Los interesados pueden recibir distintos productos nutritivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los interesados pueden recibir distintos productos nutritivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, los residentes de podrán aliviar sus cargas económicas tras confirmarse una . Desde el 13 al 16 de julio, cientos de despensas estarán dispuestas a repartir productos nutritivos para que las familias texanas disfruten de diferentes platos en sus mesas. Este artículo informativo te brindará más detalles al respecto.

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Aunque la iniciativa está pensada especialmente para beneficiar a los residentes del “Estado de la Estrella Solitaria” que presentan bajos recursos económicos, cualquier habitante puede acercarse a estos puntos para recibir alimentos.

Se espera que los distintos puntos de distribución repartan productos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, frutas, verduras, lácteos, pescados, carnes, entre otras opciones nutritivas. Es más, algunas opciones pueden ofrecer comidas calientes.

Eso sí, los interesados deben acudir a estos lugares antes de la hora mencionada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas.

Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas desde el 13 al 16 de julio

  • Lunes 13 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 11:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Recovery Resource Council2700 Airport Fwy., Fort Worth, TX 7611110 a.m. a 3 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
  • Martes 14 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 11:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
Central Christian Church3205 Hamilton Ave., Fort Worth , TX 7610710 a.m. a 2 p.m.
  • Miércoles 15 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 11:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Recovery Resource Council2700 Airport Fwy., Fort Worth, TX 7611110 a.m. a 3 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
  • Jueves 16 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 11:30 a.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Recovery Resource Council2700 Airport Fwy., Fort Worth, TX 761115 a 8 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no hayas identificado algún centro de distribución en las listas brindadas, puedes ingresar a los sitios web de , y . Con solo ingresar tu dirección, ciudad o código postal, cada sistema te arrojará las opciones más convenientes.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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