A poco de finalizar la presente semana, los residentes de Texas podrán aliviar sus cargas económicas tras confirmarse una nueva jornada de entrega de alimentos gratis. Desde el 13 al 16 de julio, cientos de despensas estarán dispuestas a repartir productos nutritivos para que las familias texanas disfruten de diferentes platos en sus mesas. Este artículo informativo te brindará más detalles al respecto.
Aunque la iniciativa está pensada especialmente para beneficiar a los residentes del “Estado de la Estrella Solitaria” que presentan bajos recursos económicos, cualquier habitante puede acercarse a estos puntos para recibir alimentos.
Se espera que los distintos puntos de distribución repartan productos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, frutas, verduras, lácteos, pescados, carnes, entre otras opciones nutritivas. Es más, algunas opciones pueden ofrecer comidas calientes.
Eso sí, los interesados deben acudir a estos lugares antes de la hora mencionada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas desde el 13 al 16 de julio
- Lunes 13 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 11:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Recovery Resource Council
|2700 Airport Fwy., Fort Worth, TX 76111
|10 a.m. a 3 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Martes 14 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 11:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
|Central Christian Church
|3205 Hamilton Ave., Fort Worth , TX 76107
|10 a.m. a 2 p.m.
- Miércoles 15 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 11:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Recovery Resource Council
|2700 Airport Fwy., Fort Worth, TX 76111
|10 a.m. a 3 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Jueves 16 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 11:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Recovery Resource Council
|2700 Airport Fwy., Fort Worth, TX 76111
|5 a 8 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
En caso no hayas identificado algún centro de distribución en las listas brindadas, puedes ingresar a los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo ingresar tu dirección, ciudad o código postal, cada sistema te arrojará las opciones más convenientes.
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