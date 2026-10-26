¡La Navidad ya se está sintiendo en la ciudad de Nueva York! Como es tradicional cada año, el Rockefeller Center anunció los detalles de su nuevo famoso árbol navideño correspondiente a la temporada de 2026, el cual suele atraer a miles de visitantes y turistas. En caso estés interesado por saber la fecha exacta del encendido, los adornos que llevará y otros detalles importantes, sigue leyendo este artículo informativo.

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Según información compartida por el sitio web oficial de Rockefeller Center , el árbol de Navidad elegido para este año se trata de un abeto noruego de 75 años procedente de West Edmeston, una localidad situada en el centro del estado de Nueva York.

Las medidas de este ejemplar son de 76 pies de altura (23.2 metros), 50 pies de diámetro (15.2 metros) y cuenta con un peso aproximado de 11 toneladas.

El árbol será talado el jueves 5 de noviembre y llegará a Manhattan dos días más tarde para que sea instalado en el punto habitual del Rockefeller Center, situada entre la Quinta y la Sexta Avenida, donde un equipo especializado se encargará de su decoración.

Para el 7 de noviembre, el árbol de Navidad ya será instalado en el Rockefeller Center para que se inicie con su decoración. (Crédito: KENA BETANCUR / AFP)

Cuándo se encenderá el árbol de Navidad del Rockefeller Center

La ceremonia del encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center del 2026 se desarrollará el próximo miércoles 2 de diciembre en el horario de 7:00 a 10 p.m. (E.T.).

El mismo portal afirmó que este abeto contará con más de 50,000 luces LED multicolores de bajo consumo, las cuales serán distribuidas en un recorrido cercano a los ocho kilómetros. Además, se colocará una estrella de Swarovski en la parte superior.

Un espectáculo navideño que también se podrá presenciar mediante señal abierta. (Crédito: KENA BETANCUR / AFP)

De esta manera, tanto los residentes como los turistas tendrán la oportunidad de presenciar este tradicional espectáculo que da la bienvenida a la época navideña en Nueva York mediante las zonas públicas del Rockefeller Center, aunque para disfrutar una mejor experiencia es necesario comprar el boleto “Holiday Top of the Rock Ticket”.

En caso no puedan asistir por motivos laborales u otras razones personales, la ceremonia de “Christmas in Rockefeller Center” será transmitido en directo mediante NBC EST.