alguna identificación para evidenciar que resides en Illinois.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 13 al 16 de julio
- Lunes 13 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
- Martes 14 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|The Hope Cupboard - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|10 a.m. a 1 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
- Miércoles 15 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
- Jueves 16 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|The Hope Cupboard - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|1 a 3:45 p.m.
|Delavan Food Pantry
|203 W 4th St., Delavan, IL 61734
|8:30 a 10:30 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
Si no encontraste una despensa cercana en las listas que te brindé, puedes ingresar al sitio web de Northern Illinois Food Bank. Con solo escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones que más te convengan.
¿Es posible visitar una misma despensa más de una vez al mes?
Debido a la alta demanda y al inventario limitado, algunas despensas limitan la frecuencia de asistencia a los beneficiarios. No obstante, las familias tienen la opción de acudir a múltiples bancos de alimentos para cubrir sus requerimientos.
Debes saber que este proceso se realiza bajo un estricto criterio de confidencialidad, pues las organizaciones participantes no intercambian los datos de sus usuarios.
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